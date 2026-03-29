L'Università dell'Avana entra nell'opzione zero: assedio energetico e vita quotidiana

di Dulce Milagro Niebla Delgado (docente di Antropologia culturale, Università dell’Avana)

traduzione a cura di Alessandra Ciattini

Propongo di iniziare il mio intervento sull'Università dell'Avana e sulla situazione attuale a Cuba facendo riferimento a due presentazioni tenute al SEMINARIO ANNUALE DEL CEEC, "CUBA E LA SUA ECONOMIA: CINQUE ANNI DAL 2030", in quanto estremamente illuminanti per la comprensione del contesto.

La Dott.ssa Mayra Espina, nella sua presentazione "La vita quotidiana e le sue strategie: tra realtà e programma", ha argomentato in modo eccellente la sua opinione su quanto sta accadendo nel Paese, affermando che si tratta di una situazione di crisi multipla:

Le crisi in diverse aree della vita sociale sono interconnesse e sovrapposte, assumendo la forma di un sistema complesso e interdipendente di problemi, antagonismi e processi incontrollabili in diverse sfere, che producono un effetto di reciproca amplificazione e accelerazione, in cui l'impatto totale supera esponenzialmente la somma di ciascuna singola crisi. Data questa interconnessione, le soluzioni che vengono spesso introdotte generano nuovi problemi, che a loro volta coinvolgono nuove aree nella spirale.

La creazione di un nuovo ordine richiede forme di organizzazione e interrelazione non presenti nella storia precedente del sistema.

Ci troviamo ad affrontare problemi sociali nuovi o aggravati:

• Persone senza fissa dimora

• Deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie della comunità

• L'accesso all'acqua, in quantità e qualità sufficienti, è diventato molto più difficile per i 3 milioni di abitanti dell'Avana. • Frequenti interruzioni di corrente

• Trasporti pubblici pressoché inesistenti

• Vulnerabilità di anziani, bambini e adolescenti, legata all'emigrazione

• Carenza di risorse umane (compresi i servizi sanitari)

• Divario digitale. (Percentuale di famiglie con un computer: 25,4% nelle aree urbane, 32,4% nelle aree rurali e 12,5% nelle altre aree. Per colore della pelle: bianchi 27,8%; neri 18,7%; meticci 21,9%)

• Droga

• Presunto aumento degli episodi di violenza

• Polarizzazione delle opinioni e delle percezioni politiche

La sfida prioritaria risiede nel necessario rafforzamento delle politiche sociali

Per la graduale risoluzione dei problemi che più incidono sulla popolazione: la situazione relativa a elettricità, acqua, cibo, trasporti, medicinali, prezzi elevati e la garanzia di protezione per individui, famiglie, nuclei familiari e comunità vulnerabili.

Nello stesso evento, la Dott.ssa C. Lidice Vaillant Roca, dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali (IMRE), presenta i risultati della sua ricerca "Progressi e sfide della transizione energetica a Cuba", in cui afferma che la sfida è trovare alternative energetiche su larga scala ai combustibili fossili che siano accessibili, sicure e sostenibili. Afferma che “La transizione energetica è una trasformazione del sistema energetico, non semplicemente la sostituzione di una fonte energetica con un'altra”.

Un approccio sistemico all'innovazione è fondamentale affinché essa possa svolgere il suo ruolo di forza trainante della transizione energetica. Ciò significa interconnettere, collaborare e lavorare in modo multidisciplinare e multisettoriale. Più che una singola politica, è necessario un quadro normativo.

L'interrelazione tra politiche pubbliche, quadro normativo e innovazione tecnologica è la spina dorsale che sostiene qualsiasi strategia di trasformazione energetica.

A Cuba, i combustibili fossili sono ancora la principale fonte di produzione energetica, una situazione che ha generato vulnerabilità ambientali, economiche e sociali. La profonda crisi che affligge il sistema elettrico cubano è determinata da un'infrastruttura in gran parte obsoleta e inefficiente, afflitta da continui guasti dovuti alla mancanza di manutenzione e alla carenza di pezzi di ricambio. Inoltre, l'approvvigionamento di combustibile, di cui il 40% è importato, incontra difficoltà persistenti e gravi derivanti sia dalle sanzioni economiche che dalla crisi globale, nonché dall'indisponibilità di valuta estera per coprirne i costi.

Il Piano nazionale di sviluppo economico e sociale fino al 2030 e la Strategia nazionale di transizione energetica (2014-2030) sottolineano esplicitamente la necessità di orientarsi verso un modello energetico più sostenibile ed equo come via per una soluzione praticabile. Pertanto, la transizione energetica a Cuba è essenziale per raggiungere un modello economico sostenibile. L'adozione delle energie rinnovabili ridurrebbe la dipendenza dall'estero, libererebbe valuta estera per altri settori prioritari e creerebbe nuove catene del valore locali associate alle tecnologie pulite, ponendo le basi per un'economia più resiliente e competitiva.

