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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha categoricamente escluso la possibilità di sollecitare l'intervento di Russia e Cina per porre fine alle ostilità con l'Iran, rivendicando i significativi successi militari già conseguiti contro Teheran.

Interpellato il 19 novembre sull'eventualità di chiedere il sostegno diplomatico o operativo di Pechino e Mosca, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non averne alcuna necessità, sostenendo che le forze statunitensi abbiano ormai annientato la Marina, l'Aeronautica e i sistemi di difesa aerea della Repubblica Islamica. Secondo quanto affermato da Trump, l'arsenale missilistico iraniano sarebbe stato ridotto a circa il 12 o 13 percento della sua capacità originaria, una condizione che starebbe spingendo Teheran a cercare un accordo.

Contestualmente, il presidente ha fatto riferimento agli attuali rapporti con l'Iran e ha messo in risalto il pieno controllo esercitato dagli Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz, dichiarando che nell'ultima settimana il traffico commerciale e l'esportazione di petrolio attraverso quel passaggio strategico hanno raggiunto livelli record, accompagnati da un netto calo del prezzo del greggio registrato dopo le elezioni di medio termine del 3 novembre.

Sul piano operativo, fonti militari hanno riferito al New York Times che nelle ultime settimane le forze armate statunitensi hanno concentrato un imponente dispositivo bellico nell'area mediorientale. Unità navali da guerra, velivoli da combattimento e bombardieri risultano pronti a sferrare una campagna di raid intensi e di durata relativamente breve contro i depositi di droni, i siti missilistici e le infrastrutture energetiche iraniane, qualora arrivasse l'autorizzazione presidenziale.

Sempre secondo il quotidiano statunitense, l'arrivo avvenuto questa settimana della portaerei USS Theodore Roosevelt porta a tre il numero di queste grandi unità navali presenti contemporaneamente in Medio Oriente, un evento che non si verificava dal 2003. A un'eventuale offensiva parteciperebbero anche decine di caccia già schierati nella regione e i bombardieri strategici a lungo raggio B-1 e B-2, attualmente posti in stato di allerta con un preavviso di 96 ore per possibili missioni contro obiettivi iraniani.

A fronte di questo massiccio rafforzamento, si registra tuttavia un movimento in uscita dall'area. Secondo quanto riportato da Bloomberg il 18 novembre sulla base delle dichiarazioni di due funzionari statunitensi, il gruppo d'attacco della portaerei USS George Washington ha lasciato le acque del Golfo Persico, con la possibilità di fare rientro verso la propria base operativa di Yokosuka, in Giappone.

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