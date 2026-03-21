Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Ucraina, Estonia, Svalbard e tutti i sabotatori del dialogo con Mosca

1306
Ucraina, Estonia, Svalbard e tutti i sabotatori del dialogo con Mosca


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico



Sono passati molti mesi da quando Andrius-Merlino-Kubilius, commissario europeo alla “difesa”, aveva divulgato per la prima volta la propria divinazione a proposito di una Russia che tra «cinque anni, o forse anche prima», statene certi, attaccherà «un paese europeo, o forse più di uno». Ed è passato del tempo da quando il Segretario NATO Mark Rutte aveva addirittura oracolato la data, il 2030, entro cui l'Europa deve essere armata di tutto punto per la guerra con la Russia. Poi, complici il cosiddetto “spirito di Anchorage”, alcuni round di colloqui russo-americano-ucraini sul cessate il fuoco e, infine, soprattutto, l'aggressione yankee-sionista all'Iran, la profezia di un “attacco russo all'Europa”, una volta terminato il conflitto in Ucraina, era apparentemente scomparsa dai media di regime. 

Era dunque tempo di tornare a vaticinare scenari di perfide mire del Cremlino sull'indifesa e democratica Europa. Ecco allora di nuovo all'opera "spie e sabotatori russi", sistemi di guerra elettronica russi che costringono «le navi ad abbandonare il GPS» e antenne paraboliche per spiare i cittadini europei, col Financial Times che scrive di Vienna quale «centro nevralgico dello spionaggio russo in Europa». Antenne e vecchi merletti.

E, sorpassando profeticamente il duo Kubilius-Rutte, che non si erano preoccupati di concretizzare l'obiettivo specifico dell'attacco russo, questa volta si è andati diritti al sodo e si è puntato il dito sul più “indifeso” e, soprattutto, più “democratico” dei paesi destinati a cadere nelle grinfie di Moskva. Un paese così democratico da lasciare democraticamente che gli eredi delle SS sfilino ogni anno per le vie delle principali città e che, europeisticamente, si celebrino quali “eroi” gli ex Komplizen dei nazisti tedeschi. Un paese così “democratico” da ricadere, per ciò stesso, nelle mire di Moskva, come del resto era accaduto per la “democratica” Ucraina uscita dal golpe nazimajdanista del 2014. Un paese tra i più vessati degli stati baltici, “martirizzati” prima dall'Unione Sovietica e oggi “attenzionati” dalle malevoli mire russe.

«Putin sta preparando un attacco all'Estonia?», titolava il 15 marzo la tedesca Bild e l'articolista Julian Röpke suonava la campana a martello: «Inquietante campagna di propaganda contro il piccolo Stato membro della NATO, l'Estonia: da alcune settimane, i canali social russi promuovono l'idea di proclamare una "Repubblica Popolare di Narva". Narva è una città di confine nell'Estonia orientale con circa 50.000 abitanti, il 90% dei quali parla russo».

Rincuorati da cotanto ardire nello smascherare le mire putiniane, tempo qualche giorno ed ecco i questurini torquemadisti de Linkiesta ripetere che «La disinformazione russa prepara il terreno sul confine della Nato» e, per ricordare agli smemorati, secondo la vulgata euroatlantista, gli eventi di dodici anni fa, aggiungevano che la «scelta del nome non è casuale. «Repubblica popolare» è un’etichetta politicamente carica nello spazio post-sovietico. È la stessa usata nel 2014 dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, proclamate nell’est dell’Ucraina poche settimane prima che forze russe e volontari armati da Mosca ne prendessero il controllo militare». 

Chiaro, no? Se non lo fosse, ecco anche i liberal-cleptomani di Euronews ribadire «La "Repubblica Popolare di Narva" in Estonia: la Russia ci riprova come in Ucraina? Nella città nell'est del Paese baltico si teme schema Donbass: una retorica secessionista tra la popolazione russofona, simile al 2014 in Ucraina. Tra guerra psicologica e minacce di sabotaggio, Mosca tenta di destabilizzare il confine orientale Nato usando la minoranza russa come pretesto».

Negli ultimissimi giorni, insomma, c'è stata una corsa – e prevediamo che non potrà che accelerarsi -  a diffondere vari scenari di un'imminente "invasione" russa dei paesi europei. Scendendo, appunto, nello specifico dell'oggetto delle nuove attenzioni russe, ecco dunque la “prova provata”, alla portata di click: un account col nome “Repubblica popolare di Narva”. Come dire: guardate, presto la malefica Mosca attaccherà la povera e indifesa Estonia, ironizza Vladimir Kornilov su RIA Novosti: «è come se attribuissimo la comparsa di un qualsiasi sito web, tipo "Fiandre Indipendenti" o "Bretoni Liberi" alle macchinazioni di Berlino».

Ma non basta, al seguito di Bild, Linkiesta e quant'altri, ecco che il danese Politiken lancia l'allarme su la Russia che intende istituire ancora un'altra "repubblica popolare", questa volta nelle norvegesi Svalbard, forse inviando i soliti “omini verdi di Putin” a proteggere qualche centinaio di russi che vi risiedono insieme a un altro paio di migliaia di abitanti. Hai visto mai!

