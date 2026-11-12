I due oligopoli che ci controllano (di Loretta Napoleoni)

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di Loretta Napoleoni*





La storia che voglio raccontarvi oggi inizia con un grande capolavoro della letteratura americana e mondiale: Moby Dick. Quando nel 1851 Melville lo pubblica, la caccia alla balena americana è all'apice: l'olio serve soprattutto a illuminare case e strade e a lubrificare i macchinari. In quegli anni la flotta americana contava 735 navi, era pari a circa l'80 per cento di quella mondiale, e dava lavoro a 70.000 persone. Pochi anni dopo, nel 1859, il primo pozzo di petrolio in Pennsylvania apre la strada al cherosene, molto più economico dell’olio di balena. E quando, un ventennio dopo, arriva la luce elettrica, il colpo per l'industria dell'olio di balena è definitivo. L'ultima baleniera americana salpa nel 1924.

L'innovazione tecnologica ha sempre cambiato gli equilibri di potere e spesso ha innescato l’economia canaglia - quando l’economia lavora contro la società civile. Chi guida, possiede e controlla la tecnologia viene catapultato in una posizione di vantaggio, e chi ne rimane fuori spesso finisce per esserne penalizzato. Nel caos della trasformazione, gli abusi si moltiplicano.

A guadagnare dal declino dell'olio di balena fu soprattutto John Rockefeller. La sua Standard & Oil arrivò a controllare il 90 per cento della raffinazione del petrolio americano, e lo fece negoziando sconti segreti con le ferrovie e vendendo sottocosto per strangolare i concorrenti. Finché nel 1911 la Corte Suprema smembrò la Standard & Oil.

Adesso facciamo un salto in avanti e approdiamo a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Esistono già i computer e la scienza informatica, ma a Silicon Valley l'industria dell'high tech è ancora in fasce. Al suo interno si forma un gruppo di matematici, programmatori e scienziati, ma anche attivisti politici ed anarchici, che si autodefiniscono cypherpunk. Per loro la rete è una forza democratica inarrestabile, che renderà accessibile la conoscenza e promuoverà la libertà su larga scala. Non è un sogno, è una certezza. E questo futuro va protetto dall'ingerenza dello stato, perché allora si pensava che il nemico della rete sarebbe stato lo stato: le sue istituzioni ed i governi.

Facile capirne il motivo. I cypherpunk erano figli della guerra fredda, cresciuti all'ombra dell'egemonia statunitense, con la paura dell'olocausto nucleare. La loro generazione aveva visto migliaia di ragazzi finire in una giungla del sud-est asiatico, con il fucile in mano, a difendere valori che non capivano né condividevano.

Il loro timore, dunque, era che lo stato finisse per controllare la rete e se ne servisse per spiare e condizionare i cittadini. In quegli anni, il governo americano aveva varato diverse legislazioni in questa direzione. E così decisero di diffondere in rete la crittografia a chiave pubblica, inventata negli anni Settanta: questo è un sistema di comunicazione digitale che permette a due o più persone di scambiarsi messaggi senza che lo stato, o chiunque altro, possa leggerli.

Rimaneva il problema dell’e-commerce, tutte le transazioni in rete erano monitorate dallo stato e dalle banche, che ne controllavano i canali di scambio: bonifici bancari e carte di credito. La soluzione arriva sei settimane dopo il crollo della Lehman Brothers, il 31 ottobre del 2008, la notte di Halloween. Il misterioso Satoshi Nakamoto pubblica il progetto del Bitcoin, i cypherpunk rimangono folgorati e si domandano inutilmente chi sia Nakamoto. Due mesi dopo, a gennaio del 2009, Nakamoto estrae dal software il primo blocco di bitcoin, il blocco zero.

Il bitcoin è il primo strumento di scambio monetario digitale al di fuori dei canali controllati dallo stato e dalle banche. Nel bene e nel male, naturalmente. Il dark net, ad esempio, non sarebbe mai nato senza crittografia e Bitcoin.

