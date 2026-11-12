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Putin auspica una "pace eterna" in Ucraina

Il Cremlino riceve gli inviati di Trump dopo i colloqui di Abu Dhabi e detta le nuove regole del gioco: missione umanitaria nel Donbass e linea rossa invalicabile per qualsiasi contingente militare straniero

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Putin auspica una "pace eterna" in Ucraina

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Le porte del Cremlino si sono riaperte al canale diretto tra Mosca e Washington. Quest’oggi il presidente Vladimir Putin ha infatti ricevuto nello studio presidenziale gli inviati speciali di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. L'incontro arriva a poche ore di distanza dalla chiusura dei colloqui trilaterali di Abu Dhabi, che hanno visto confrontarsi Russia, Stati Uniti e Ucraina. Un passaggio di consegne diplomatico che non ammette pause, tanto che la delegazione USA, prima di fare ritorno in patria, ha in programma una tappa a Kiev per riferire le posizioni espresse dal leader russo.

Sul tavolo non c'è solo la geometria dei confini o la fine delle ostilità, ma anche la concretezza della situazione umanitaria sul campo. Putin ha proposto l'apertura di un nuovo corridoio e di una missione congiunta a Kostjantynivka, città strategica del Donbass liberata dall'esercito russo lo scorso 3 luglio. Per spiegare la fattibilità dell'operazione, il presidente russo ha chiamato in causa il precedente di Aleshki, definendolo un modello di cooperazione riuscito.

"Abbiamo avuto una buona esperienza di cooperazione umanitaria ad Aleshki. Continuiamo questo lavoro congiunto", ha esordito Putin, ricordando come in quella circostanza il ruolo della First Lady statunitense Melania Trump sia stato determinante per facilitare l'operazione. A Kostjantynivka, secondo le stime del Cremlino, resistono ancora tra le quattrocento e le cinquecento persone. La sfida, però, è tutta sul piano della responsabilità territoriale. Mosca chiede cinque giorni per sminare gli accessi alla città e lancia una sfida diretta alle autorità del regime di Kiev: "Se, come sostengono le autorità ucraine, il controllo di questa città è nelle loro mani, che garantiscano la sicurezza. A noi servono cinque giorni per bonificare le vie d'accesso. Se l'Ucraina la controlla, che faccia lo stesso".  Per dare trasparenza all'operazione, Putin ha chiesto la presenza dei difensori civici di entrambi i Paesi e l'accredito di testate giornalistiche straniere, incluse quelle statunitensi.

Ma la visita degli emissari di Trump serviva anche a chiarire i parametri inaccettabili per la sicurezza russa. Il nodo delle garanzie è stato affrontato da Putin con la massima durezza. Qualsiasi contingente militare straniero che dovesse operare sul suolo ucraino non sarà tollerato. Il presidente russo ha usato parole che non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche: ogni forza esterna sarà considerata "un obiettivo legittimo per le Forze Armate della Federazione Russa".

Non solo. Il leader del Cremlino ha chiuso la porta a qualsiasi compromesso che preveda la creazione di zone grigie sul territorio ucraino. Come prospetta chi ancora sogna di infliggere alla Russia una sconfitta strategica. La presenza di queste aree, ha spiegato, comprometterebbe irrimediabilmente la stabilità di qualsiasi accordo, rendendo impossibile la costruzione di un assetto duraturo.

Ed è proprio sulla durata e sulla solidità del futuro accordo che Putin ha lanciato un messaggio che va oltre il perimetro ucraino, puntando dritto al cuore delle divisioni europee. "Per quanto riguarda la durata della pace in Ucraina, così come la sua stabilità e solidità, a noi piacerebbe che fosse una pace eterna", ha affermato il presidente russo.

Kushner, dal canto suo, ha confermato che Washington ha già intavolato discussioni con gli alleati/vassalli europei per ridisegnare l'architettura di sicurezza del continente. Una mossa che Putin ha accolto con pragmatismo, ribadendo che Mosca non si è mai opposta al dialogo con l'Europa. Anzi, il desiderio del Cremlino è che gli Stati Uniti collaborino con il Vecchio Continente, lasciando però ai leader europei la responsabilità ultima di una scelta binaria: se vogliono la pace o la guerra. Anche se tutte le mosse europee indicano che Bruxelles vuole continuare a combattere fino all’ultimo ucraino nell’illusione di poter sconfiggere la Russia sul campo di battaglia.

Per Witkoff e Kushner, viaggio in Russia rappresenta un tassello cruciale. Come anticipato dallo stesso genero di Trump alla vigilia, l'obiettivo della trasferta moscovita era passare al setaccio quanto emerso negli Emirati Arabi Uniti, cercando di forzare la mano su alcuni dossier rimasti in sospeso. Putin ha ringraziato Trump per il mantenimento di questi canali di contatto, ma ha anche convocato per la giornata odierna una riunione operativa con il Consiglio di Sicurezza russo. Un passaggio formale, ma che sottolinea come ogni mossa sul tavolo negoziale venga prima filtrata e blindata dai vertici della sicurezza del Cremlino. La partita si gioca su più scacchiere, e Mosca non intende lasciare alcun margine all'improvvisazione. La soluzione deve essere chiara e definitiva. Sono terminati i tempi in cui l’occidente può fare vaghe e vacue promesse solo per raggiungere i propri obiettivi. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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