Ma la domanda che sorge spontanea e che Vladimir Kornilov specifica è: perché proprio ora questa “rinascita” di vaticini allarmisti? Eccoci al dunque: proprio ora che stanno risuonando più frequenti le richieste di normalizzazione delle relazioni tra Europa e Russia, concretizzate anche la settimana scorsa dal Primo ministro belga Bart de Wever, stante la crisi energetica conseguente la guerra in Medio Oriente. Ecco che le élite europee si sono innervosite; si sono rese conto che il tema della "minaccia russa" aveva perso slancio e che era necessario reintrodurlo nell'agenda mediatica. 

D'altronde, pochi giorni fa, era stato il Comandante delle Forze NATO in Europa, Alexus Grinkevich, in un'audizione al Senato USA, a “rivelare” che l'esercito russo, «temprato dalla battaglia», potrebbe rappresentare un rischio per l'alleanza una volta terminato il conflitto in Ucraina: «da una prospettiva puramente militare, quando 500.000 soldati russi, veterani di guerra, verranno ridispiegati in altre aree, dovremo monitorare attentamente la situazione, considerandola una potenziale minaccia militare, ed essere consapevoli dei rischi che potrebbe comportare per l'alleanza».

Dunque, prima a entrare nel mirino di Moskva, la “democraticissima” Estonia. Così democratica e europeista che il suo Ministro degli interni, Igor Taro, ha dichiarato che Tallin si impegna per la sicurezza europea, introducendo il divieto di ingresso nell'area Schengen per i veterani russi che abbiano preso parte all'Operazione militare in Ucraina. Così democratica che ancora il signor Taro “certifica” che la principale minaccia alla «sicurezza nella regione, la principale minaccia alla sicurezza in Europa, e forse anche nel mondo intero, è la Russia e l'aggressione russa contro l'Ucraina e le ambizioni russe in generale». State attenti, ha detto Taro: «tutti i cittadini russi che hanno prestato servizio nelle Forze armate o in altri gruppi paramilitari rappresentano un'enorme minaccia per la sicurezza di tutta Europa». Par di sentire la signora Pina Picierno lanciare l'allarme sulla “minaccia russa” portata in Italia dalla stella del Bol'šoj Svetlana Zakharova.

Dunque, la “democraticissima” Estonia, per debellare quella «enorme minaccia per la sicurezza di tutta Europa» rappresentata dalla Russia, decide anche la chiusura delle scuole russe nel paese. È ancora il signor Taro a proclamare che l'Estonia ha avuto sinora «un sistema educativo parallelo in lingua russa, il che era assurdo». E allora, per creare valori condivisi tra i giovani, c'è bisogno di «un sistema educativo comune. Per ragioni politiche, prima non era possibile, ma ora ci siamo riusciti. E ora l'insegnamento è in estone e, come vediamo, i giovani condividono più valori con tutti... non ci sono più scuole di lingua russa in Estonia. Tutte le scuole comunali e statali devono essere in estone».
Un altro modo per dire “chissenefrega della popolazione russofona, di quel 25% di cittadini estoni che ha radici russe”. Chiaro, no? La Russia è un “paese aggressore”; non è un “paese democratico” e, per integrarsi nella società estone, un russo deve rispettare i valori democratici, condividere la posizione russofoba delle autorità ed essere comprensivo nei confronti di tutti i divieti: parola di Igor Taro. 

I “valori” della Estonia “democratica” sono quelli di «democrazia, libertà e rifiuto delle politiche aggressive della Russia nei confronti dell'Ucraina e di tutti i suoi vicini. Se condividi questi valori, allora fai parte della società estone»; altrimenti sei fuori: non c'è via di mezzo. E, per difendere tale società dagli  "attacchi ibridi" di Moskva, il solerte Ministro degli interni sconsiglia di «recarsi in Russia. Questa è una forte raccomandazione del governo estone. I nostri confini sono ancora in parte aperti, ma non completamente. Quindi come stiamo affrontando la minaccia?... Abbiamo smesso di rilasciare visti turistici ai cittadini russi; se un cittadino russo arriva, ad esempio, con un visto turistico da un paese dell'Europa occidentale, gli viene negato l'ingresso e siamo costretti a rimandarlo indietro perché la guerra continua».

Intanto, “gli omini verdi di Putin” stanno per arrivare a Narva; si vedono proprio bene, sono già in questa stanza mentre noi stiamo ascoltando le profezie di Bild, Euronews e del ministro Taro. Attenti dunque a quanti inavvedutamente chiedono di normalizzare le relazioni con la Russia: senza volerlo, potrebbero fare il gioco di Moskva come con il Donbass nel 2014, «poche settimane prima che forze russe e volontari armati da Mosca ne prendessero il controllo militare». Parola de Linkiesta.