Sebbene siano state elaborate politiche e promulgate leggi per promuovere le fonti di energia rinnovabile (Politica per lo sviluppo prospettico delle fonti rinnovabili e l'uso efficiente dell'energia 2014-2030, approvata nel 2014; Piano nazionale di sviluppo economico e sociale fino al 2030) Nonostante la Strategia Ambientale Nazionale del 2021, il Decreto Legge 345 "Sullo Sviluppo delle Fonti Rinnovabili e l'Uso Efficiente dell'Energia" del 2019, la Legge 150/2022 "Sul Sistema delle Risorse Naturali e dell'Ambiente" del 2023 e la Strategia Nazionale per la Transizione Energetica a Cuba del 2024), il risultato non corrisponde agli obiettivi prefissati, come si evince dall'analisi della situazione attuale nel Paese.

Il Paese soffre di prolungati blackout, che in alcune regioni superano le 20 ore al giorno, secondo i rapporti dell'Unione Nazionale dell'Elettricità (UNE). Ciò incide notevolmente sui servizi essenziali come la sanità, l'istruzione e l'approvvigionamento idrico, aggravando le difficoltà economiche del Paese e sconvolgendo la vita quotidiana, con conseguenti alterazioni dei cicli del sonno, interruzioni del lavoro e della scuola e gravi limitazioni alle opportunità di svago e socializzazione. La sovrapposizione di questi impatti genera un sovraccarico multisistemico che aggrava le vulnerabilità preesistenti e crea nuove forme di esclusione sociale nel contesto della crisi energetica. Come affermato all'inizio, risolvere questa situazione è imperativo per la vita del Paese.

L'istruzione universitaria è stata ovviamente colpita dalla difficile situazione energetica del Paese. È emersa una crisi, conseguenza della situazione precedente menzionata all'inizio, che ostacola gli spostamenti verso l'università per una parte significativa di studenti, professori, ricercatori e personale in generale, compromettendo le condizioni in cui si svolgono l'insegnamento e gli altri processi correlati.

Pertanto, e sulla base delle informazioni fornite dal Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez e delle linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione Superiore, l'amministrazione dell'Università dell'Avana, il 5 febbraio, ha pubblicato la seguente Nota Informativa, che fornisce indicazioni su:

• Trasformazione degli ambienti didattici attraverso l'estensione del modello di apprendimento misto (blended learning) a tutti i corsi di laurea e la valutazione di quali attività in ciascun percorso richiedano una presenza fisica.

• Utilizzare la piattaforma EVEA per accedere e gestire materiali didattici e di ricerca. Questa piattaforma è gratuita e può essere aggiornata sistematicamente da docenti, responsabili di dipartimento, discipline e programmi.

• Analizzare, all'interno di ciascun dipartimento accademico, come adattare ogni programma di studio alle condizioni attuali.

• Fornire un supporto differenziato agli studenti borsisti fino al loro rientro nelle rispettive province di origine.

• Organizzare il lavoro in modalità blended learning.

In tutte le facoltà e i centri di ricerca, l'obiettivo rimane quello di sviluppare una strategia che consenta di mantenere un certo livello di funzionalità e di sostenere la comunicazione attraverso diversi canali. Ogni dipartimento accademico è responsabile dello sviluppo collettivo della migliore strategia per la didattica in modalità online.

Punti di forza:

• Consapevolezza dell'essenziale necessità di un meticoloso lavoro metodologico per facilitare la transizione all'apprendimento online o blended learning. L'esperienza maturata durante la pandemia di COVID-19 è stata preziosa, sebbene, ovviamente, le condizioni infrastrutturali non siano le stesse a causa delle continue interruzioni di corrente e dei problemi di connettività.

• L'utilizzo della piattaforma Virtual Learning Environment (Virtual Learning Environment) è stato ripristinato, ma verranno utilizzati anche WhatsApp e altre risorse virtuali necessarie. Inoltre, sono stati distribuiti ai docenti file contenenti materiali, guide di studio, orientamenti e bibliografie per ciascuna materia, che saranno disponibili per la didattica online, con l'obiettivo di supportare gli studenti che non possono accedere alla piattaforma virtualmente ma possono frequentare le lezioni in presenza.

• La bibliografia per lo studio individuale degli studenti sarà fornita in formato digitale. Si sottolinea che i documenti non devono essere file di grandi dimensioni per garantire una trasmissione e un download rapidi, tenendo conto delle difficoltà di connessione e della necessità di ottimizzare il consumo di dati.

• I docenti responsabili di ciascun corso accademico stanno individuando, all'interno dei propri gruppi, gli studenti che potrebbero riscontrare difficoltà tecniche o di connessione, al fine di esplorare soluzioni alternative che garantiscano a tutti l'accesso alle informazioni.

Seguendo queste linee guida generali, il lavoro è stato organizzato consapevolmente e nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Tuttavia, è opportuno riflettere sulla situazione e sul processo nel suo complesso, tenendo conto di diversi elementi, che ora affronterò:

• Tra i processi fondamentali dell'università – didattica, ricerca e divulgazione – la didattica è prioritaria e tutti gli sforzi sono stati diretti alla sua implementazione in modalità a distanza. Ciononostante, un esame di quanto sta accadendo nella pratica rivela che: - Gli studenti che vivono fuori dalla capitale hanno un accesso molto limitato, non solo a causa delle interruzioni di corrente, ma anche a causa di problemi di connessione.

• “Come studente, sono preoccupato. La didattica a distanza è difficile per me perché vivo ad Artemisa e non posso uscire per mancanza di carburante. Il più delle volte non riesco a scaricare le lezioni che mi sono state inviate o a consegnare i compiti assegnati. L'accesso alle risorse online è molto complesso e non risulta efficace a lungo termine. Pur riconoscendo l'interesse, non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi veramente necessari.” – Studente di Sociologia, terzo anno. La piattaforma EVEA non funziona in modo efficace, soprattutto nelle ore di punta quando un gran numero di utenti vi accede. Si blocca frequentemente o non consente l'accesso, quindi la maggior parte delle comunicazioni avviene tramite WhatsApp, poiché questa piattaforma è più semplice, veloce e comunemente utilizzata da docenti e studenti.

* “A causa di interruzioni di corrente e di una connessione internet scadente, non riesco sempre ad accedere a EVEA. Attualmente, la maggior parte delle comunicazioni avviene tramite WhatsApp, ma è qui che si presenta il problema dei dati. Anche con il piano settoriale, non è sufficiente.” Studente di Scienze della Comunicazione, terzo anno.

- L'impatto varia a seconda del corso di laurea. I diversi programmi di ingegneria offerti dalla CUJAE, o le Scienze Mediche, richiedono approcci differenti, ovviamente a causa del software necessario per le attività e dello stato attuale delle infrastrutture e delle possibilità di accesso. "Per noi studenti di ingegneria, la situazione è molto complessa perché la connessione è molto lenta, il costo dei piani dati più il piano settoriale ammonta a 780 pesos e la borsa di studio è molto bassa, quindi dobbiamo dipendere completamente dalle nostre famiglie per studiare. L'infrastruttura di rete nei centri non è stata migliorata per consentirci di usare internet senza dati mobili e non sono stati apportati miglioramenti alle piattaforme gratuite (Moodle ed Evea)." Studente di Informatica, 4° anno

- Gli sforzi sono concentrati sull'insegnamento per gli studenti del corso di laurea triennale fino al prossimo semestre; tutte le attività post-laurea sono sospese. - La ricerca è fortemente limitata a causa della ridotta mobilità, poiché i trasporti urbani e la presenza fisica nei luoghi di lavoro, indipendentemente dal tipo di lavoro, sono ridotti al minimo.

- Le attività di divulgazione universitaria sono impossibili per i motivi sopra menzionati. Tuttavia, nonostante tutte le analisi, l'aspirazione è quella di continuare a sviluppare questi processi in questo modo, senza rinunciare alla possibilità di riprendere la vita accademica in futuro. Guardando al futuro, si auspica anche lo sviluppo di tre progetti: Progetto Istituzionale 2023 (UH-Sustainable) Progetto Settoriale 2023 (Transizione Energetica – MES) Progetto Internazionale 2025 (Pulse-C Energizing the Future) Questi progetti mirano a contribuire allo sviluppo della strategia di transizione energetica dell'Università dell'Avana e alla transizione energetica del Paese, all'ottenimento di certificazioni internazionali di sostenibilità, alla costruzione della struttura di consumo energetico dell'Università dell'Avana e alla progettazione e implementazione di soluzioni energetiche efficaci basate su fonti di energia rinnovabile per l'Università dell'Avana. Vi è la consapevolezza dell'importanza di allineare il futuro con gli sforzi del Paese e, pertanto, la ricerca a livello di laurea e post-laurea, così come lo sviluppo dei progetti, è orientata a questo obiettivo.

• Tra i processi fondamentali dell'università – didattica, ricerca e divulgazione – il processo didattico è prioritario e tutti gli sforzi per la sua attuazione sono stati diretti verso di esso.







BIBLIOGRAFIA

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http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/09/14/cuba-en-datos-apuntes-necesarios-sobre-las-termoelectricas-que-debes-conocer/

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