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di Laura Ruggeri

Quando il Cremlino ha confermato che Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump si sarebbero incontrati il 19 novembre a margine del vertice APEC di Shenzhen, commentatori soprattutto occidentali hanno iniziato a definire l’incontro la «nuova Yalta».

L’analogia è tanto assurda quanto la bolla epistemica occidentale che l’ha prodotta. Yalta fu una conferenza in senso formale: generò decisioni vincolanti ed ebbe un seguito istituzionale a Potsdam per attuarle.

L’incontro di Shenzhen è un colloquio a margine di un forum di ventuno economie, con un’agenda che, secondo le fonti, verte principalmente sul controllo degli armamenti nucleari e sulle conseguenze della guerra di aggressione americana contro l’Iran. Se si parlerà dell’Ucraina, non sarà il tema centrale.

Sollevando lo spettro di una nuova Yalta, i falchi europei – come la cosiddetta «coalizione dei volenterosi» – si dedicano alla loro solita propaganda della paura. Non cadete in questa trappola.

Un vertice a Shenzhen è un vertice a Shenzhen: due leader e un’anatra zoppa che discutono di rischi nucleari e di focolai regionali. Non ci sarà alcun trattato e tanto meno uno spartizione dell’Europa.

@LauraRuHK