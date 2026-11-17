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di Giuseppe Giannini

In attesa di avere i ragguagli definitivi sulla Legge di Bilancio 2027 del governo, l'ennesima manovra lacrime e sangue per le classi sociali medio-basse, e per chi è vittima della corsa agli armamenti, la campagna elettorale è in pieno svolgimento.

Segnata dai soliti bonus acchiappa voti e dalle tendenze ambigue di un'opposizione in cerca di identità.

La questione ucraina e i vincoli della UE sono la questione dirimente per chi ambisce ad una vera alternativa al bipolarismo guerrafondaio e neoliberista.

Qualcosa si muove, tipo la discussione sul salario minimo. Altri disegni lasciano perplessi.

La recente proposta dell'Alleanza Verdi-Sinistra sembra provenire da chi vive fuori dal tempo.

L'idea è quella di creare un fondo sovrano con cui poter finanziare le future pensioni.

Progetto in teoria condivisibile, ma, andando nel merito dello stesso, emergono diverse contraddizioni.

E' previsto un periodo di acquisizione dei proventi di vent'anni dopo il quale iniziare a distribuire le risorse.

E nel frattempo? Siamo sicuri che tale grossa manovra possa assumere carattere strutturale e non risentire della volatilità dei soggetti operanti sul mercato?

Viene dato per scontato il ruolo attivo dello Stato che, in quanto agente della riscossione dei crediti pubblici e di altri di dubbia esigibilità (la famosa imposta sulle successioni di impresa, ma il discorso potrebbe valere anche per la tassazione sui grandi patrimoni o gli extraprofitti) dovrebbe fungere da garante delle entrate.

Innanzitutto, è difficile che, all'interno di una futura coalizione allargata di centrosinistra, visti i molteplici interessi corporativi coinvolti, essa venga sostenuta da tutti i partiti.

Dopodiché c'è il discorso sulla fattibilità.

La logica è quella di inserirsi all'interno del gioco (a perdere) capitalistico.

Se, ancora intorno al finire del secolo scorso, i governi di sinistra cercavano di contenere lo strapotere del capitalismo, la storia successiva è stata quella di un arretramento degli Stati, esautorati nelle loro funzioni sovrane da organismi altri, non rappresentativi e privi di mandato popolare, e che, nel caso europeo hanno ceduto ulteriori prerogative ad istituzioni non elette.

Dentro questo quadro il politico, sopraffatto dall'aspetto economico, si è limitato a gestire l'agonia dei singoli Paesi.

In assenza di una regolamentazione dei mercati ogni proposta è destinata a fallire.

E poi ci sono le solite manovre legate all'accumulazione, e le bolle speculative sono alle porte.

Giungiamoci pure la rivoluzione post-umana creata dall'intelligenza artificiale e il piatto è servito.

Quando sento parlare la classe dirigente, economisti, giornalisti e politici mi rendo conto che un po' ci sono e un po' ci fanno.

D'altronde loro vivono di promesse da non mantenere. Secondo le quali tutto rimane uguale a prima.

"Il lavoro lo creano le imprese" (di che tipo?) affermano, così giustificando la dismissione del pubblico.

Quanti settori fondamentali, prima amministrati nell'interesse della nazione, hanno subito la scure delle privatizzazioni?

Sanità, scuola, lavoro; manutenzione del territorio, piani urbanistici ed ambientali, e cosi via.

Il tutto svenduto al miglior offerente.

E quante crisi aziendali di vasta portata hanno trovato soluzioni dignitose per lavoratori e famiglie?

La finanziarizzazione dell'economia ha trasformato il capitalismo produttivo in una forma astratta dello stesso, ma che produce rendita per i soliti noti.

Il neoliberismo ha fatto in modo che la concentrazione della ricchezza fosse ristretta in pochissime mani. Oggi sono i grossi fondi di investimento - BlackRock, Vanguard, State Street - che gestiscono il patrimonio mondiale.

Detengono debiti, acquisiscono società ed asset e manipolano le politiche dei governi.