Nel 2009, mentre il Bitcoin si materializza, la Riserva Federale lancia il Quantitative easing, e cioè stampa elettronicamente enormi quantità di denaro, con cui acquista dalle banche mutui cartolarizzati, specialmente quelli tossici. Risultato: la finanza si ritrova pulita e con i bilanci pieni di liquidità.

Dove investire tutti questi soldi? Certamente non nel mattone, che a causa dei mutui spazzatura è in macerie. Wall Street si guarda intorno e decide di incanalarli verso Silicon Valley, dove l'industria dell'high tech offre grandi opportunità di guadagno attraverso un nuovo strumento: la raccolta e la vendita dei nostri dati in rete.

Fondi pensione, hedge fund, banche: tutti cominciano a investire nella nuova tecnologia. E quel fiume di denaro finisce soprattutto nelle casse di cinque aziende: Apple, Google, Facebook, Amazon e Microsoft, imprese piu’ consolidate dei concorrenti. A queste pochi anni dopo si aggiungono Nvidia e Space x, e verranno soprannominate le magnifiche sette. Con tutti quei soldi, chi le guida, i tecnotitani, comprano qualsiasi applicazione e impresa che possa far loro concorrenza, e lo fanno a qualsiasi prezzo.

È la fine della libera concorrenza e l’inizio dell’oligopolio high tech. Ed ecco un esempio. Prendiamo Waze, l'app israeliana che dice qualestrada prendere per evitare il traffico. Nel 2013 Facebook e Apple se la contendono. Google ha già Google Maps: Waze non le serve. Ma non può permettere che finisca nelle mani dei concorrenti. E allora la compra, per 966 milioni di dollari, quasi il doppio di quello che offrivano le altre due imprese. I dipendenti di Waze si ritrovano con in media 1,2 milioni di dollari a testa, un record per l'industri tecnologica israeliana.



Ma c’è dell’altro. Wall Street non ha soltanto finanziato Silicon Valley, l’ha colonizzata. Con i soldi sono arrivati giovani talenti: banchieri, avvocatid'affari, analisti, commercialisti, tutti formatisi in finanza ed il cui mantra era: crescere all'infinito, schiacciare la concorrenza, accumulare denaro. In pochi anni, lungi dall’essere un’industria che emana una forza democratica inarrestabile e prorompente, Silicon Valley diventa il clone di Wall Street, sotto la bandiera dell’avidità.



Ma l’oligopolio dell’high tech non è l’unico ad emergere dalle macerie della piu’ grande crisi finanziaria dal 1929. Lo affianca l’oligopolio della gestione del denaro. Anche qui cinque società, di cui quattro americane, Black Rock, Fidelity, State Street e Vanguard, gestiscono i due terzi del risparmio globale occidentale e circa il 60 per cento di quello mondiale. Black Rock, ad esempio, è il piu’ grosso gestore del risparmio italiano, com’è possibile vi chiederete? La risposta è semplice banche e finanziarie cedono la gestione dei nostri risparmi e delle nostre future pensioni in cambio di una generosa commissione.



E sapete dove finisce la maggior parte di questi soldi? Nell’acquisto dei pacchetti azionari delle magnifiche sette. l’oligopolio della gestione del denaro ormai controlla i pacchetti di maggioranza di quellodell’high tech.

La verità è che attraverso questo peculiare incesto finanziario, sono proprio i nostri risparmi a sostenere un’industria i cui prodotti deumanizzano l’individuo, frantumano il tempo, alterano la realtà e promuovono l'avvento dell'impossibile. Che cos’è l’impossibile? Lo sganciamento del tempo dalla storia, perché’ la storia non la fa più solo l’uomo, ma anche le macchine.

Cosa ci aspetta? La dittatura dell'algoritmo, il medioevo tecnologico? Questi sono scenari possibili, ma non inevitabili. Non dimentichiamoci che il futuro prossimo venturo dipende ancora da noi e che noi possiamo ancora scegliere. Ma non per molto.

