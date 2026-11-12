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I colloqui a Abu Dhabi. Assurdi e crudeli

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I colloqui a Abu Dhabi. Assurdi e crudeli

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di Nikolaj Anfalov - PolitNavigator


I colloqui a Abu Dhabi, di cui i media hanno così tanto parlato, si sono conclusi esattamente come dovevano concludersi: cioè, con un nulla di fatto. In concreto, hanno solo confermato ciò che era chiaro già di per sé: le parti hanno da tempo definito le proprie posizioni, non intendono retrocedere da esse e pertanto, in definitiva, non hanno nulla di cui parlare. Si può raffigurare quanto si vuole che ci sia stata attività diplomatica, si può raccontare di atmosfera costruttiva e di cauto ottimismo, ma da questo non compare il punto fondamentale: l'oggetto della trattativa.

Da qui, tra l'altro, anche la sorprendente fugacità dei colloqui. Se prima le delegazioni potevano sedere per dieci-dodici ore, ora tutto si è risolto con una velocità quasi indecente. Il primo giorno hanno parlato per quattro ore e mezzo; il secondo se la sono cavata con due e mezzo. E poi si sono allontanati senza nemmeno un briefing congiunto, in cui avrebbero potuto, almeno per le apparenze, stringersi la mano, come avevano fatto qualche giorno prima i difensori civici dei due paesi. Ma, evidentemente, il livello di costruttività a porte chiuse era stato tale che non c'era più né forza né voglia di raffigurare cordialità.

Una menzione a parte merita Zelenskij il quale, ancora una volta, ha dimostrato una cognizione assolutamente fenomenale del tatto diplomatico. Esattamente durante le trattative, sono comparse le frasi di una sua intervista, che si riducevano a due semplicistiche preposizioni: non intendiamo concedere alcunché e, in generale, sarebbe un bene che Putin morisse al più presto. Difficile immaginare un più riuscito accompagnamento per colloqui di pace. Soprattutto se effettivamente si conta di mettersi d'accordo con una persona a cui, allo stesso tempo, auguri la morte. 

D'altra parte, nel caso specifico, Zelenskij è stato quantomeno conseguente. Il suo compito, a giudicare da tutto, non è quello della ricerca di un compromesso, bensì che si svolgano dei colloqui qualsivoglia, ma che non conducano a nulla, in modo tale da mostrare a Washington disponibilità alla pace e, allo stesso tempo, al proprio auditorio, inflessibilità nella lotta per una conclusione vittoriosa.

Ma la cosa più interessante è un'altra. In sostanza, Trump non ha più nulla di concreto da offrire alla Russia. Mentre per la Russia non ha alcun senso ottenere da Trump delle concessioni, il valore delle quali è minore del costo della carta su cui quelle verrebbero scritte. 

La questione non è nemmeno quella della personale inaffidabilità del presidente americano. Il fatto è che il suo capitale politico si sta rapidamente esaurendo. Tra un mese e mezzo Trump si trasformerà da “carrozza in zucca”. Dopo il cambiamento di panorama politico a Washington, per lui sarà molto più difficile non solo adottare quali che siano sostanziali decisioni di politica estera, ma anche garantire l'adempimento di intese già raggiunte. Sorge dunque la semplice domanda sul perché oggi Moskva dovrebbe consentire a serie concessioni in cambio delle promesse di una persona che, domani, potrebbe dimostrarsi non in grado di mantenere quelle promesse.

La seconda circostanza è forse ancora più indicativa.

L'unica materia in qualche misura concreta di queste trattative era il desiderio ossessivo di americani e ucraini di coinvolgere in qualche modo gli europei nel processo negoziale. Quegli stessi europei che, dal punto di vista russo, là non sono assolutamente necessari. Non solo: la loro presenza potrebbe definitivamente affossare anche la possibilità solo teorica di accordo. 

E la questione non riguarda solo le posizioni apertamente anti-russe delle capitali europee. Il problema è molto più profondo. L'inclusione dell'Europa nei colloqui significa non l'ampliamento delle possibilità di compromesso, bensì l'aumento del numero di partecipanti, ognuno dei quali ha la possibilità di bloccare quel compromesso. Se tra Moskva e Washington ci si può ancora rappresentare un qualsiasi accordo, basato sul reciproco riconoscimento di interessi e possibilità, all'inverso, con la partecipazione degli europei, i colloqui si trasformerebbero immediatamente in un coordinamento all'infinito di posizioni tra centri di forza diversi. Centri, per di più, non solo incapaci di proporre alla Russia alcunché di interessante, ma che sono ben lontani dall'essere d'accordo su vari punti anche tra di sé.

