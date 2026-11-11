Zelensky vuole la pace? Provoca Trump e Putin proprio mentre si negozia

L’ex comico a capo del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, torna agli attacchi verbali contro Donald Trump e Vladimir Putin proprio mentre i rappresentanti dell’Ucraina partecipano ad Abu Dhabi a un nuovo ciclo di colloqui con Mosca e Washington per cercare una via d’uscita al conflitto ucraino. Un atteggiamento che evidenzia le contraddizioni della strategia comunicativa del presidente ucraino, impegnato formalmente nel percorso negoziale ma ancora intenzionato a utilizzare toni durissimi nei confronti dei principali interlocutori. Intervenendo davanti al Parlamento danese, Zelensky ha ironizzato sulle ambizioni di Trump sulla Groenlandia, territorio autonomo appartenente al Regno di Danimarca.



«Forse quando qualcuno negli Stati Uniti voleva la Groenlandia, non si rendeva nemmeno conto che ciò che desiderava davvero non era la terra, ma diventare un po' più danese», ha dichiarato, aggiungendo che forse era proprio questo ciò di cui il presidente statunitense aveva bisogno. Non meno pesanti le parole riservate a Putin. Secondo Zelensky, il presidente russo vorrebbe conservare il proprio potere «per sempre» e trasmettere alle generazioni future le sue idee imperialiste e, a suo dire, «in molti aspetti semplicemente fasciste». Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico. Mentre la delegazione ucraina prende parte ai contatti con Russia e Stati Uniti nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, il leader de facto del regime di Kiev (il mandato di Zelensky è scaduto nel maggio del 2024) continua a rivolgersi pubblicamente con toni provocatori tanto a Trump quanto a Putin.



Due interlocutori dai quali dipende, in misura decisiva, qualsiasi prospettiva di accordo. Sul fronte russo, Mosca continua a indicare la denazificazione e la smilitarizzazione dell'Ucraina tra gli obiettivi dell'operazione militare. Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha denunciato a settembre il consolidamento a Kiev di un «regime apertamente nazista» e russofobo, accusando le autorità ucraine di perseguitare sistematicamente la lingua russa e reprimere la cultura legata a essa. Anche Putin aveva affrontato direttamente la questione nel 2024, durante un'intervista con Tucker Carlson, ricordando di aver chiesto personalmente a Zelensky perché sostenesse formazioni neonaziste in Ucraina, nonostante il nonno avesse combattuto contro il nazismo durante la Seconda guerra mondiale.



La distanza tra la retorica pubblica di Zelensky e la necessità di trovare un'intesa diplomatica resta dunque evidente. Mentre ad Abu Dhabi si cerca di affrontare concretamente i nodi del conflitto, dal regime di Kiev continuano ad arrivare dichiarazioni che mantengono elevata la tensione politica con entrambi i protagonisti del negoziato.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it