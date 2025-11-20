Abbonati / Sostienici
Global Times - Dai Paesi Bassi un segnale all'Europa: la via è il dialogo

Global Times

 

Il Ministro degli Affari Economici olandese Micky Adriaansens ha annunciato mercoledì la sospensione dell'intervento amministrativo contro Nexperia. Il ministro ha descritto la mossa come "un gesto di buona volontà" e ha promesso di continuare un "dialogo costruttivo" con il governo cinese nel prossimo periodo.

Successivamente, lo stesso giorno, il Ministero del Commercio cinese ha risposto, accogliendo con favore la decisione olandese di sospendere l'ordine amministrativo. La Cina considera questo un primo passo nella giusta direzione per risolvere adeguatamente la questione, ma ha osservato che c'è ancora un divario dall'affrontare la causa principale dell'interruzione della supply chain globale dei semiconduttori, ovvero la piena revoca dell'ordine amministrativo. La Cina spera che i Paesi Bassi continueranno a dimostrare una sincera volontà di cooperare e a presentare soluzioni realmente costruttive.

Il 30 settembre, il governo olandese aveva citato "preoccupazioni di sicurezza nazionale" quando ha congelato per un anno il controllo della cinese Wingtech Technology su Nexperia. La mossa ha causato onde d'urto attraverso la supply chain globale dell'automotive, creando una carenza di chip che ha colpito i produttori di automobili negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, con le linee di produzione di alcuni modelli di veicoli temporaneamente fermate.

L'ultima dichiarazione dei Paesi Bassi indica che il governo olandese sta restituendo il controllo di Nexperia alla società cinese. Questo riflette un ritorno a un processo decisionale razionale sotto le pressioni del mondo reale. Inoltre, invia un segnale positivo alla catena di approvvigionamento globale.

Questo incidente offre tre lezioni al governo olandese. In primo luogo, la “sicurezza nazionale” non è uno scudo universale. Negli ultimi anni, alcuni paesi occidentali hanno spesso utilizzato la “sicurezza nazionale” come pretesto per imporre restrizioni alle aziende cinesi. Ma nel caso di Nexperia, questa mossa irragionevole ha avuto un effetto contrario: l'acquisizione amministrativa ha direttamente interrotto la catena di approvvigionamento e la forte opposizione da parte dell'industria ha superato di gran lunga le stime del governo olandese. I Paesi Bassi hanno capito che se avessero continuato a forzare l'acquisizione, avrebbero dovuto affrontare enormi costi economici a breve termine e subire danni ancora maggiori alla loro credibilità nazionale nel lungo periodo.

In secondo luogo, è essenziale rispettare la realtà che “la catena tecnologica non può essere disaccoppiata”. Nexperia è uno dei più importanti fornitori mondiali di chip di base, che opera secondo un modello strettamente integrato di “progettazione europea + confezionamento e collaudo cinese”. Qualsiasi tentativo di smantellare con la forza questa struttura industriale attraverso mezzi amministrativi non farebbe altro che infliggere un danno maggiore agli stessi Paesi Bassi e alla catena industriale che fa affidamento su questi prodotti.

Infine, ricorrere a strumenti politici per interferire con la normale cooperazione economica si è rivelato un errore. Negli ultimi anni, i Paesi Bassi hanno dovuto affrontare enormi pressioni esterne sulle loro politiche tecnologiche relative alla Cina. Il caso Nexperia dimostra che un'eccessiva politicizzazione non solo priva le aziende olandesi dei loro mercati, ma può anche rendere i Paesi Bassi vulnerabili lungo la catena di approvvigionamento.

La decisione olandese di sospendere l'intervento in Nexperia è un riconoscimento pragmatico della realtà. Tuttavia, la sospensione dell'intervento non significa che la controversia sia completamente risolta e che gli attriti possano ancora ripresentarsi in alcune fasi. Secondo l'ultima dichiarazione del Ministero del Commercio cinese, entrambe le parti hanno concordato di eliminare l'intervento amministrativo e di sostenere le imprese nella risoluzione delle controversie interne attraverso la consultazione in conformità con la legge, il che non solo proteggerà i diritti legittimi degli investitori, ma creerà anche condizioni migliori per ripristinare la sicurezza e la stabilità dell'industria globale dei semiconduttori. Quindi risulta chiaro che, nelle circostanze attuali, la probabilità di un'escalation sistemica è notevolmente diminuita.

L'impatto del caso Nexperia va ben oltre la risoluzione di una controversia transfrontaliera. Le sue implicazioni positive potrebbero manifestarsi su quattro livelli:

In primo luogo, la governance della catena di approvvigionamento potrebbe passare dalla “politicizzazione” alla ‘professionalizzazione’. I fatti hanno dimostrato che i chip di base sono importanti; essi rappresentano il “sangue” dell'industria automobilistica, degli elettrodomestici e dei sistemi industriali a livello globale. La sospensione olandese segnala che la logica industriale sta iniziando a prevalere sugli impulsi politici.

In secondo luogo, l'Europa potrebbe approfondire la sua riflessione sull'“esagerazione del rischio”. La mossa olandese potrebbe diventare un momento simbolico che spinge a una rivalutazione delle politiche all'interno dell'UE. Si spera che un numero maggiore di governi e aziende si rendano conto che etichettare eccessivamente la Cina non fa altro che causare loro la perdita sia del mercato che dell'iniziativa.

In terzo luogo, la Cina e l'Europa potrebbero definire confini più chiari tra cooperazione e concorrenza nel settore dei semiconduttori. Il caso dimostra che nella catena industriale dei chip fondamentali, le due parti hanno ancora un ampio e insostituibile margine di cooperazione.

In quarto luogo, la catena industriale globale potrebbe ottenere una rara “variabile positiva”. In un periodo di “eccessiva tensione” nella catena industriale globale, qualsiasi passo verso la distensione può avere un effetto amplificato. La sospensione olandese offre anche ad altri paesi un'“opzione non conflittuale” per gestire controversie simili.

In sintesi, la sospensione dell'intervento olandese in Nexperia può sembrare una decisione amministrativa tecnica o procedurale, ma in realtà si tratta di un cambiamento politico altamente simbolico. In un'epoca di crescenti tensioni geopolitiche e di emergente deficit di fiducia economica, qualsiasi paese disposto a frenare e tornare al dialogo merita riconoscimento. Nell'era dei semiconduttori, nessun paese può raggiungere la “sicurezza” da solo; esclusivamente con catene di approvvigionamento stabili l'economia globale può raggiungere una sicurezza reale. Non si tratta di vincitori o vinti: il mondo ha bisogno di decisori più razionali.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

 