E noi crediamo che, in assenza di un intervento normativo che metta al centro la prevalenza degli interessi collettivi su quelli privati, è possibile prendere misure adeguate?

Quindi, se il fine è quello di frenare gli avvoltoi, vorrà dire che opposizione e maggioranza pensano che, in futuro, ci sarà il lavoro per tutti e con esso i salari conseguenti e le relative pensioni.

E' ancora più grave sentire soggetti di sinistra che affermano ciò, pur in presenza di trent'anni di precarizzazione, di politiche neoliberiste e di tagli ai sistemi sociali che hanno reso poveri tutti, figuriamoci quanti in cerca di opportunità aleatorie un salario ed una pensione dignitosa la possono solo sognare.

Ora, pur con tutte le buone intenzioni, ipotizzando anche il passo indietro dei soggetti della grossa finanza, che accumulano ma investono per fare profitti e non di certo per la cosa pubblica, di cosa stiamo parlando?

Vorrei ricordare a Fratoianni e soci che l'Italia ha perso più di un milione di persone negli ultimi decenni. Parecchi giovani e pensionati sono espatriati.

Le aree interne del Paese sono prive di servizi, infrastrutture e spopolate.

Nel Paese ci sono circa 9 milioni tra poveri assoluti e relativi; anche chi ha lavorato una vita oggi ha difficoltà ad andare avanti; e tanti altri, nonostante siano qualificati hanno visto le retribuzioni ferme a trent'anni fa, erose dall'inflazione, e non riescono a pagare un affitto, figuriamoci a mettere su famiglia.

Nel centro-sud ci sono milioni di persone che non lavorano, intere fasce di popolazione private di ogni opportunità.

Poi ci sarebbero i lavoratori a nero e irregolari, gli invisibili per il salario minimo e l'idea stessa di pensione.

Per fortuna, sembra, che la CGIL di Landini si stia dando una mossa, con tante iniziative negli ultimi anni, certo, con notevole ritardo, forse sono ancora immersi nel clima da Seconda Repubblica degli anni novanta.

Giustamente i salariati ed incapienti diranno: " chi vive in una dimensione altra, in una bolla al riparo dalle faccende e fatiche quotidiane, la cui materialità è misurata dal reddito (come quello dei proponenti) non ha la minima idea di ciò che sostiene."

O, quantomeno, ne trascura le conseguenze.

Pur con tutto il rispetto per un partito che, insieme a sparuti elementi dell'opposizione, desta un minimo di attenzione verso le questioni sociali e la politica internazionale (le risoluzioni sono opinabili), qualcuno potrà pensare: "hanno perso tutto questo tempo per elaborare una proposta che fa acqua da tutti i pori".

Poi dicono che la gente non va a votare, perché si sente tradita da una certa rappresentanza di sinistra.

Questi rincorrono i tempi e, al pari dell’acritico sostegno alla concezione lavoristica dell’esistente, vorrebbero “riformare” alcuni aspetti del capitalismo non avendone i mezzi (culturali, sociali, il potere di contrattazione fatto da un’alleanza minoritaria dentro una coalizione eterogenea).

Come se non avessero imparato dalle precedenti esperienze targate Ulivo.

Insomma, non se ne esce.

Coloro che si muovono all’interno delle istituzioni hanno l’obbligo morale di guardare fuori, a ciò che accade in società, sempre che ne abbiano la voglia e la capacità interpretativa.

Il lavoro sarà sempre più precario, usurante e sottopagato (vista anche l’intelligenza artificiale).

Altro che pensioni.

L’unica via di uscita è recuperare i fondi lì dove stanno: tassando rendite e profitti, colpendo i giganti del web, recuperando l'evasione fiscale, ristabilendo la progressività fiscale.

E, soprattutto, garantendo, attraverso la distribuzione della ricchezza prodotta forme adeguate di reddito a tutti.

Un reddito, che deve guardare alla singola persona, alla sua situazione individuale, tenendo presente il bagaglio formativo e professionale, le competenze e, al tempo stesso, che sia strumento di liberazione dal ricatto di un posto di lavoro qualunque e funga da spinta per il rinnovamento e l'aggiornamento dei curriculum.

