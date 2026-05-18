Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • CINA

Trump a Pechino con il cappello in mano (di Pino Arlacchi)

591
Trump a Pechino con il cappello in mano (di Pino Arlacchi)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Pino Arlacchi - Fatto Quotidiano, 14 maggio 2026

 

Quando un presidente degli Stati Uniti vola a Pechino per incontrare il suo omologo cinese, di norma lo fa da una posizione di forza, o almeno così è stato per mezzo secolo, da Nixon in poi. Il viaggio di Trump del 14 maggio rompe questa tradizione. L’uomo che si considera un negoziatore imbattibile arriva nella Capitale cinese con un deficit commerciale bilaterale di quasi mille miliardi di dollari, dazi che hanno aumentato i prezzi americani senza ridurre le importazioni cinesi, e un apparato militare che i wargames del Pentagono descrivono come perdente in una guerra contro la Cina.
 
Il contesto internazionale in cui matura questa visita indebolisce ulteriormente la posizione negoziale americana. La guerra contro l’Iran è stata presentata al mondo come una veloce operazione chirurgica per poi rivelarsi come l’ennesimo fiasco contro un avversario astuto, duro e sottovalutato. A complicare ulteriormente il quadro c’è la variabile dello stesso Trump: un leader la cui instabilità mentale è stata documentata dai suoi ex collaboratori, e che ha cambiato posizione sui dazi cinesi quattro volte in quattro mesi. Per Xi Jinping, che pianifica lungo i decenni, trattare con chi pianifica tramite tweet rilasciati alle tre della notte è un esercizio di pazienza.
 

 
Il pretesto ufficiale della visita è il commercio. Il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina non è il prodotto di pratiche sleali, di sussidi nascosti o di manipolazioni valutarie. È il verdetto di un mercato libero che funziona come dovrebbe: i consumatori americani preferiscono i prodotti cinesi perché sono migliori, oppure sono equivalenti ma costano molto meno. Dai pannelli solari ai veicoli elettrici, dall’elettronica di consumo ai macchinari industriali, dalla chimica farmaceutica ai componenti dell’industria aerospaziale: settore dopo settore, la manifattura cinese ha raggiunto e spesso superato gli standard qualitativi americani, mantenendo al tempo stesso un livello di costi che riflette decenni di investimenti pubblici in formazione tecnica, infrastrutture produttive e pianificazione industriale.
 
C’è una storia, inoltre, che illumina questa situazione meglio di qualunque modello econometrico. Bisogna tornare all’inizio dell’Ottocento al confronto tra l’impero cinese e la Gran Bretagna vittoriana. Allora, come oggi, la Cina era il principale polo manifatturiero del pianeta. Il problema era il pagamento.
 
L’Europa non produceva praticamente nulla che i sofisticati consumatori cinesi volessero acquistare. La soluzione trovata dalla Gran Bretagna fu quella di trasformarsi in un narco-Stato, scrivendo una delle pagine più infami della storia moderna. Non riuscendo a competere con le merci normali, si ricorse alla droga, cioè all’esportazione in Cina dell’oppio prodotto nelle piantagioni indiane. Quando Pechino tentò di bloccare questo traffico, arrivarono le cannoniere.
 
Le Guerre dell’Oppio furono il sostituto militare della forza economica che l’Occidente non possedeva. Trump arriva a Pechino senza la droga e senza le cannonate. Una differenza di non poco conto. L’oppio era un prodotto che creava assuefazione e che invertiva i flussi commerciali. Non esiste oggi un suo equivalente americano. Quanto alle cannonate, il Pentagono ha condotto 24 simulazioni di guerra contro la Cina negli ultimi vent’anni. Il risultato è consistito in 24 sconfitte americane. I missili ipersonici cinesi, capaci di affondare una portaerei da 13 miliardi di dollari in cinque minuti, hanno reso obsoleto e perdente il modello militare degli Stati Uniti.
 
Restano i dazi, povero sostituto delle cannonate. La Cina ha le idee più chiare su cosa vuole da questo incontro. Taiwan è “la base politica principale” delle relazioni bilaterali, come ha ribadito il portavoce Lin Jian. Pechino osserverà con estrema attenzione se Trump userà la parola “sostegno” in riferimento alla riunificazione pacifica, o se si limiterà alla formula “non opposizione all’indipendenza”, una differenza semantica che vale anni di pressione diplomatica e miliardi di vendite di armi a Taipei.
 
