Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Venezuela, la verità oltre il fango mediatico

558
Venezuela, la verità oltre il fango mediatico

 

di Geraldina Colotti, 

Caracas

Nelle redazioni di Roma, Madrid e Bruxelles si è consolidata una narrazione tossica che mira a presentare la Rivoluzione Bolivariana come un progetto in liquidazione. Sfruttando la complessità della nuova riforma della Ley de Hidrocarburos e le misure d’emergenza adottate dal governo della Presidente incaricata Delcy Rodríguez, la stampa italiana accusa il Venezuela di cedere a Trump e di aver revocato le storiche nazionalizzazioni di Hugo Chávez. Si tratta di un ribaltamento della realtà che nasconde una verità molto più scomoda: mentre il Venezuela combatte per la propria indipendenza in condizioni di guerra, l’Europa ha già firmato la propria resa energetica.

I quotidiani italiani, anche quelli che si definiscono “indipendenti”, usano un sofisma pericoloso: sostengono che se il Venezuela permette a un'azienda straniera di operare, allora la nazionalizzazione è finita. Questa tesi ignora deliberatamente la differenza tra proprietà e gestione operativa.

Perché mentono? Perché devono convincere il pubblico europeo che il socialismo è fallito e che l'unico modo per estrarre petrolio è il mercato neoliberista. La realtà è che la proprietà dei giacimenti (Art. 302 della Costituzione) rimane inalienabile della Repubblica. Il governo bolivariano ha messo in campo una sorta di Soberanía Adaptativa: impone ai partner stranieri di farsi carico dell'investimento e del rischio operativo in un contesto di blocco criminale, ma ogni barile estratto è soggetto alla fiscalizzazione del Ministero del Petrolio. Non è il mercato a dettare le regole, è lo Stato che usa il capitale straniero per rompere l'assedio. Chi parla di fine delle nazionalizzazioni occulta il fatto che ogni infrastruttura costruita dai privati tornerà alla nazione al termine del contratto.

La stampa italiana evita accuratamente di spiegare la vicenda di CITGO, la filiale di PDVSA negli Stati Uniti, vittima del più grande saccheggio della storia moderna. La tesi dei giornali è che il Venezuela stia perdendo CITGO per debiti non pagati.

Perché mentono? Perché non possono ammettere che CITGO è stata sequestrata illegalmente e consegnata alla farsa del governo ombra di Guaidó per essere smembrata dai creditori amici di Washington. La Presidente incaricata Delcy Rodríguez non sta cedendo: sta utilizzando la riforma petrolifera come leva negoziale. Anche per la vicenda CITGO.

Il messaggio inviato agli Stati Uniti è chiaro: se volete accedere alle riserve venezuelane (che il Dipartimento dell'Energia USA stima in 500 miliardi di barili), dovete riconoscere il danno causato dal saccheggio di CITGO. Il Venezuela usa la propria forza energetica per forzare un tavolo negoziale sulla restituzione di miliardi di dollari sottratti al popolo. Negoziare sotto pressione non è capitolare, è esercitare la diplomazia dei popoli contro la pirateria.

I media italiani presentano spesso le sanzioni come misure mirate contro individui corrotti. È una delle bugie più clamorose. Dal 2015, il Venezuela ha subito oltre 900 Misure Coercitive Unilaterali che costituiscono crimini contro l'umanità.

L'attacco del 3 gennaio, compiuto con l'impiego di tecnologia bellica mai usata prima (come ha confermato lo stesso Trump) è l'evoluzione finale di questa guerra: dal blocco dei conti bancari al terrorismo informatico contro le infrastrutture critiche per paralizzare il paese. La Ley Antibloqueo non è una breccia aperta per distruggere il socialismo, come dicono a Roma, ma uno scudo legale indispensabile. Permette allo Stato di operare nel segreto necessario per aggirare i droni finanziari della OFAC e garantire cibo e medicine. Presentare queste misure di sopravvivenza come un ritorno al capitalismo è un atto di cinismo intellettuale che serve solo a giustificare l'assedio agli occhi dell'opinione pubblica europea.