Il reddito, guardando alle risorse recuperabili, deve essere minimo o di base e non mezzo di controllo sociale e di workfare.

Deve essere destinato a chi non lavora ed anche a chi, pur lavorando o in pensione, è povero.

D'altronde è dagli anni duemila che anche la Commissione UE sollecita gli Stati a predisporre forme di sostegno economico fisso per i cittadini, in modo da assicurare la coesione sociale, i consumi, la domanda interna, la crescita del pil.

Lo Stato, in pratica, deve ritornare ad avere un ruolo attivo nella creazione di lavoro di qualità e, ove ciò non sia possibile, destinare risorse sufficienti per vivere a chi non ce la fa.

In ossequio a quanto previsto dalla Costituzione (artt. 3, 36 e 38): un risarcimento ex post.

Il reddito istituito dal Movimento Cinque Stelle non era di cittadinanza, altrimenti, come dice il termine stesso, in quanto legato al possesso della stessa, sarebbe stato una forma di reddito di base (universale).

Invece, si è tradotto in un sussidio di povertà condizionato, che, successivamente, a causa del covid e della paralisi economica si è trasformato, indirettamente, in una specie di reddito minimo garantito.

I soliti critici della misura diranno che è una misura di assistenzialismo e che la gente non vuole lavorare.

Fermo restando che trovare un lavoro stabile e ben retribuito è una fatica di Sisifo e che tramite i centri per l'impiego vi riesce solo il 3% degli occupabili, il vero assistenzialismo riguarda il mondo delle imprese.

Se vi sono attività che abbisognano di sostegno, ad esempio quelle legate ai settori fondamentali dell'economia (l'agricoltura in primis) o quelle che risentono dei danni causati da internet (l'editoria e la fruizione dei contenuti multimediali), tante altre hanno avuto solo lo scopo di incamerare aiuti per risparmiare sui costi.

Sono tutte quelle imprese che hanno avuto bonus per le assunzioni e decontribuzioni (garanzia giovani, le zes, stage, alternanza scuola-lavoro ecc.) finiti i quali i contratti non sono stati rinnovati.

E' bello fare impresa con gli aiuti dello Stato, sul quale poi scaricare anche le casse integrazioni.

Uno su tutti il settore automobilistico: la FIAT/FCA/Stellantis su cui sono piovuti una pioggia di miliardi di contributi pubblici, e che oggi si trova con un quinto dei dipendenti rispetto agli anni ottanta. L'unico scopo degli amministratori è stato quello di risanare i conti sulla pelle dei lavoratori distribuendo i benefit alla proprietà: dividenti agli azionisti e stipendi milionari ai CEO. Nel frattempo l'intero parco auto e la tecnologia applicata sono arretrati rispetto ai diretti concorrenti.

Infine, bisognerebbe aggiungere che, da un lato, come sistema Italia, abbiamo perso quelle caratteristiche della grande impresa e del marchio (nel settore manifatturiero, nella moda, la fine dell'acciaieria ecc.), dall'altro, la mancanza di investimenti in innovazione e ricerca ha avuto ripercussioni anche sul grosso del tessuto produttivo fatto da piccole imprese per lo più a conduzione familiare e quindi impossibilitate a reggere la sleale competizione.

Tornando alla proposta di AVS, per quale motivo il mercato finanziario deregolamentato dovrebbe venire incontro ad una scelta riformista fatta da un'alleanza di sinistra che si attesta intorno al 5-6%?

Questi, sono ancorati ad una concezione anacronistica, pensano ancora al lavoro (ed alle pensioni) del Novecento.

Un modello che, vista la situazione attuale, e le pessime riforme (il sistema pensionistico da retributivo a contributivo, i fondi pensione e le assicurazioni private) è difficilmente replicabile.

Sono lontani anni luce dalla realtà, immersi ma non toccati da un mondo predatorio, che non sa che farsene dell'eccedenza umana.

Pertanto, è possibile cambiare solo mutando radicalmente il paradigma di riferimento e non cercando di agire all'interno dello stesso capitalismo, che è, per sua natura, irriformabile.