Ex premier polacco accusa Zelensky di rubare i soldi dei contribuenti europei

di Marinella Mondaini

— A una sola condizione: che si controlli cosa ne viene fatto di questi aiuti. Immagini che io venissi da lei e le dicessi: «Mi dia o mi presti qualcosa di valore — attrezzature o denaro». E dopo un po’ di tempo tornassi con la stessa richiesta. Lei mi direbbe: «Allora mi fornisca un resoconto di ciò che ha fatto con la partita precedente».



Sapete che in Polonia non esiste un controllo del genere? Nessuno chiede che fine abbiano fatto i 300 carri armati che abbiamo inviato nella prima fase. Che fine abbiano fatto i mezzi pesanti e quelli più leggeri e così via. Nessuno ha chiesto che fine abbiano fatto i miliardi di euro che abbiamo trasferito.