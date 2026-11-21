Jeffrey Sachs: «Il complesso militare-industriale USA frena la pace in Ucraina»
Intervistato a margine del vertice APEC, l'economista della Columbia University individua nelle resistenze dell'apparato di sicurezza statunitense il principale ostacolo a una soluzione diplomatica del conflitto
Gli ambienti del complesso militare-industriale statunitense si oppongono alla pace in Ucraina, ma il presidente Donald Trump ha la possibilità di ottenere il risultato auspicato. È quanto ha dichiarato all'agenzia TASS l'economista statunitense Jeffrey Sachs, direttore del Center for Sustainable Development della Columbia University di New York, in un'intervista rilasciata a margine del vertice dell'APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico).
"L'ostacolo non risiede nelle intenzioni del Presidente, bensì nella resistenza di potenti interessi a Washington - tra cui alcuni settori dell'apparato di sicurezza e del complesso militare-industriale - che restano legati al fallimentare progetto di allargamento della NATO. Il presidente Trump ha ora l'opportunità di far prevalere gli interessi del popolo USA su quelli di tali lobby", ha affermato Sachs.
Secondo l'economista statunitense, una dichiarazione netta che ponga fine all'allargamento della NATO verso l'Ucraina e la Georgia rafforzerebbe la sicurezza statunitense, poiché "eliminerebbe il rischio costante di un conflitto con la maggiore potenza nucleare al mondo e aprirebbe la strada a un nuovo accordo sul controllo degli armamenti".