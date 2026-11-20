Il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di non avere alcuna fretta di decidere i passi successivi nel conflitto con l'Iran e che attenderà fino all'inizio del prossimo anno. «Non ho alcuna fretta di prendere una decisione [riguardo all'Iran]. Vedremo cosa succederà all'inizio del prossimo anno», ha affermato il presidente statunitense in un'intervista telefonica rilasciata ad Axios.



Lo stesso giorno, Bloomberg ha riferito che, negli ultimi tempi, è aumentata la possibilità che gli Stati Uniti lancino un'altra ondata di attacchi massicci contro l'Iran, e che il presidente statunitense stia valutando di ordinare ulteriori bombardamenti contro la nazione persiana. Mentre i negoziati di pace tra i due Paesi restano in una fase di stallo, nell'ultima settimana l'Iran ha condotto diversi attacchi contro installazioni militari statunitensi in Bahrein e Kuwait. Da parte loro, gli Stati Uniti mantengono nella regione due gruppi d'attacco incentrati su portaerei e sostengono di stare attuando un blocco navale.



Inoltre, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi e israeliani al New York Times il 18 novembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta esercitando forti pressioni affinché Washington si unisca al suo Paese in una campagna di attacchi aerei contro l'Iran, della durata compresa tra i quattro e i sette giorni.



Nel frattempo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto le notizie diffuse dai media - secondo cui l'Iran avrebbe pianificato l'uso di armi chimiche a Washington - definendole "spazzatura" e "propaganda in stile guerra in Iraq".



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