"Misoginistan" e la pace secondo Ursula: l'ingegnerizzazione dell'assurdo

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di Laura Ruggeri*





Che cosa accomuna dichiarazioni deliranti di Ursula von der Leyen come "Dobbiamo armare l'Ucraina fino ai denti. È l'unico modo per raggiungere una pace duratura","Putin verrà a prendersi i nostri paesi" e le minacce alle scuole provenienti da un'entità inesistente come il Misoginistan? L'ingegnerizzazione dell'assurdo per erodere la capacità di giudizio critico della popolazione.





Quando un'autorità sfida la logica, o quando un istituto evacua centinaia di bambini, ragazzi e personale scolastico per un email che dovrebbe suscitare ilarità ed essere cestinato all'istante, sta compiendo un atto performativo per validare l'assurdo e al tempo stesso trasformare un'assurdità in un costo reale (tempo, risorse, paura), insegnando alla collettività che il simulacro ha più potere della realtà.

Costringere la popolazione ad accettare che una minaccia ridicola giustifichi il blocco delle attività didattiche, o che una direttiva economica controproducente come le sanzioni siano "per il nostro bene", crea una frattura nella percezione della realtà. Il cervello umano non tollera a lungo questa dissonanza cognitiva. Per risolvere il disagio, l'individuo ha due strade: ribellarsi alla fonte dell'assurdo (ma richiede energia, coraggio e rischio) oppure adattarsi all'assurdo, abbassando le proprie aspettative di logica e coerenza.



Si tratta del classico Doublethink di George Orwell in 1984: "La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza". La popolazione viene addestrata ad accettare due verità opposte: "Questa minaccia è palesemente falsa" e "Dobbiamo evacuare comunque perché è la procedura".



La mail del "Misoginistan" è un'arma di controllo riflesso perfetto. Il sistema di sicurezza, temendo di essere accusato di negligenza, sceglie l'opzione a "rischio zero" (evacuare). In questo modo, l'autore della mail (o il sistema che genera queste minacce) ha raggiunto il suo scopo senza spendere un centesimo: ha paralizzato le scuole e generato ansia sociale.

È una forma di logoramento epistemico: si inonda lo spazio mediatico di rumore, contraddizioni, stronzate, falsi allarmi -- E' il concetto di "flooding the zone with shit" in modo che tutto diventi letame.



La letteratura sulla psicopolitica ci dice che l'obiettivo della guerra cognitiva non è necessariamente farci credere a una specifica menzogna, ma distruggere la nostra fiducia nella possibilità stessa di distinguere il vero dal falso.



Quando l'assurdo diventa la norma, si innesca l'impotenza appresa (teorizzata da Martin Seligman). Il cittadino, bombardato da direttive illogiche e allarmi fantasma, smette di porsi la domanda "È vero? Ha senso?". Inizia invece a chiedersi: "Cosa devo fare per non avere problemi?"

Questo stato di cinismo passivo è il terreno di coltura ideale per qualsiasi forma di governance autoritaria o tecnocratica. Una popolazione che ha perso la capacità di giudizio perché abituata a vivere in una costante dissonanza cognitiva non si ribella alle ingiustizie, non analizza le cause profonde dei problemi e accetta passivamente che la realtà sia definita esclusivamente da chi detiene il megafono e rappresenta il potere, sia un EUnuco a Bruxelles o un algoritmo che genera minacce da un fantomatico "Misoginistan".



Stiamo assistendo all'addestramento quotidiano di una società a vivere nell'iperrealtà, dove la reazione emotiva e burocratica ha completamente sostituito la valutazione razionale, rendendo possibile il nostro asservimento, non solo cognitivo.



Solo in questo modo, si può chiedere ai cittadini di accettare una riduzione del loro benessere economico (inflazione, tassazione, tagli ai servizi) come "nuovo paradigma" virtuoso. La guerra cessa di essere una tragedia e diventa il motore strutturale e permanente dell'economia una volta che si presenta come una scelta di "sicurezza".

L'Operazione Covid ha inaugurato questo modello di ingegnerizzazione dell'assurdo e, visto il suo successo, difficilmente verrà abbandonato.



*Post Facebook del 13 novembre 2026