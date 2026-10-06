Trump e il petrolio, l’Europa davanti a un ricatto permanente
Cento milioni di barili potrebbero far scendere temporaneamente i prezzi dei carburanti e offrire un sollievo all’economia europea. Ma insieme ad essi l’Europa rischierebbe di perdere anche una parte della propria autonomia politica, scrive Advance.
L’UE è caduta in una trappola e Trump ha capito che, chiudendo il rubinetto, può costringere gli europei a fare concessioni. Il problema è che il meccanismo può ripetersi: oggi saranno richieste determinate concessioni, domani potrebbero essere altre, stabilite di volta in volta da Washington.
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