di Paolo Desogus*

L'Italia ha già una legge contro l'antisemitismo ed è la legge Mancino. Il nuovo DDL è qualcos'altro: è il primo passo per una chiusura liberticida contro il diritto di parola. Per il momento non ha un risvolto penale, è vero. Ma il nuovo DDL potrà funzionare da piattaforma per integrazioni successive.

Il paradosso, uno dei tanti, è che, secondo la definizione dell'IHRA, acquisiscono la qualifica di antisemitismo anche molti giudizi e pensieri su Israele espressi dagli stessi ebrei. Persino la famosa lettera firmata da Hannah Arendt e Albert Einstein, in cui le politiche israeliane vengono equiparate a quelle della Germania nazista, per il nuovo DDL sarebbe antisemita. E lo stesso discorso vale per le più recenti prese di posizione di alcuni gruppi di opposizione in Israele.

Un secondo paradosso è la saldatura tra la cultura dei neofascisti attualmente al governo (che anche ieri hanno dato alla Camera uno spettacolo indegno) e Israele. Il DDL antisemitismo condivide con la cultura neofascista la stessa logica e cioè quella per cui esistono gruppi etnici inferiori e superiori. Provate a leggere Pino Rauti celebrato in parlamento in questi giorni. I meloniani non hanno fatto altro che riprendere la logica razzista del passato, cambiando di segno il giudizio di valore sugli ebrei, ma conservando di fatto "l'eccezionalismo ebraico". Hanno cioè trasformato quello che un passato era per loro "negativo" in "positivo", ma di fatto non sono usciti dalla stessa mentalità che in epoca fascista ha portato i loro antenati politici a votare le leggi razziali.

La legge Mancino non menziona un tipo specifico di razzismo. Si fonda su un'idea universalista dell'essere umano. Condanna dunque ogni forma di discriminazione. Non privilegia un gruppo o un altro. E si tiene lontano dal dare agli israeliani una qualche posizione particolare proprio per tutelarli. Stabilire l'eccezionalità di un gruppo etnico, fosse anche per proteggerlo, espone chi ne fa parte: ribadisce l'idea che gli esseri umani non sono tutti uguali. Afferma che ci sono gruppi etnici "speciali". Ed è questo che invece ciò che va combattuto. Perché se nell'epoca attuale gli ebrei sono considerati "speciali" per ragioni ritenute positive, al prossimo giro della storia si può assistere a un nuovo ribaltamento del giudizio di valore che da speciali positivi li trasforma in speciali da discriminare.

Il nuovo DDL, dunque, oltre che essere liberticida, si nutre della stessa logica che pretende di combattere. Non combatte l’antisemitismo ma, ed l’ennesimo paradosso, lo favorisce.

*Post Facebook del 18 novembre 2026