Qui la stampa italiana raggiunge il culmine dell'ipocrisia: si preoccupa della sovranità venezuelana mentre tace sulla totale abdicazione di quella italiana. Dopo il sabotaggio impunito del Nord Stream, l’Italia è diventata un satellite energetico del Texas.

I dati che i nostri giornali non pubblicano sono clamorosi: nel 2025, le importazioni italiane di Gas Naturale Liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti sono raddoppiate, arrivando al 45% del fabbisogno totale. Il gas nordamericano costa agli italiani tra il 50% e il 100% in più rispetto al passato, e in certi picchi fino a cinque volte il prezzo interno USA. L'Italia paga un pizzo energetico immenso senza alcuna autonomia decisionale.

Il Venezuela, invece, nonostante il sequestro del Presidente Nicolás Maduro e di Cilia Flores, negozia con i BRICS+ e impone condizioni alle proprie transnazionali. Chi ha perso davvero la sovranità? Il paese che difende i suoi pozzi sotto le bombe tecnologiche o quello che compra gas a caro prezzo da chi gli ha fatto saltare i gasdotti?

Un altro argomento preferito dai giornali è la crisi di PDVSA, presentata come prova dell'inefficienza statale. Non dicono però che PDVSA era stata infiltrata da una tecnocrazia corrotta che serviva interessi foranei. Come analizzato dall'esperto petrolifero David Paravisini, molti debiti vantati dalle multinazionali erano accordi illeciti tra dirigenti traditori e imprese straniere.

Il debito con Chevron, presentato dai media come una catena al collo del Venezuela, è stato smascherato: da una richiesta di 4 miliardi si è passati a meno di 800 milioni reali. La riforma della presidenta incaricata, Delcy Rodríguez, è un atto di pulizia profonda: ricentralizzare il comando nel Ministero significa togliere il petrolio dalle mani dei burocrati corrotti per restituirlo alla Renta Social. Il bloqueo persiste proprio perché il Venezuela si rifiuta di eliminare il finanziamento delle Grandi Missioni sociali mediante i proventi del greggio.

La propaganda lavora per algoritmi e per estetica. Cerca di vendere il modello USA come l'unica modernità possibile, tacendo sulla crisi sociale che divora le città statunitensi, tra droghe, repressione e povertà estrema.

Il Venezuela propone una modernità multipolare basata sulla sovranità dei dati e delle risorse. Collaborando con Russia, Cina e Iran, Caracas certifica le proprie riserve fuori dal controllo della Silicon Valley e delle agenzie di rating occidentali. Questa è la vera sfida del XXI secolo.

La Rivoluzione Bolivariana non ha ceduto. Ha imparato a combattere in un mondo dove la risorsa energetica è l'arma principale, ma anche con una forte coscienza “antiestrattivista”, dovuta alla necessità di proteggere uno straordinario patrimonio naturale e una risorsa fondamentale: l'acqua. Dire che il petrolio è in mano a Trump è un insulto al popolo venezuelano che continua a presidiare le proprie raffinerie nonostante il dolore per il sequestro dei propri leader. La sovranità non è un concetto burocratico, è la capacità di restare in piedi quando tutti intorno si inginocchiano. Il Venezuela è in piedi. È l'Europa che sembra aver dimenticato come si sta a fronte alta.

Il bilancio della gestione della Presidente incaricata Delcy Rodríguez, nel drammatico scenario seguito al 3 gennaio 2026, non può essere ridotto a una semplice cronaca di emergenza. Ciò che emerge è una vera e propria dottrina della resistenza che abbiamo definito Soberanía Adaptativa. Mentre la stampa italiana si affanna a cercare segni di resa nei tecnicismi della riforma petrolifera, i dati reali raccontano il consolidamento di un modello che non solo ha protetto la nazione dal collasso, ma ha rilanciato la sua proiezione come potenza energetica globale.

