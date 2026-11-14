Putin chi deve chiamare se vuole parlare con l’Europa?

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di Clara Statello per l'AntiDiplomatico

Il Cremlino apre ai paesi europei. Ma non troppo. “La Russia è pronta a dialogare con l'Unione Europea, se quest'ultima lo desidera e ha un rappresentante autorizzato a farlo”. Tuttavia, Bruxelles potrà essere coinvolta nel processo di pace per l'Ucraina quando “sarà chiara la sua disponibilità a farlo”. Queste le dichiarazioni che Dmitry Peskov, il portavoce del presidente russo, ha reso venerdì mattina alla stampa durante il suo briefing quotidiano, all’indomani dei colloqui con gli inviati della Casa Bianca.

Mosca, dunque, raffredda i facili entusiasmi sul coinvolgimento degli europei, alimentati dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Jared Kushner e Steve Witkoff. Il dialogo sarà esplorativo, per verificare le reali intenzioni dei partner di Kiev, che comunque prima dovranno scegliere un loro portavoce.

Ed è proprio qui che il Cremlino gioca d’astuzia e scaglia la mela della discordia. Mosca sa bene che i leader europei non solo sono divisi e indeboliti dal crollo dei consensi e dalle rivolte sociali, ma sono anche in forte competizione fra loro.

Del resto, l’apertura della Russia al dialogo con l’”Europa” non è una vittoria di Witkoff e Kushner. Il 9 maggio, in occasione della Giornata della Vittoria, il presidente Putin aveva chiesto di nominare un rappresentante dei paesi europei per rilanciare il dialogo con Mosca. In quell’occasione, aveva ricordato che mai la Russia ha rifiutato di parlare con l’Occidente, piuttosto il contrario. E aveva proposto un nome: l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder.

Da allora il panico serpeggia, neanche troppo silenziosamente, a Bruxelles. La stampa occidentale ha tirato fuori tutti i nomi e le combinazioni possibili: immediatamente bocciato dai settori russofobo-oltranzisti il tandem iniziale Schröder-Steinmeier; poi Aleksandr Stubb, Mario Draghi, Angela Merkel, Antonio Costa, Sauli Niinistö, Petr Pavel, Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen. Il Telegraph aveva persino fatto il nome di Giorgia Meloni, subito smentito da Roma.

Nessuno vuole rischiare di bruciarsi in una missione diplomatica così difficile. L’UE è divisa anche sulla guerra alla Russia, tra Paesi oltranzisti, Paesi moderati e Paesi che non intendono più sostenere il costo dell’assistenza militare ed economica all’Ucraina. L’assenza di una comune posizione condivisa sui rapporti con la Russia e sulla conclusione della guerra, rende ancora più complicato il ruolo di un futuro inviato che, oltre ad avere poche leve, mancherebbe anche del terreno sotto i piedi.

Un leader europeo potrebbe avere più legittimità di un leader politico o di un ex leader. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a metà giugno aveva tentato di aprire dei canali di contatto con il Cremlino. La sua iniziativa, però, era stata frustrata dall’ostilità di Macron e Merz, con la motivazione che non era stata coordinata. Non solo nessuno vuole rappresentare l’UE ma i grandi non possono lasciare che siano altri a farlo.

Eppure, sta proprio nelle facoltà del presidente del consiglio europeo la rappresentanza esterna della UE in materie di PESC. In alternativa, toccherebbe proprio all’Alto Commissario per gli Affari Esteri, ovvero Kaja Kallas, che però era stata nominata per fare la guerra, non la pace, alla Russia.

“È una barzelletta, vero? Probabilmente la peggior persona che si potrebbe scegliere”, avrebbe detto un diplomatico, secondo quanto riporta Politico. Eppure la Kallas è il capo della diplomazia. Inadeguata al ruolo che le è stato assegnato.

Alla base dell’incapacità dei leader occidentali di nominare un rappresentante c’è la volontà del confronto con la Russia. La linea è la stessa che i primi di aprile 2022 portò Boris Johnson a Kiev per far saltare i negoziati di Istanbul e ordinare a Zelensky di continuare a combattere contro i russi. L’”Europa” ha scommesso sulla guerra, soprattutto Berlino, Parigi, Londra (E3) e il gruppo JEF.

Per questa ragione non è stata invitata ad Abu Dhabi. Gli E4 (E3 più Italia) hanno ugualmente mandato dei rappresentanti. Letteralmente: hanno cercato di imbucarsi. Mosca è stata chiara: possono fare i turisti e chiacchierare nella hall dell’albergo.

Dopo il vertice al Cremlino, l’annuncio vittorioso di Witkoff e Kushner sulla partecipazione dell’UE ai prossimi colloqui di pace, non ha risolto il problema. Lo ha fatto esplodere.

Immediatamente Macron si è proposto come mediatore per l’Europa con la Russia, invitando Bruxelles a definire una posizione comune e gli altri stati membri ad allineare i propri interessi, che dovranno essere difesi durante eventuali negoziati con la Russia. Di riflesso, Berlino ha aperto a colloqui diretti tra Merz e Putin.

La questione, come si vede, non è più parlare con Putin, ma chi deve farlo. Germania e Francia sono restie a dare delega, mentre cresce il consenso per Costa – sostenuto anche da Meloni.

Una parte minoritaria, invece, sostiene che Kaja Kallas sia la persona giusta, proprio perché malvista dal Cremlino.

“I leader europei si azzuffano come ragni in un barattolo”, ha commentato Peskov venerdì sera, prima ancora che si aprisse il dibattito.

Il primo ministro irlandese Martin assicura che entro una o due settimane sarà scelto un rappresentante per parlare con Mosca.

Dopo ciò, si dovrà esattamente capire cosa si intenda per Europa: l’Unione Europea e il Regno Unito? La NATO senza gli USA e il Canada? Per parafrasare Kissinger, Putin chi deve chiamare se vuole parlare con l’Europa?

La definizione del soggetto che parteciperà ai colloqui sarà cruciale, poiché il processo negoziale, se non sarà nuovamente sabotato, riguarderà non soltanto la pace in Ucraina ma la ricostruzione di un’architettura di sicurezza euroasiatica. Qualunque cosa sia, l’”Europa” se non starà al tavolo delle trattative, starà nel menù.

Clara Statello Clara Statello, laureata in Economia Politica, ha lavorato come corrispondente e autrice per Sputnik Italia, occupandosi principalmente di Sicilia, Mezzogiorno, Mediterraneo, lavoro, mafia, antimafia e militarizzazione del territorio. Appassionata di politica internazionale, collabora con L'Antidiplomatico, Pressenza e Marx21, con l'obiettivo di mostrare quella pluralità di voci, visioni e fatti che non trovano spazio nella stampa mainstream e nella "libera informazione".