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Quasi l'80% dei britannici considera Israele una minaccia alla pace mondiale

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Quasi l'80% dei britannici considera Israele una minaccia alla pace mondiale

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Come riportato in un articolo firmato da Elis Gjevori per la testata Middle East Eye, un'indagine diffusa la scorsa settimana dal National Centre for Social Research (NatCen) evidenzia che quasi quattro cittadini britannici su cinque percepiscono Israele come un grave pericolo per la stabilità internazionale.

Il dato ha registrato un'impennata passando dal 48% rilevato nel 2005 al 78% della primavera di quest'anno, a due anni e mezzo dall'avvio delle operazioni a Gaza e all'indomani dell'offensiva congiunta condotta da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Già nel mese di luglio, una rilevazione YouGov commissionata dal Council for British-Arab Understanding aveva mostrato che appena il 17% degli abitanti del Regno Unito esclude che Tel Aviv stia compiendo un genocidio nella Striscia di Gaza.

Secondo quanto analizzato da Gjevori sulle colonne di Middle East Eye, il conflitto con Teheran ha avuto ripercussioni pesanti sull'economia britannica, obbligando i nuclei familiari ad affrontare rincari su bollette energetiche, generi alimentari e finanziamenti immobiliari, finendo di fatto per far gravare sui bilanci domestici del Paese i costi delle campagne militari israeliane in Medio Oriente. La settimana scorsa la Banca d'Inghilterra ha ritoccato al rialzo il tasso di riferimento, portandolo dal 3,75% al 4%, nel primo incremento da oltre tre anni a questa parte. Questa stretta monetaria appesantisce le rate dei mutui e rende più oneroso stipulare o rinegoziare un prestito per la casa, ribaltando le stime degli analisti che, prima dello scoppio delle ostilità con l'Iran, prevedevano una riduzione del costo del denaro.

Nell'arco degli ultimi tre anni, la percezione dei britannici verso lo Stato ebraico ha subito una trasformazione profonda: già nell'autunno del 2024, a dodici mesi dall'inizio dell'offensiva a Gaza, il 73% degli intervistati indicava Israele come una seria minaccia alla pace globale. Il bilancio delle operazioni militari israeliane a Gaza conta almeno 74.643 vittime palestinesi, tra cui più di 22.000 minori, oltre a 175.962 feriti e circa 10.000 dispersi che si teme siano rimasti sepolti sotto le macerie. Dalla presunta tregua dell'11 ottobre dello scorso anno, i raid nella Striscia hanno causato altri 1.613 morti e più di 5.833 feriti, mentre oltre 4.000 cittadini libanesi hanno perso la vita nell'offensiva lanciata da Israele contro Hezbollah all'inizio di quest'anno.

Il reportage di Elis Gjevori pubblicato da Middle East Eye mette in luce come anche il giudizio dei cittadini britannici nei confronti degli Stati Uniti sia diventato decisamente più severo, con circa il 74% della popolazione che oggi considera Washington un serio fattore di rischio per gli equilibri mondiali. Il NatCen, il principale centro di ricerca sociale del Regno Unito, ha osservato che "in seguito alle aspre dispute pubbliche con gli alleati della NATO sulla Groenlandia e alla decisione, nel febbraio 2026, di intraprendere, insieme a Israele, una campagna di bombardamenti in Iran, la percentuale di britannici che consideravano gli Stati Uniti una minaccia alla pace globale è nuovamente aumentata, raggiungendo il 74%". Per confronto, nel 1994, durante l'amministrazione di Bill Clinton, tale quota si fermava al 22%, per poi salire al 47% nel 2005, due anni dopo l'invasione dell'Iraq guidata da George W. Bush.

"Tuttavia, il fatto che una netta maggioranza della popolazione sia giunta a considerare il più importante alleato della Gran Bretagna nell'ordine internazionale del dopoguerra come una minaccia alla pace globale è senza dubbio una novità", sottolinea il documento. I dati scaturiscono dalla rilevazione annuale British Social Attitudes, lo studio più longevo del Paese sugli orientamenti politici e sociali, curato dal NatCen fin dal 1983.

Guardando agli altri attori internazionali, l'inchiesta rivela che l'89% dei britannici ritiene la Russia una grave minaccia per la sicurezza mondiale, mentre il 62% esprime la medesima preoccupazione riguardo alla Cina. Per quanto concerne l'Iran, la quota si attesta intorno al 75%, in crescita rispetto al 67% registrato nella primavera dell'anno precedente.

Come evidenziato nel contributo del giornalista di Middle East Eye, il rapporto conclude che "il Paese è passato psicologicamente da una società post-Guerra Fredda in pace a una che ha accettato la competizione geopolitica permanente come nuova realtà strategica". Questa evoluzione matura sullo sfondo del conflitto in corso sul continente europeo, delle tensioni alimentate da Israele in Medio Oriente, della sempre più accesa rivalità tra l'Occidente e Pechino e di una postura americana percepita come sempre più aggressiva.

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LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

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