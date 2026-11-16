Il sacerdote di Betlemme e la porta chiusa di Washington

Tawfiq Al-Ghussein e Rania Hammad

Padre Issa Thaljieh è il parroco greco-ortodosso della Basilica della Natività di Betlemme, la chiesa costruita sul luogo in cui, secondo la tradizione cristiana, è nato Gesù. Una chiesa americana lo aveva invitato negli Stati Uniti per questo mese. Padre Issa ha compilato i moduli, ha raccolto i documenti e si è presentato al colloquio all’ambasciata americana. Secondo il suo racconto, il funzionario gli ha confermato che la pratica era completa e in regola. Il visto gli è stato negato comunque.

La legge americana considera riservate le pratiche di visto, e il Dipartimento di Stato di norma non spiega i singoli rifiuti. Padre Issa è convinto che il motivo sia semplicemente la sua nazionalità palestinese.

Ha ragione. Il 16 dicembre 2025 Donald Trump ha firmato la Proclamazione presidenziale 10998. Dal 1° gennaio 2026 chi viaggia con un documento rilasciato o vidimato dall’Autorità Nazionale Palestinese non può entrare negli Stati Uniti, né per trasferirsi né per una visita di una settimana. Le eccezioni sono poche: residenti permanenti, diplomatici, chi ha una doppia cittadinanza e viaggia con un altro passaporto. Per tutti gli altri resta solo una deroga concessa caso per caso, a discrezione dei funzionari. La motivazione scritta nel testo è che i titolari di questi documenti «non possono attualmente essere adeguatamente verificati». Washington sostiene, cioè, di non poter verificare le informazioni su chi arriva dalla Palestina.

Munther Isaac, pastore luterano di Betlemme, era atteso ad Atlanta per la conferenza Church at the Crossroads, dal 5 al 7 novembre. Diverse fonti, tra cui un comunicato che chiedeva a Washington di rivedere la decisione, hanno scritto che gli era stato negato il visto. È stato lui stesso a correggere la notizia: non aveva mai presentato domanda. Conosceva le regole, e gli amici che avevano fatto domanda prima di lui erano stati tutti respinti. Il caso di padre Issa ha confermato ciò che sapeva già. Per gli Stati Uniti, il clero palestinese della Terra Santa è persona non grata.

Isaac ha spiegato bene che cosa significhi tutto questo per i cristiani palestinesi. Non possono partecipare agli incontri delle chiese americane, né vedere i partner che sostengono il loro lavoro. Soprattutto, non possono raccontare di persona che cosa sta accadendo al popolo palestinese e alle sue comunità cristiane. «Essere tenuti lontani approfondisce il nostro senso di isolamento», ha scritto.

In questi giorni padre Issa avrebbe dovuto intervenire a un panel della conferenza «Not in Christ’s Name». Domani, lunedì 16 novembre, responsabili cattolici, ortodossi e protestanti si riuniranno allo United Methodist Building, a pochi passi dal Campidoglio, per chiedere conto delle violenze dei coloni e dell’esercito israeliani contro le comunità palestinesi. A Washington si parlerà del clero palestinese in una riunione a cui il clero palestinese non può partecipare, perché gli è vietato l’ingresso nel paese.

Per capire che cosa voglia dire «verificare» in questo caso, basta guardare chi è padre Issa. È uno degli ecclesiastici più conosciuti della Terra Santa. Lavora in una basilica che accoglie pellegrini da tutto il mondo, americani compresi. Il governo degli Stati Uniti è ben contento che i suoi cittadini visitino Betlemme, ma non permette al sacerdote di Betlemme di andare negli Stati Uniti a parlare con loro.

Ciò che pesa davvero è l’identità di chi bussa alla porta. Il discorso politico americano tende a presentare i cristiani palestinesi come una minoranza religiosa da tutelare dentro Israele. In realtà sono parte di un popolo, musulmano e cristiano, che vive sotto un’occupazione illegale e che chiede di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione in uno Stato palestinese, un diritto sancito dal diritto internazionale. È questa appartenenza nazionale che Washington non accetta. Un sacerdote che parla da palestinese, e non solo da cristiano, diventa una voce scomoda.

Il 17 gennaio 2026 i Patriarchi e i Capi delle Chiese di Terra Santa, tra cui il patriarca greco-ortodosso Teofilo III e il patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, hanno definito in una dichiarazione congiunta il sionismo cristiano un’ideologia dannosa, che ha «trovato favore presso alcuni attori politici in Israele e altrove». L’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, ha contestato la dichiarazione. Il 4 giugno Teofilo III è stato ricevuto alla Casa Bianca: ha denunciato le restrizioni israeliane all’accesso ai luoghi di culto e ha conferito a Trump una delle più alte onorificenze della sua Chiesa. Cinque mesi dopo, il governo di Trump ha negato il visto a un sacerdote del suo stesso Patriarcato, in servizio nella Basilica della Natività.

Eppure la porta che si è chiusa davanti al clero di Betlemme resta aperta per altri. La stessa proclamazione prevede esenzioni per atleti e staff diretti a grandi eventi sportivi, e consente deroghe caso per caso quando le autorità ritengono che l’ingresso serva l’interesse nazionale. Un calciatore diretto a un grande torneo può quindi ottenere un’esenzione anche se viene da uno dei paesi i cui cittadini Washington vuole tenere fuori. Per un sacerdote della Basilica della Natività questa eccezione non vale, e viene trattato come una minaccia alla sicurezza. L’unica minaccia che rappresenta è il suo racconto, che contraddice una politica americana di sostegno a Israele e alla sua occupazione illegale, e con essa al genocidio, alla pulizia etnica e all’esproprio delle terre palestinesi.

Il Vulnerable People Project, un’organizzazione cristiana americana, ha chiesto al presidente Donald Trump e al segretario di Stato Marco Rubio di revocare la decisione e di spiegarne le ragioni. Ha anche esortato vescovi, pastori e membri del Congresso a fare pressione perché padre Issa riceva subito il visto. È su quest’ultimo appello che le chiese, e in particolare la Chiesa cattolica, devono ora fare una scelta. Possono accettare che i sacerdoti delle comunità cristiane più antiche del mondo siano trattati come indesiderati, lasciando prevalere la narrazione del governo israeliano, che nega la loro storia e i loro diritti. Oppure possono opporsi pubblicamente.

Papa Leone XIV è il primo papa americano, e con Washington può parlare chiaro. Nell’ottobre 2025 ha chiesto ai vescovi statunitensi in visita di parlare con fermezza del modo in cui le politiche di Trump trattano gli immigrati. Ha rifiutato di aderire al Board of Peace di Trump. La sua opposizione alla guerra contro l’Iran ha provocato la rabbia pubblica di Trump, e a maggio Rubio è dovuto venire in Vaticano a calmare le acque. Nessuno può dire che questo papa abbia paura della Casa Bianca. Ha tutta l’autorità per chiedere rispetto per i cristiani della terra in cui è nata la fede che guida.

Resta da vedere se questo coraggio arriverà fino ai cristiani di Betlemme. Padre Issa è ortodosso e Munther Isaac è luterano, ma i cristiani di Terra Santa sono una comunità piccola, da proteggere nel suo insieme. I cattolici palestinesi della Cisgiordania hanno gli stessi passaporti e trovano la stessa porta chiusa. In una lettera aperta a papa Leone, pubblicata su L’AntiDiplomatico all’inizio di questo autunno, abbiamo scritto di Taybeh e di Betlemme, e di ciò che il Vaticano potrebbe fare per i cristiani che lasciano la loro terra sotto la violenza di soldati e coloni israeliani. Questa è un’occasione concreta e immediata: permettere almeno ai loro sacerdoti di raccontare.

I vescovi americani possono chiedere, pubblicamente e facendo il suo nome, che padre Issa venga ammesso. La Santa Sede può sollevare la questione della proclamazione con il Dipartimento di Stato, con cui è in contatto costante. Lo stesso papa Leone potrebbe pronunciare il nome di padre Issa all’Angelus della domenica. Una frase del papa su un sacerdote ortodosso respinto da un’ambasciata americana arriverebbe più lontano di qualsiasi comunicato. Una voce cattolica in difesa di un sacerdote ortodosso e di un pastore luterano avrebbe un valore enorme e sarebbe ascoltata fino in Terra Santa. Direbbe ai cristiani palestinesi che la Chiesa nel suo insieme li considera ancora suoi.

A dicembre, nelle chiese americane, si canterà della piccola città di Betlemme. Chi vive in quella città, e da secoli ne custodisce la basilica, non potrà entrare nelle chiese dove quei canti vengono intonati. Il popolo palestinese è il popolo della terra in cui sorge la chiesa che unisce i cristiani di tutto il mondo. Anche per questo va protetto.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

VAI ALLA PROMO