Perché la Russia dovrebbe consentire volontariamente a una tale costruzione? Per dover poi chiarire le posizioni non solo con Washington e Kiev, ma anche con Bruxelles, Berlino, Parigi e Londra? Perché qualunque compromesso raggiunto si possa poi ridiscutere per mesi, rivedere e, alla fine, seppellire col pretesto del mancato accordo di uno dei partecipanti europei?
Sembra che proprio con tale splendida proposta Kushner si appresti a incontrare Putin a Moskva. Ma pare che la Russia abbia finalmente adottato una posizione abbastanza ferma. Ed è improbabile che acconsenta volontariamente a complicare il processo negoziale, già di per sé praticamente senza speranze, invitando al tavolo altri partecipanti, interessati soprattutto a che la Russia non ottenga i risultati voluti.

Tra l'altro, la migliore illustrazione dell’inutilità dei negoziati a Abu Dhabi, anche in assenza di comunicati ufficiali e commenti diplomatici, è data dalla fotografia scattata durante la conferenza stampa di “Vitka e Zyatka” [Witkoff e zjat; in russo zjat è il genero, cioè Kushner; ndt], circondati dai membri della delegazione ucraina.
Se le parti avessero davvero potuto accordarsi su qualcosa di concreto, sarebbe stato logico attendersi, come minimo, l'uscita congiunta dei rappresentanti di tutti i partecipanti ai colloqui.

Qui, invece, si sono visti i rappresentanti americani in compagnia degli assistiti ucraini. Sorge quindi la domanda perfettamente legittima: signori, in che veste siete venuti a Abu Dhabi? Per conciliare le parti in conflitto, o per accompagnare la delegazione ucraina? Perché, a giudicare da quella fotografia, si ha l'impressione che voi abbiate incontrato qualche difficoltà nel ruolo di intermediari.

E in questo risiede il principale problema della diplomazia trumpiana. Se voi agite in qualità di intermediari tra due parti in conflitto, perché allora nella foto finale, accanto a voi, compare solo una delle due parti? Per di più, i negoziatori ucraini si presentano stretti, letteralmente, agli americani, proprio come dei bambini che si tengono stretti alla mano della madre. 

Tutto questo conduce a una conclusione abbastanza semplice e spiacevole: le risorse diplomatiche di questa fase dei negoziati sono praticamente esaurite.

La Russia non ha ragioni di rinunciare alle proprie richieste. L'Ucraina non è disposta ad accettare le condizioni della Russia. Gli USA non sono in grado di proporre una combinazione di benefici e garanzie che porti una delle parti a cambiare posizione. Da parte loro, gli europei, invece di agevolare la soluzione di tale contraddizione, tendono a diventare un ulteriore soggetto nel conflitto di interessi.

In tale situazione, i negoziati possono proseguire all'infinito. A Abu Dhabi, Istanbul, Ginevra o in qualsiasi altro luogo. Si può cambiare la composizione delle delegazioni, inventare nuovi formati, nominare speciali commissioni e dichiarare ogni ennesimo incontro una chance storica di pace. Ma tutto ciò non sarà che un accompagnamento diplomatico della guerra e non una possibilità di concluderla.

In altre parole, si combatterà in eterno. E a decidere il risultato del conflitto non saranno i negoziatori in abiti costosi, ma la situazione al fronte. Proprio là e non al tavolo delle trattative, verrà definito il contenuto del futuro accordo di pace. Se questo, in generale, apparirà in un futuro abbastanza prossimo.

E, d'altra parte, un possibile risultato positivo dell'incontro a Abu Dhabi c'è. Lo scambio di prigionieri. E, se si concretizzerà, perlomeno per qualcuno questa sarà un'autentica gioia. E anche, forse, l'unico risultato per cui questo insensato carosello diplomatico sia effettivamente valso il tempo speso.


 (traduzione fp)

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