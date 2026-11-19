

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'incontro trilaterale con il leader statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, a margine dell'APEC, il presidente russo Vladimir Putin ha spiegato perché non adotta un approccio duro nelle sue azioni nei confronti dell'Ucraina.



La stampa ha chiesto a Putin un commento sull'affermazione, fatta di recente dal leader statunitense, secondo cui egli "avrebbe potuto essere più duro". "Non è una questione di nobiltà d'animo – sebbene sia una bella qualità, e cosa ci sarebbe di male? – ma, in questo caso, le ragioni principali sono forse di natura pragmatica. Si tratta, innanzitutto, di preservare almeno una qualche possibilità di giungere a un accordo di pace", ha dichiarato il capo dello Stato in risposta alla domanda dei giornalisti.

Ciononostante, Putin ha assicurato che risponderà sempre ai crimini del regime di Kiev. Il leader ha fatto notare, ad esempio, di aver discusso con il Consiglio di Sicurezza russo la possibilità di un cessate il fuoco in alcune aree; tuttavia, in seguito agli attacchi ucraini contro il ponte di Crimea, tali negoziati non sono più sul tavolo.

"Risponderemo a questi attacchi, e voglio che tutti lo sappiano. Come ho appena accennato, credo che la nostra risposta sarà molto più dolorosa di quanto il regime di Kiev abbia inflitto al ponte. E, naturalmente, lo ripristineremo", ha promesso Putin.

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