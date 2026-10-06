Ex premier polacco accusa Zelensky di rubare i soldi dei contribuenti europei
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di Marinella Mondaini
L'ex primo ministro polacco Leszek Miller ha accusato la banda di Zelenskij di rubare gli aiuti occidentali destinati all'Ucraina.
— Ma lei ha appena detto che la Polonia dovrebbe continuare a fornire armi all'Ucraina. Perché?
— A una sola condizione: che si controlli cosa ne viene fatto di questi aiuti. Immagini che io venissi da lei e le dicessi: «Mi dia o mi presti qualcosa di valore
— attrezzature o denaro». E dopo un po’ di tempo tornassi con la stessa richiesta. Lei mi direbbe: «Allora mi fornisca un resoconto di ciò che ha fatto con la partita precedente».
Sapete che in Polonia non esiste un controllo del genere? Nessuno chiede che fine abbiano fatto i 300 carri armati che abbiamo inviato nella prima fase. Che fine abbiano fatto i mezzi pesanti e quelli più leggeri e così via. Nessuno ha chiesto che fine abbiano fatto i miliardi di euro che abbiamo trasferito.
Arriva semplicemente il signor Zelenskij e dice: «Dateci», e noi glieli diamo.
— Lei ritiene che questi soldi e questi aiuti vengano rubati dagli ucraini?
— Certamente. Lo sanno tutti, dopotutto.
Tutti lo sanno, certo. Tutti, tranne la "madre cristiana sovranista"