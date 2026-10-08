I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Le autorità sanitarie russe hanno concluso la verifica sul rispetto dei protocolli di biosicurezza nella regione di Irkutsk, senza rilevare alcuna emergenza legata alla manipolazione di agenti patogeni. Anche l’OMS ha valutato come non rischioso il caso di polmonite acquisita in comunità registrato nella regione.

I test effettuati su una dipendente di un istituto anti-peste, inizialmente colpita da una polmonite di origine sconosciuta, non hanno individuato microrganismi riconducibili alla sua attività professionale.

Tra i suoi contatti sono stati invece rilevati due casi di Covid-19 e due di rinovirus. Il monitoraggio del 90% dei contatti si è concluso senza evidenziare problemi sanitari legati a malattie infettive. Rospotrebnadzor sottolinea inoltre che nella regione si registrano normalmente circa 16.000 casi settimanali di infezioni respiratorie acute, senza alcun aumento nelle ultime due settimane.

Il Cremlino ha invitato la popolazione a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie, definendo false gran parte delle informazioni circolate sui media. La situazione epidemiologica a Irkutsk, conclude Rospotrebnadzor, rimane sotto controllo e senza rischi epidemici per la popolazione.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it