I rapporti di forza in gioco dentro questa agenda sono i seguenti. Trump porta dazi da ridurre in cambio di concessioni cinesi sulle terre rare, materie prime di cui l’America ha bisogno. Porta richieste sull’Iran, un paese con cui la Cina intrattiene solidi rapporti economici e strategici. Porta la questione del deficit commerciale. In cambio di tutto questo, la Cina chiede di non essere ulteriormente provocata su Taiwan, di ottenere l’allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori avanzati dalla sua ex-provincia, e di vedersi riconosciuta una posizione di parità nel sistema internazionale che la sua potenza economica e militare già le attribuisce de facto.
 
Cosa può produrre, allora, questo vertice? Può produrre, al massimo, una riduzione della volatilità nelle relazioni sino-americane. Può abbassare la temperatura retorica: un Board of Trade che gestisca le dispute commerciali. Detto questo, l’incontro non potrà modificare le strutture sottostanti le relazioni tra i due paesi. Il deficit commerciale resterà. La superiorità manifatturiera cinese resterà. Il vantaggio militare cinese resterà, perché dipende da tecnologie che gli Usa non hanno ancora sviluppato in forma operativa. La dipendenza americana dalle terre rare cinesi resterà, perché i giacimenti esistono dove esistono e le filiere di estrazione e raffinazione si costruiscono in decenni e non in settimane.
 

Pino Arlacchi

Pino Arlacchi

Ex vice-segretario dell'Onu. Il suo ultimo libro è "Contro la paura" (Chiarelettere, 2020)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Ultim'ora Gaza, blitz in mare: le forze israeliane assaltano la Flottiglia umanitaria

Ultim'ora Gaza, blitz in mare: le forze israeliane assaltano la Flottiglia umanitaria

18 Maggio 2026 12:30
Il valore militare ed economico degli attacchi ucraini su Mosca

Il valore militare ed economico degli attacchi ucraini su Mosca

18 Maggio 2026 10:00
L'Ucraina commissariata: le lotte intestine a Kiev e gli scenari sul futuro del conflitto

L'Ucraina commissariata: le lotte intestine a Kiev e gli scenari sul futuro del conflitto

18 Maggio 2026 10:00
La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

18 Maggio 2026 08:30
La trappola dell'"undertourism": perché l'ultima idea per salvare i borghi italiani rischia di distruggerli

La trappola dell'"undertourism": perché l'ultima idea per salvare i borghi italiani rischia di distruggerli

18 Maggio 2026 08:30
"Quinto Dialogo di Wanshou" a Pechino: quale futuro per la sicurezza globale?

"Quinto Dialogo di Wanshou" a Pechino: quale futuro per la sicurezza globale?

18 Maggio 2026 08:30
De-dollarizzazione e tensioni globali: la Cina investe massicciamente nell’oro

De-dollarizzazione e tensioni globali: la Cina investe massicciamente nell’oro

18 Maggio 2026 07:00
L’Iran usa Hormuz come arma strategica: gli USA non riescono a piegare Teheran

L’Iran usa Hormuz come arma strategica: gli USA non riescono a piegare Teheran

18 Maggio 2026 07:00
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

16788
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

15551
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

15303
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

14970
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

14278
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

13188
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

12292

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12025
ASIA

"Ti sbagli completamente": la rivelazione dell'ex capo della CIA sul piano di Netanyahu per l'Iran

MEDITERRANEO

Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

EUROPA

Mercenario colombiano ingannato da Kiev. "Ho capito che siamo solo carne da macello"

ASIA

L'Iran stringe la morsa su Hormuz: "Nessuno passa senza il nostro via libera"

ASIA

Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

AMERICA LATINA

Perù, diffusi i risultati ufficiali: Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno

NORD-AMERICA

La doccia fredda di Trump a chi punta all'indipendenza di Taiwan

Mosca accoglie con ironia la «finta indifferenza» occidentale dopo il lancio del missile Sarmat

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT di Alessandro Bartoloni Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

  • 11 Maggio 2026 15:59
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono di Fabrizio Verde L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

  • 11 Maggio 2026 19:00
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

  • 12 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca di Marinella Mondaini Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

  • 18 Maggio 2026 09:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze di Michele Blanco La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

  • 16 Maggio 2026 15:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti