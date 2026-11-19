I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, ha criticato aspramente il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, accusandolo di giustificare la disparità di trattamento tra Teheran e Israele in merito ai rispettivi programmi nucleari. Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il funzionario ha risposto alle recenti affermazioni di Grossi, il quale aveva negato l'esistenza di un doppio standard spiegando che Israele, pur disponendo di un programma nucleare, non aderisce al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

IAEA Director General Grossi has stated: "[...] there is no double standard. If Israel was a state party to the NPT and I was treating Iran and Israel differently then there would be a double standard." This response confuses formal legal status with institutional responsibility and impartiality. The real question is why a genocidal occupying entity possessing a nuclear arsenal remains outside comprehensive safeguards, and how this inequality can be reconciled with the stated objectives of the non-proliferation regime. Grossi appears to have overlooked the landmark 1995 Resolution on the Middle East, adopted with the endorsement of the US, Russia, and the UK. That resolution called for all in the Middle East, “without exception,” to accede to the NPT and place all their nuclear facilities under comprehensive IAEA safeguards. The 2000 NPT Review Conference specifically reaffirmed the importance of Israel’s accession to the Treaty and its acceptance of comprehensive safeguards. This resolution formed an integral part of the package of agreements that made the indefinite extension of the NPT possible. The question of Israeli regime is therefore not a new political demand; it is rooted in the historical commitments and understandings that underpinned the non-proliferation regime itself. The IAEA cannot invoke this formal distinction to dismiss questions about the NPT’s failure to achieve universality and the resulting inequality in nuclear security in the region. If NPT membership is the basis for holding Iran accountable, then Israel’s non-membership must not be allowed to serve as a permanent shield against demands that it accede to the Treaty and accept comprehensive safeguards. Impartiality cannot be measured solely by how the Agency enforces the obligations of existing members while remaining silent about the regime’s failure to address those that remain outside it. The IAEA’s double standards do not end there. Regarding incidents at Ukraine’s Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Grossi explicitly stated: “I condemn any violent action inside or around the plant.” Yet after the United States and Israel bombed Iran’s nuclear facilities, he limited himself to the general assertion that nuclear facilities should not be attacked, refraining from explicitly condemning those responsible. When “I condemn” is used in one case and carefully qualified language is substituted in the other, the double standard is unmistakable. It undermines the credibility of the Agency and weakens the foundations of the non-proliferation regime. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 18, 2026

Secondo Baqai, una simile giustificazione confonde lo status giuridico formale con la responsabilità istituzionale e l'imparzialità dell'ente. Il portavoce si è quindi domandato per quale ragione un'entità che definisce occupante e genocida, pur possedendo un arsenale atomico, resti esclusa dal sistema globale di controllo e come tale squilibrio possa conciliarsi con gli obiettivi dichiarati della non proliferazione internazionale.

Nel suo intervento, il diplomatico iraniano ha richiamato la storica risoluzione del 1995 sull'Asia occidentale, promossa da Stati Uniti, Russia e Regno Unito, che sollecitava tutti gli Stati della regione, "senza eccezioni", ad aderire al TNP e a sottoporre i propri impianti nucleari alle verifiche dell'AIEA. Baqai ha inoltre ricordato come la Conferenza di revisione del trattato del 2000 avesse ribadito esplicitamente la necessità che Israele entrasse nell'accordo accettando la supervisione completa dell'agenzia.

Poiché la risoluzione del 1995 era parte integrante delle intese che permisero l'estensione a tempo indeterminato del TNP, la questione israeliana, a suo dire, non rappresenta una nuova pretesa politica, bensì un principio radicato negli impegni storici su cui poggia l'intero regime di non proliferazione. Di conseguenza, l'AIEA non può appellarsi alle differenze formali tra Stati firmatari e non firmatari per eludere il proprio fallimento nel garantire l'universalità del trattato e l'uguaglianza nella sicurezza nucleare regionale.

Teheran mette in guardia dal rischio che l'agenzia venga strumentalizzata politicamente per legittimare azioni aggressive. Baqai ha infatti sottolineato che se l'adesione al TNP viene usata come parametro per chiedere conto all'Iran delle proprie attività, la mancata partecipazione di Israele non può trasformarsi in uno scudo permanente per sottrarlo agli obblighi di adesione e controllo.

A giudizio del portavoce, l'imparzialità dell'organismo non si misura soltanto dalla severità con cui impone le regole agli Stati membri, ma anche dalla sua capacità di affrontare il vuoto lasciato da chi resta fuori dal sistema, anziché mantenere il silenzio. Parallelamente, un parlamentare iraniano ha riferito all'emittente HispanTV che l'uscita dal TNP si è ormai trasformata in una "seria rivendicazione nazionale" a seguito dei bombardamenti statunitensi e israeliani contro i siti atomici del Paese.

Baqai ha poi evidenziato come l'asimmetria di giudizio dell'AIEA emerga chiaramente anche nelle reazioni agli attacchi contro le infrastrutture nucleari. Mentre Grossi ha condannato in modo esplicito gli incidenti avvenuti presso la centrale ucraina di Zaporizhzhia, dopo i raid condotti da Washington e Tel Aviv contro gli impianti iraniani il direttore generale si è limitato a dichiarazioni generiche sull'inviolabilità dei siti nucleari, evitando di biasimare direttamente gli autori dei bombardamenti.

Secondo il portavoce, impiegare la parola "condanno" in una circostanza e ricorrere a formule accuratamente sfumate in un'altra dimostra un doppio standard innegabile, capace di minare la credibilità dell'agenzia e le basi stesse del regime internazionale di non proliferazione. Le dichiarazioni di Baqai giungono in un clima segnato dalle crescenti minacce di nuovi attacchi, anche di natura nucleare, da parte di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica; uno scenario che spinge Teheran a valutare una revisione della propria dottrina difensiva e l'abbandono del TNP, nonostante il Paese abbia sempre ribadito la natura pacifica del proprio programma, vietato le armi atomiche tramite un editto religioso e promosso per primo la creazione di una zona denuclearizzata nella regione.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it