Contro ogni pronostico delle agenzie di rating occidentali, il Venezuela ha chiuso il 2025 con una crescita del PIL petrolifero del 16% e una produzione stabilizzata a 1,2 milioni di barili al giorno. Il piano Reto Admirable 2026, presentato da Rodríguez, non è un libro dei sogni, ma un programma fondato su 19 trimestri consecutivi di crescita economica raggiunti sotto il regime di sanzioni più feroce della storia moderna. La proiezione di un incremento delle entrate del 37% per l'anno in corso è la risposta più ferma a chi, da Roma o Washington, scommetteva sul default dello Stato bolivariano dopo il sequestro del Presidente Maduro e di Cilia Flores.

La vera vittoria politica di questa fase risiede nella destinazione della ricchezza. La riforma della Ley de Hidrocarburos, lungi dal privatizzare, ha blindato il legame tra estrazione e giustizia sociale. Il modello di distribuzione del bilancio 2026 parla chiaro: il 53% delle risorse è destinato direttamente alle Comunas, il 29% alle Governazioni e il 15% alle Alcaldías.

Mentre nei paesi che hanno abbracciato il neoliberismo - come l'Italia del GNL nordamericano - la rendita energetica finisce nei dividendi delle transnazionali, in Venezuela ogni barile prodotto si trasforma per legge in salario, salute e alimentazione per il popolo. È questa “la minaccia inusuale e straordinaria” che l'imperialismo non può perdonare.

Con la firma dei primi contratti di esportazione, il governo di Delcy Rodríguez ha dimostrato che il paese non è un attore passivo nello scacchiere energetico, ma un perno dell'integrazione regionale e mondiale. La fermezza nel rivendicare il diritto a relazioni diverse - con i BRICS+, con la Cina, con la Russia, ovviamente con Cuba e Nicaragua, e persino una agenda energetica sovrana con gli Stati Uniti - segna il fallimento della strategia dell'isolamento. Il Venezuela non ha paura del mercato mondiale perché sa maneggiare la chiave per i suoi equilibri futuri.

In definitiva, l'esperienza venezuelana del 2026 offre una lezione brutale alle democrazie liberali europee. Mentre il Venezuela difende la propria sovranità dei dati e delle risorse sotto le bombe della guerra cognitiva, l'Europa si scopre fragile, dipendente e deindustrializzata per aver ceduto la propria autonomia a Washington. La resistenza bolivariana dimostra che la sovranità non è un reperto del passato, ma l'unica condizione possibile per la pace e lo sviluppo nel XXI secolo.

Nonostante il dolore per il sequestro dei suoi leader, il Venezuela di oggi non è un paese che cede, ma un paese che sta riorganizzando lo Stato per una battaglia di lunga durata. La Rivoluzione non è finita; è entrata in una fase di maturità strategica dove la flessibilità tattica serve a proteggere l'incrollabile fermezza dei principi.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

L'AI e la banalità dell'uccidere

L'AI e la banalità dell'uccidere

27 Gennaio 2026 12:00
La Cina determinata a vincere la guerra alla corruzione nell'esercito: il caso del generale Zhang Youxia

La Cina determinata a vincere la guerra alla corruzione nell'esercito: il caso del generale Zhang Youxia

27 Gennaio 2026 10:00
Trump sul dispiegamento navale in Medio Oriente: "È più grande che in Venezuela"

Trump sul dispiegamento navale in Medio Oriente: "È più grande che in Venezuela"

27 Gennaio 2026 07:00
Quando la disinformazione diventa un’arma: il caso Iran

Quando la disinformazione diventa un’arma: il caso Iran

27 Gennaio 2026 07:00
Il Righi diventa una "scuola caserma" per la Conferenza di Noemi Di Segni

Il Righi diventa una "scuola caserma" per la Conferenza di Noemi Di Segni

26 Gennaio 2026 23:00
La tv annuncia la sua morte in Iran. La ragazza israeliana: "sto andando ad allenarmi" (VIDEO VIRALE)

La tv annuncia la sua morte in Iran. La ragazza israeliana: "sto andando ad allenarmi" (VIDEO VIRALE)

