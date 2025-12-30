Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ITALIA

Tredicesima mordi e fuggi: la caduta del nostro potere di acquisto

424
Tredicesima mordi e fuggi: la caduta del nostro potere di acquisto


di Federico Giusti

 Che il potere di acquisto dei salari sia in continua erosione lo si evince anche da due semplici fatti: le svendite iniziano con giorni di anticipo rispetto al passato, i regali natalizi sono ridotti in attesa che i prezzi calino permettendo acquisti a costi decisamente inferiori
 
La tredicesima nel 2025 ha messo in circolazione oltre 50,5 miliardi di euro ma gli effetti da qualche anno risultano assai contenuti, soldi utili per pagare bollette arretrate e sostenere spese da tempo rinviate. 
 
Tra rate, mutui, utenze domestiche e imposte di fine anno la tredicesima si volatizza in tempi rapidi e non avrà effetti trainanti per i consumi. L'argomento di per sè non entusiasma, la scoperta tardiva della erosione del potere di acquisto non arriva mai al cuore del problema ossia comprendere le reali cause di quanto sta accadendo ai salari e alle pensioni. Si guarda solo agli effetti, mai alle cause scatenanti che a nostro avviso sono legate alle regole adottate per rinnovare i contratti al ribasso, a quel codice Ipca che esclude dal calcolo del costo della vita  i prodotti energetici, dalla assenza di meccanismi automatici per adeguare stabilmente pensioni e salari ai rincari.
 
Il grande clima di incertezza  è acuito dalla tendenza di guardare solo agli effetti della caduta del potere di acquisto e mai alle cause, per questo finiamo invischiati nelle narrazioni parziali o pensiamo che gli elevati tassi di interesse siano più rilevanti della abrogazione della scala mobile.

Rilevante è poi il capitolo fiscale perchè il Governo ha operato scelte incondivisibili quali ridurre le tasse sul lavoro tagliando risorse al welfare, alla sanità e alla istruzione o comunque rinunciando ad adeguare i capitoli di spesa in base ai reali fabbisogni. E' innegabile  che parte della tredicesima viene bruciata tra IMU , TARI ma attenzione a non cedere alle lusinghe di chi vorrebbe eliminare la tassazione perfino sulla seconda casa in una ottica antistatalista
 
Per tutte le ragioni fino ad oggi analizzate il Natale 2025 sarà una festività caratterizzata da parsimonia, da scelte oculate e prudenziali ma è pur vero che un ragionamento sui consumi andrebbe sviluppato includendo il Black Friday di fine novembre, gli acquisti di dicembre e quelli di inizio anno con i saldi.
 
Non è da ora che la erosione del potere di acquisto dei salari dovrebbe essere al centro della nostra elaborazione e iniziativa politica, ci si accorge del problema solo quando il costo della vita diventa insostenibile cedendo spesso alla idea che sia tutta colpa delle tasse.

L’indice della borsa di Milano era un anno fa inferiore del 30 per cento rispetto ai nostri giorni, di conseguenza se la ricchezza cresce in Borsa, è lì che lo Stato dovrà pescare le risorse per risanare i conti pubblici. E con questi soldi potremmo adeguare il welfare ai nuovi bisogni esigendo dalle imprese una azione indispensabile come adeguare i salari al costo della vita. Per agevolarne il compito servono  nuove regole che potranno scaturire da nuovi rapporti di forza  diversi da quelli attuali senza che i lavoratori continuino a soccombere al cospetto delle imprese. Siamo allora gli interessi delle classi subalterne ad avere la meglio sul primato  della impresa. E solo a quel punto avrà un senso parlare di salvaguardia del potere di acquisto scegliendo le iniziative indispensabili per dare concretezza ai nostri buoni propositi.
  

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

I nazisti di Kiev attaccano, ma per la stampa di regime è una “false flag” russa

I nazisti di Kiev attaccano, ma per la stampa di regime è una “false flag” russa

30 Dicembre 2025 23:14
Le litanie de la Stampa e le ultime (disperate) mosse di Zelensky

Le litanie de la Stampa e le ultime (disperate) mosse di Zelensky

30 Dicembre 2025 07:00
Un Crosetto è per sempre

Un Crosetto è per sempre

29 Dicembre 2025 16:53
Appello urgente al presidente ucraino per il rispetto delle norme UE sui diritti umani e la libertà religiosa nel caso del Metropolita Arseny

Appello urgente al presidente ucraino per il rispetto delle norme UE sui diritti umani e la libertà religiosa nel caso del Metropolita Arseny

29 Dicembre 2025 16:24
Trump incontra Zelensky: gli ucraini possono congratularsi

Trump incontra Zelensky: gli ucraini possono congratularsi

29 Dicembre 2025 16:02
Somaliland, la Cina avverte Israele: no ai separatismi nel Corno d’Africa

Somaliland, la Cina avverte Israele: no ai separatismi nel Corno d’Africa

29 Dicembre 2025 15:35
Maduro: "L'Erode moderno non sconfiggerà il Venezuela"

Maduro: "L'Erode moderno non sconfiggerà il Venezuela"

28 Dicembre 2025 20:28
USA: Trump ha avuto chiamata "produttiva" con Putin prima di incontrare Zelensky

USA: Trump ha avuto chiamata "produttiva" con Putin prima di incontrare Zelensky

28 Dicembre 2025 20:01
EUROPA

Indovinate cosa chiede Vladimir Zelenskij all'Italia (tramite La Stampa)?

