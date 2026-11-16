"Gaza vuole vivere". Raccolta fondi per Gazzella onlus

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Dall'inizio del genocidio contro il popolo palestinese c'è un'associazione ("Gli eroi dei nostri tempi") che continua la sua missione ogni giorno. Gazzella Onlus non ha lasciato solo il popolo di Gaza che resiste e che non vuole arrendersi all'omertà del mondo, resistendo per continuare a vivere nella propria terra.



Nonostante i blocchi, i crimini e la banalità del male del regime israeliano i risultati sono incredibili. Ma il lavoro da fare è ancora immenso.



"Gaza vuole vivere". E' la raccolta fondi che lanciamo oggi in collaborazione con Edizioni Q per Gazzella Onlus attraverso la vendita diretta di quattro libri di testimonianze dirette dall'inferno del genocidio.



Con due modalità diverse.

La prima proposta, «Gaza: le testimonianze», comprende il paccheto completo: quattro volumi: Siamo ancora qui, Nel dolore di Gaza, Ho ancora le mani per scrivere e L’inferno del genocidio a Gaza. In omaggio il Quaderno de l’AntiDiplomatico, Gaza muore mentre il mondo tace.









SCOPRI I LIBRI E VAI ALLA PROMO

La seconda possibilità comprende solo gli ultimi due libri editi da Edizioni Q: Siamo ancora qui (con la preziosa prefazione di Tomaso Montanari) e Nel dolore di Gaza. Anche in questo caso il pacchetto viene arricchito dal quaderno de l'AntiDiplomatico Gaza muore mentre il mondo tace.





SCOPRI I LIBRI E ACQUISTA IL PACCHETTO





Gaza vuole vivere e abbiamo il dovere morale di non voltarci dall'altra parte. L'ultima speranza di redenzione per la nostra umanità passa dagli occhi di questi bambini che oggi possono studiare e sognare un futuro grazie alla scuola di campo allestita da Gazzella Onlus.