-------------------

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/propaganda-gegen-natoland-bereitet-putin-einen-angriff-auf-estland-vor-69b6c428c7f6900fc2745438

https://www.linkiesta.it/2026/03/narva-estonia-disinformazione-russa-nato/

https://it.euronews.com/2026/03/20/la-repubblica-popolare-di-narva-in-estonia-la-russia-ci-riprova-come-in-ucraina

https://ria.ru/20260321/evropa-2081652741.html

https://ria.ru/20260312/nato-2080327157.html?in=t

https://www.politnavigator.net/zapret-na-vezd-v-es-dolzhen-byt-bessrochnym-dlya-vsekh-prichastnykh-k-svo-glava-mvd-ehstonii.html

https://politnavigator.net/glava-mvd-fashistskojj-ehstonii-da-u-nas-bolshe-net-russkikh-shkol.html

https://politnavigator.net/my-nastoyatelno-ne-rekomenduem-no-lyudi-vsjo-ravno-tyanutsya-v-rossiyu-glava-mvd-ehstonii.html

 

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. Pezeshkian esorta i BRICS a "svolgere un ruolo" nel fermare gli attacchi contro l'Iran

IN AGGIORNAMENTO. Pezeshkian esorta i BRICS a "svolgere un ruolo" nel fermare gli attacchi contro l'Iran

21 Marzo 2026 18:30
Cina offre forniture energetiche a Taiwan in cambio della "riunificazione"

Cina offre forniture energetiche a Taiwan in cambio della "riunificazione"

21 Marzo 2026 17:56
"Governati dai seguaci di Epstein": deputato di Hong Kong smaschera gli USA (VIDEO)

"Governati dai seguaci di Epstein": deputato di Hong Kong smaschera gli USA (VIDEO)

21 Marzo 2026 16:02
“L’Iran ha il diritto di difendersi”: la voce di Mélenchon si alza in Europa (VIDEO)

“L’Iran ha il diritto di difendersi”: la voce di Mélenchon si alza in Europa (VIDEO)

21 Marzo 2026 15:40
“Roma sa da che parte stare”. E il sindaco Gualtieri?

“Roma sa da che parte stare”. E il sindaco Gualtieri?

21 Marzo 2026 10:00
Hormuz divide l’Occidente: l’Europa si sfila dalla guerra USA?

Hormuz divide l’Occidente: l’Europa si sfila dalla guerra USA?

21 Marzo 2026 07:00
Ras Laffan sotto attacco: quando salta il pilastro dell’energia globale

Ras Laffan sotto attacco: quando salta il pilastro dell’energia globale

21 Marzo 2026 07:00
L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

21 Marzo 2026 07:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Pezeshkian esorta i BRICS a "svolgere un ruolo" nel fermare gli attacchi contro l'Iran

268397
ASIA

La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

28480
NORD-AMERICA

"L’opzione Sansone": quando la fine del mondo diventa una strategia

15895
ASIA

Il cuore del dollaro colpito nel Golfo (di Pino Arlacchi)

14893
MEDITERRANEO

Netanyahu e i video virali sul web

13997
ITALIA

Sicilia: aerei militari USA atterrano nel parco delle Madonie. Proteste dei sindaci che chiedono chiarezza al governo regionale

12647

“EPSTEIN FURY” (di Andrea Zhok)

11463
ASIA

La trappola di Hormuz: "il petrolio si avvia verso i 200 dollari al barile" - Pino Arlacchi (VIDEO)

10644
NORD-AMERICA

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

CINA

La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

ASIA

I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

NORD-AMERICA

Incendio sulla Gerald R. Ford: 600 marinai senza letto, la portaerei USA in fiamme in Medio Oriente

NORD-AMERICA

Nel 2008 Trump definiva la guerra in Iraq "un orribile inganno". Oggi guida l'attacco contro l'Iran

ASIA

Zelensky sfida Teheran: "Non ci spaventano"

NORD-AMERICA

"Abbiamo iniziato la guerra sotto la pressione di Israele": dimissioni del capo del Centro Antiterrorismo USA

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché il petrolio non esplode (ancora)? Il ruolo di BlackRock e l'effetto "paura" || Intervista al Prof. Alessandro Volpi (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché il petrolio non esplode (ancora)? Il ruolo di BlackRock e l'effetto "paura" || Intervista al Prof. Alessandro Volpi (VIDEO)

Perché il petrolio non esplode (ancora)? Il ruolo di BlackRock e l'effetto "paura" || Intervista al Prof. Alessandro Volpi (VIDEO)

  • 21 Marzo 2026 11:00
Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri di Fabrizio Verde Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

  • 19 Marzo 2026 16:06
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Una normale giornata dell'economia cinese Una normale giornata dell'economia cinese

Una normale giornata dell'economia cinese

  • 18 Marzo 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto di Francesco Santoianni L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

  • 20 Marzo 2026 12:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori di Geraldina Colotti Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

  • 16 Marzo 2026 07:00
Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

  • 17 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
"Un sincero democratico". Quando la retorica e l'ipocrisia istituzionale viaggiano insieme di Giuseppe Giannini "Un sincero democratico". Quando la retorica e l'ipocrisia istituzionale viaggiano insieme

"Un sincero democratico". Quando la retorica e l'ipocrisia istituzionale viaggiano insieme

  • 21 Marzo 2026 09:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg di Michele Blanco Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg

Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg

  • 19 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti