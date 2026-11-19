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Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters sulla base delle rivelazioni di due funzionari occidentali informati sui fatti, l'Arabia Saudita si starebbe preparando a prolungare le proprie operazioni militari contro il movimento degli Houthi in Yemen per diversi mesi, delineando una campagna bellica destinata a protrarsi fino al 2027. Tale orientamento matura in una fase di forte recrudescenza delle ostilità, nonostante le difficoltà incontrate dalle forze saudite sul terreno e le incursioni subite dal regno, che hanno alterato la quotidianità nel Paese frenando i progetti di diversificazione economica e la programmazione di appuntamenti internazionali.

Dalle informazioni raccolte nel rapporto emerge che le autorità di Riad stimano una durata delle operazioni fino a sei mesi, con l'intento strategico di guadagnare posizioni sul campo prima di avviare eventuali negoziati con la fazione yemenita. Un'ulteriore fonte a conoscenza delle valutazioni saudite ha inoltre evidenziato come la leadership del regno sia convinta che un sostegno offensivo diretto da parte degli Stati Uniti, finora negato dall'amministrazione guidata da Donald Trump, risulterebbe determinante per capovolgere gli equilibri del conflitto e conseguire progressi sostanziali nel giro di poche settimane.

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