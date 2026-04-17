Premier slovacco Fico: La strategia dell’Ue contro la Russia è «errata e disfunzionale»

La strategia adottata dall’Unione Europea nei confronti della Russia è «errata, insostenibile e inefficace». A dichiararlo è il primo ministro slovacco Robert Fico, secondo il quale i russi si mettono in ginocchio solo quando devono allacciarsi le scarpe. Le dichiarazioni sono state rese durante un discorso tenuto in occasione di un incontro con gli studenti e pubblicato sul canale YouTube del governo slovacco. Lo riporta oggi TASS.

«Esiste una certa strategia – ha affermato Fico – il cui obiettivo è mettere in ginocchio la Russia, ma ritengo che questa strategia sia errata e insostenibile perché non funziona». «Sono ormai quattro anni che leggo sui giornali che “i russi sono in ginocchio”, ma non sono affatto in ginocchio», ha aggiunto il primo ministro. Secondo Fico, «i russi osservano molto giustamente che “se ci troviamo in ginocchio, è solo per allacciarci le scarpe, ma non certo perché qualcun altro vuole che ci mettiamo lì”».

L’Unione Europea «ancora non crede nella necessità» di iniziative di pace e «continua a parlare solo di guerra, guerra e ancora guerra», ha sottolineato il premier slovacco. A suo avviso, «questo è un errore enorme [dell’Ue]».