16769
RUSSIA

Putin ha ucciso Babbo Natale: come funziona la guerra cognitiva NATO e come liberarcene

12442
EUROPA

Prof. Angelo d'Orsi dopo la conferenza alla Federico II: "Il clima politico-mediatico in Italia sta diventando irrespirabile"

11919
RUSSIA

I "lupi di Putin": la tabella che smentisce l'ennesima fake news resa virale da Repubblica

10989

Pepe Escobar - "Attenzione a quei titoli di Stato". Le élite europee e il "privilegio" di perdere il conflitto

10645
ITALIA

Ucrainizzazione di ANPI e Russofobia. Volano stracci...

9910
RUSSIA

Liquidazione del nazista Kapustin

9189
EUROPA

Le litanie de la Stampa e le ultime (disperate) mosse di Zelensky

8900
RUSSIA

Lavrov: "Se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarà travolgente"

RUSSIA

Zakharova: le sanzioni sono l'ultimo strumento del neocolonialismo occidentale

La Cina condanna all'ONU le azioni unilaterali degli USA contro il Venezuela

AMERICA LATINA

Rappresentante russo all'ONU: "Il blocco statunitense al Venezuela è un atto di aggressione"

RUSSIA

Le forze ucraine uccidono 20 civili in una settimana – Miroshnik

EUROPA

Ministro della Difesa tedesco: "Putin non è interessato ad una guerra su larga scala contro la Nato"

SBU: cittadini ucraini in età di leva scappati nell'UE attraverso un gasdotto in disuso

EUROPA

Orban mette in guardia contro i fondi destinati ai “cessi d'oro” degli oligarchi ucraini

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica" di Fabio Massimo Paernti Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

  • 20 Dicembre 2025 15:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Come una Ursula qualunque... Come una Ursula qualunque...

Come una Ursula qualunque...

  • 19 Dicembre 2025 16:00
La (vera) genesi del conflitto in Ucraina (VIDEO) di Loretta Napoleoni La (vera) genesi del conflitto in Ucraina (VIDEO)

La (vera) genesi del conflitto in Ucraina (VIDEO)

  • 23 Dicembre 2025 14:00
Da Guaidó a "la Sayona": Maduro bolla i pupazzi USA e denuncia l'assedio per le risorse di Fabrizio Verde Da Guaidó a "la Sayona": Maduro bolla i pupazzi USA e denuncia l'assedio per le risorse

Da Guaidó a "la Sayona": Maduro bolla i pupazzi USA e denuncia l'assedio per le risorse

  • 27 Dicembre 2025 17:00
Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei? di Giuseppe Masala Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei?

Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei?

  • 21 Dicembre 2025 09:00
VIDEO ESCLUSIVI RADIO GAZA - “Le tende a Gaza un commercio per le organizzazioni umanitarie”. di Michelangelo Severgnini VIDEO ESCLUSIVI RADIO GAZA - “Le tende a Gaza un commercio per le organizzazioni umanitarie”.

VIDEO ESCLUSIVI RADIO GAZA - “Le tende a Gaza un commercio per le organizzazioni umanitarie”.

  • 20 Dicembre 2025 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo   Una finestra aperta Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo

Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo

  • 19 Dicembre 2025 12:30
La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

  • 24 Dicembre 2025 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
I "lupi di Putin": la tabella che smentisce l'ennesima fake news resa virale da Repubblica di Francesco Santoianni I "lupi di Putin": la tabella che smentisce l'ennesima fake news resa virale da Repubblica

I "lupi di Putin": la tabella che smentisce l'ennesima fake news resa virale da Repubblica

  • 26 Dicembre 2025 18:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo? di Paolo Desogus Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo?

Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo?

  • 21 Dicembre 2025 20:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

  • 23 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Note a pie di pagina su Atreju di Alessandro Mariani Note a pie di pagina su Atreju

Note a pie di pagina su Atreju

  • 23 Dicembre 2025 15:00
Liquidazione del nazista Kapustin di Marinella Mondaini Liquidazione del nazista Kapustin

Liquidazione del nazista Kapustin

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente di Giuseppe Giannini Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente

Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente

  • 30 Dicembre 2025 23:29
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Paradossi della società italiana di Michele Blanco Paradossi della società italiana

Paradossi della società italiana

  • 15 Dicembre 2025 08:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra di Giorgio Cremaschi ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

  • 28 Dicembre 2025 19:09
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti