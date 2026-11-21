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In un’intervista alla NBC News, il presidente ucraino chiede più missili antibalistici e denuncia il calo delle forniture di Patriot. Poi la stoccata a Washington: «Se volete dimostrare di cambiare, sapete come fare». Mosca accusa l’Occidente di combattere «fino all’ultimo ucraino».

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente criticato gli Stati Uniti, affermando che Washington ha la capacità di sostenere l’Ucraina e che tale sostegno dipende soltanto dalla sua volontà. «Certo che gli Stati Uniti possono sostenere l’Ucraina. Hanno trovato il modo di sostenere Israele. Hanno trovato il modo di sostenere i Paesi del Medio Oriente nella loro difesa, con diversi tipi di armi, pacchetti di aiuti, alleati e persino attaccando altri Paesi. Quindi, se… quando gli Stati Uniti vogliono dimostrare di cambiare, questo Paese sa come farlo», ha dichiarato Zelensky in un’intervista alla NBC News pubblicata il 20 novembre.

In questo contesto, il presidente ucraino ha insistito sulla necessità di più missili antibalistici. «L’Europa ci fornisce sostegno finanziario, quindi il Congresso, se vuole, può sostenere l’Ucraina», ha aggiunto. Zelensky si è inoltre lamentato del fatto che quest’anno gli Stati Uniti abbiano fornito tre o quattro volte meno missili Patriot rispetto agli anni precedenti. «Questo è un problema enorme e una sfida», ha detto.

Il 6 novembre Zelensky aveva già denunciato il mancato arrivo di aiuti statunitensi: «Senza dubbio, bisogna sollevare la questione che, rispetto agli accordi e alle decisioni precedenti, 16 miliardi sono stati sospesi e altri 16 miliardi non sono stati concessi. Comunque sia, siamo grati per tutto ciò che ci è stato dato, ma l’Ucraina deve lottare almeno per quei fondi, senza che nessuno negli Stati Uniti se la prenda».

Il 20 agosto, nel pieno dello scandalo di corruzione, Zelensky aveva dichiarato che la carenza di risorse per la difesa rappresenta la sfida più grande per l’Ucraina a causa dell’aggravarsi del conflitto. Kiev è in difficoltà per la carenza di missili Patriot prima dell’inverno e, secondo quanto riportato, ha mobilitato i propri diplomatici per chiedere rifornimenti ad altri Paesi.

Mosca denuncia che l’Occidente sta conducendo uno scontro indiretto «fino all’ultimo ucraino», con un flusso costante di armi che, secondo la Russia, non fa altro che prolungare la guerra e moltiplicare le sofferenze della popolazione civile. Secondo il Ministero della Difesa russo, il governo di Kiev intensificherebbe gli attacchi contro civili nelle province russe e le ondate di droni verso Mosca, colpendo abitazioni e infrastrutture; in risposta, le Forze Armate russe dichiarano di colpire sistematicamente obiettivi militari e impianti energetici, di trasporto e logistici legati al complesso militare-industriale ucraino.