Torniamo a Moby Dick. Ricordate come finisce il libro? Achab insegue la balena bianca fino alla fine, ossessionato, e cosi’ facendo trascina nave ed equipaggio nel naufragio. Ma qualcuno si salva: Ismaele, il narratore, l’unico che non ha mai creduto nell’ossessione del capitano. Lui resta a galla, aggrappato a una bara e sopravvive per raccontare la storia. Ecco, oggi i tecnotitani ed i loro amici banchieri sono il nostro Achab, e noi siamo tutti a bordo della loro nave. La domanda è: vogliamo essere l’equipaggio che affonda con loro, perché’ a lungo andare è molto probabile che l’ultima innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale, si rivolterà contro di loro o forse perderanno completamente il senso della realtà, in entrambi i casi ci trascineranno nel loro naufragio, o vogliamo essere Ismaele, che si salva perché ha visto la follia e ha deciso di non seguirla?

E allora, cosa facciamo?

La prima cosa è accettare che non si torna indietro. Abbiamo fatto un grande salto, the big leap, e le vecchie soluzioni non bastano più. Nel 1911 una sentenza smembrò la Standard Oil. Oggi nessun governo può smembrare Meta o Amazon, perché il dominio dei tecnotitani è globale e lo stato ha confini geografici invalicabili.

L’intelligenza artificiale, l’innovazione tecnologica piu’ importante, ci appartiene, e’ frutto della nostra conoscenza e del nostro sapere, e’ una nostra creatura, riprendiamocela

Dobbiamo pretendere che a scuola si impari come funziona un algoritmo, così come si impara a leggere e a scrivere. Significa sostenere i modelli aperti, open source, che chiunque può studiare, modificare e usare. Bisogna pretendere che i nostri dati, la materia prima di questa ricchezza, siano gestiti in modo trasparente, e che la maggior parte del valore che generano torni a noi.

Chi non rispetta queste condizioni deve essere penalizzato, non solo dallo stato ma in primis da noi. Non investiamo piu’ i nostri risparmi in queste imprese, non usiamo piu’ le loro app ed i loro servizi, costruiamone dei nuovi, solo nostri. Perche’ se è vero che siamo merce è anche vero che siamo noi i consumatori ed i finanziatori e coloro che alimentano l’intera industria.

Senza la societa’ civile il big leap è un salto nella distopia.

Gettiamo allora uno sguardo oltre oceano, dove le giovani generazioni hanno creato l’onda blue dei democratici. I soldi e l’algoritmo degli alleati di Trump non l’hanno potuta fermare. Le elezioni di medio termine hanno confermato che la società civile è ancora un’arma piu’ potente dell’algoritmo. Per proteggere il nostro futuro iniziamo ad usarla.

Una trasformazione che né i cypherpunk né Satoshi Nakamoto avevano previsto. Il vero nemico della rete non è lo stato, ma l’industria stessa che gestisce, promuove e controlla la tecnologia, un’industria che è il piu’ grande oligopolio della storia ed un sensazionale successo di borsa: dal 2009 le magnifiche sette, guidano da sole l’ascesa folle degli indici di borsa.

Ed eccoci al nocciolo dell’angoscia esistenziale che la rivoluzione tecnologica hascatenato, un’epidemia legata alla scomparsa del tempo, dove il presente che si dissolve nel futuro ed il futuro che si fa presente. Ma l'intelligenza artificiale, il prodotto piu’ importante della moderna tecnologia, non appartiene a loro. È un bene comune, è il prodotto della nostra conoscenza, del nostro sapere. Senza di noi non apprenderebbe, non crescerebbe, è una nostra creatura. E questo vuol dire che Il grande salto va gestito da noi, non da loro.

*Il testo è la trascrizione del discorso che Loretta Napoleoni ha tenuto la settimana scorsa per il Ted di Lecce