26 Gennaio 2026 23:00
"Continuate a sognare". Rutte umilia i parlamentari europei in audizione a Bruxelles (VIDEO)

"Continuate a sognare". Rutte umilia i parlamentari europei in audizione a Bruxelles (VIDEO)

26 Gennaio 2026 23:00
"Stanotte è iniziata una nuova serie di bombardamenti". Testimonianza esclusiva da Gaza

"Stanotte è iniziata una nuova serie di bombardamenti". Testimonianza esclusiva da Gaza

26 Gennaio 2026 22:00
RUSSIA

"Una volgarità". Lavrov risponde alle dichiarazioni di Macron sulla storia russa

9664
NORD-AMERICA

Pepe Escobar - La vera "rottura" sancita a Davos

6687
EUROPA

"Continuate a sognare". Rutte umilia i parlamentari europei in audizione a Bruxelles (VIDEO)

6636

E c'è in Italia chi li vede come un modello.... (Alessandro Di Battista)

5452
MEDITERRANEO

GAZA SpA: LA PRIVATIZZAZIONE DEL GENOCIDIO NEL SALOTTO DI DAVOS

5397
EUROPA

Davos, Zelensky e lo spettacolo pietoso della stampa italiana

4758
EUROPA

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

4452
NORD-AMERICA

Il casus belli della Groenlandia

4389
MEDITERRANEO

Israele sgombera terreni nel nord di Gaza per gli insediamenti

NORD-AMERICA

HRW avverte: “conseguenze devastanti” dall’impunità dell’ICE negli USA

MEDITERRANEO

Gli USA rivelano l'obiettivo del dispiegamento della portaerei USS Abraham Lincoln in Medio Oriente

RUSSIA

Il Capo di Stato Maggiore russo rivela i progressi dell'esercito dall'inizio del 2026

ASIA

Kataib Hezbollah invoca la “guerra totale” in difesa dell'Iran

NORD-AMERICA

USA. Un milione di persone senza elettricità per le tempeste di neve

MEDITERRANEO

Israele invia un avviso urgente alle compagnie aeree straniere

ASIA

La portaerei USS Abraham Lincoln arriva in Medio Oriente e si trova vicino all'Iran

Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti di Fabio Massimo Paernti Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti

Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti

  • 23 Gennaio 2026 10:59
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

  • 25 Gennaio 2026 00:00
Il casus belli della Groenlandia di Loretta Napoleoni Il casus belli della Groenlandia

Il casus belli della Groenlandia

  • 20 Gennaio 2026 13:00
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz di Fabrizio Verde Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

  • 15 Gennaio 2026 18:48
L'economia Usa cola letteralmente a picco di Giuseppe Masala L'economia Usa cola letteralmente a picco

L'economia Usa cola letteralmente a picco

  • 17 Gennaio 2026 14:00
Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele di Michelangelo Severgnini Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

  • 26 Gennaio 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo   Una finestra aperta Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

  • 25 Gennaio 2026 20:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre" di Francesco Santoianni Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

  • 22 Gennaio 2026 12:00
ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri di Raffaella Milandri ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

  • 17 Gennaio 2026 14:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Virtù e Vizi tra Hannoun, Trump, Piantedosi e Askatasuna. E’ LA SICUREZZA, BELLEZZA! Fulvio Grimaldi - Virtù e Vizi tra Hannoun, Trump, Piantedosi e Askatasuna. E’ LA SICUREZZA, BELLEZZA!

Fulvio Grimaldi - Virtù e Vizi tra Hannoun, Trump, Piantedosi e Askatasuna. E’ LA SICUREZZA, BELLEZZA!

  • 27 Gennaio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani di Alessandro Mariani L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

  • 13 Gennaio 2026 13:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
Che fine ha fatto la democrazia? di Giuseppe Giannini Che fine ha fatto la democrazia?

Che fine ha fatto la democrazia?

  • 24 Gennaio 2026 16:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La “legge” del più forte di Michele Blanco La “legge” del più forte

La “legge” del più forte

  • 27 Gennaio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti