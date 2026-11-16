Iran: piano in tre fasi per rispondere alle tensioni con gli USA

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Mentre continuano le pressioni con gli Stati Uniti, il viceministro iraniano degli Affari legali e internazionali, Kazem Gharibabadi, ha reso noto domenica che Teheran si sta attrezzando per fronteggiare tre diverse eventualità.

Nel corso di un colloquio con l'agenzia IRNA, Gharibabadi ha sottolineato che la Repubblica Islamica si ritiene formalmente in un contesto di conflitto, condizione che, a suo avviso, legittima il ricorso alla cosiddetta difesa continua nei confronti dei propri oppositori. Da qui la necessità di farsi trovare pronti a qualsiasi eventualità, ricordando che nei momenti di guerra non è possibile affidarsi unicamente agli strumenti diplomatici.

La strategia articolata in tre punti Per fronteggiare questo scenario, l'alto rappresentante ha evidenziato che l'esecutivo ha messo a punto una pianificazione divisa in tre direzioni. La prima opzione contempla la salvaguardia dei canali di confronto e trattativa politica. La seconda riguarda invece la capacità di resistere alle misure restrittive e agli isolamenti economici, marittimi, aerei e terrestri promossi da Washington.

L'ultimo punto riguarda la reazione di fronte a un eventuale inasprimento delle ostilità o a iniziative militari ostili. Lo stesso viceministro ha rimarcato che alla diplomazia spetta il compito di percorrere le vie del dialogo e individuare sbocchi politici, mentre sul piano strategico le forze armate del Paese rimangono mobilitate per fronteggiare ogni attacco. Infine, Gharibabadi ha confermato il costante avanzamento nella produzione di missili di diversa gittata e il potenziamento dell'arsenale nazionale, descrivendoli come passaggi obbligati e legittimi per consolidare la sicurezza dello Stato.

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