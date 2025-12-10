Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • RUSSIA

India-Russia: un nuovo asse per la pace e per l’energia globale

439
India-Russia: un nuovo asse per la pace e per l’energia globale

Il 23º vertice India–Russia a Nuova Delhi ha segnato un ripensamento profondo del rapporto tra i due giganti eurasiatici. La visita di Vladimir Putin - la prima dal 2022 - e l’accoglienza cerimoniale riservatagli dal premier Narendra Modi hanno inviato un messaggio chiaro: l’India vuole rapporti solidi con Mosca e non teme di mostrarlo al mondo. Nella delegazione russa spiccava Kirill Dmitriev, figura chiave del processo negoziale sulla crisi ucraina, a conferma del ruolo crescente dell’India come ponte diplomatico.

Il vertice è avvenuto in un momento cruciale: la Russia mantiene un vantaggio sul campo, l’Ucraina è allo stremo e gli Stati Uniti hanno ridotto il sostegno al regime di Kiev. Modi ha offerto un appoggio esplicito agli sforzi di pace avviati da Donald Trump, guadagnando il favore di Washington e posizionando l’India come attore indispensabile in un mondo sempre più multipolare. Sul piano bilaterale, è stato approvato il Programma-2030, che punta a portare il commercio a 100 miliardi di dollari entro il decennio, rafforzare i pagamenti in valute nazionali ed espandere cooperazione industriale, logistica ed energetica.

Proprio l’energia - vitale per la sicurezza nazionale indiana - è destinata a diventare il pilastro del rapporto: le immense risorse russe sono strategiche in un contesto globale dove Cina e Stati Uniti competono per accaparrarsele. Nuovi settori avanzano rapidamente: il corridoio marittimo Chennai-Vladivostok, la cooperazione artica e l’accordo sull’impiego di lavoratori qualificati indiani in Russia.

Restano centrali anche difesa, cosmo e tecnologia, con sistemi come BrahMos e S-400 che dimostrano il valore della partnership. Il messaggio finale del vertice è netto: India e Russia intendono muoversi insieme in un’epoca di tensioni globali, mentre l’Europa - priva di un ruolo reale nel processo di pace - dovrà accettare che il dialogo con Mosca passa attraverso relazioni mature e non attraverso pressioni o illusioni geopolitiche.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA "Completa stupidità": il Cremlino risponde a Merz sulla preparazione di attacchi all'Europa

"Completa stupidità": il Cremlino risponde a Merz sulla preparazione di attacchi all'Europa

  • 09 Dicembre 2025 17:05

Le recenti dichiarazioni del Cancelliere tedesco Friedrich Merz sui presunti piani della Russia di attaccare i paesi della NATO sono prive di qualsiasi fondamento, ha affermato il portavoce presidenziale...

RUSSIA Avanzata russa nel Donbass: liberata Krasnoarmeisk, proseguono le operazioni offensive

Avanzata russa nel Donbass: liberata Krasnoarmeisk, proseguono le operazioni offensive

  • 09 Dicembre 2025 16:22

La presa di Krasnoarmeisk, nella Repubblica Popolare di Donetsk, rappresenta "una tappa cruciale nella liberazione dell'intero Donbass". Lo ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore russo, Valeri Gerasimov,...

RUSSIA La proposta USA resta sul tavolo: Zelensky la ignora e Trump si irrita

La proposta USA resta sul tavolo: Zelensky la ignora e Trump si irrita

  • 09 Dicembre 2025 07:00

Le trattative per la pace in Ucraina, rilanciate da Washington, restano impantanate sulle questioni più spinose: concessioni territoriali, garanzie di sicurezza e definizione dello status del Donbass....

EUROPA Dichiarazioni solenni, azioni che penalizzano: l’UE e il suo cortocircuito politico

Dichiarazioni solenni, azioni che penalizzano: l’UE e il suo cortocircuito politico

  • 09 Dicembre 2025 07:00

La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha suscitato malumore a Bruxelles, con Antonio Costa che ha denunciato una “minaccia di ingerenza” nella vita politica europea. Gli...

EUROPA Orban: "L'UE si prepara a una guerra con la Russia nel 2030"

Orban: "L'UE si prepara a una guerra con la Russia nel 2030"

  • 08 Dicembre 2025 18:08

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che l'Unione Europea si sta preparando a dichiarare guerra alla Russia nel 2030. “Nubi scure incombono sull'Europa. Bruxelles si prepara alla...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il blocco guerrafondaio: come Zelensky e l’Euro-trio sabotano il piano di pace USA

Il blocco guerrafondaio: come Zelensky e l’Euro-trio sabotano il piano di pace USA

10 Dicembre 2025 07:00
Avanzata russa nel Donbass: liberata Krasnoarmeisk, proseguono le operazioni offensive

Avanzata russa nel Donbass: liberata Krasnoarmeisk, proseguono le operazioni offensive

09 Dicembre 2025 16:22
Trump minaccia azioni militari in America Latina: "Sì, le farei" contro Messico e Colombia

Trump minaccia azioni militari in America Latina: "Sì, le farei" contro Messico e Colombia

09 Dicembre 2025 15:15
Israele fa irruzione nella sede centrale dell'UNRWA a Gerusalemme Est

Israele fa irruzione nella sede centrale dell'UNRWA a Gerusalemme Est

09 Dicembre 2025 11:30
Israele conduce una "sorveglianza diffusa" delle truppe statunitensi nella base di coordinamento di Gaza

Israele conduce una "sorveglianza diffusa" delle truppe statunitensi nella base di coordinamento di Gaza

09 Dicembre 2025 11:30
Numero record di palestinesi morti nelle prigioni israeliane a causa delle politiche di Ben Gvir

Numero record di palestinesi morti nelle prigioni israeliane a causa delle politiche di Ben Gvir

09 Dicembre 2025 11:30
Scioperi contro gli omicidi settari. La Siria un anno dopo la caduta di Assad

Scioperi contro gli omicidi settari. La Siria un anno dopo la caduta di Assad

09 Dicembre 2025 11:00
Dichiarazioni solenni, azioni che penalizzano: l’UE e il suo cortocircuito politico

Dichiarazioni solenni, azioni che penalizzano: l’UE e il suo cortocircuito politico

09 Dicembre 2025 07:00
EUROPA

"Se l'Italia entra in guerra".... un sondaggio shock del Garante agli adolescenti italiani

42866
EUROPA

Marco Travaglio - Sai che novità?

10443

Putin cala il tris d'assi: Kupyansk, Pokrovsk e Volchansk liberate prima dei colloqui con gli USA

10232
EUROPA

Daniele Luttazzi - Per voi che stigmatizzate i “moniti” di Albanese, ora la stronzaggine si cura

9125

"Come si giustifica la guerra?" Il Prof. Rovelli pubblica il suo intervento all'evento censurato a Torino

9042
EUROPA

"La pagina è a rischio". Facebook censura la pagina (da oltre 200 mila persone) de l'AntiDiplomatico

9020

Tutte le manine Nato contro la Russia (Jeffrey Sachs)

8414
EUROPA

Da Fubini a Nathalie Tocci: il catalogo dei "principi" del sostegno all'Ucraina

8157
EUROPA

"Completa stupidità": il Cremlino risponde a Merz sulla preparazione di attacchi all'Europa

NORD-AMERICA

Trump: “Zelensky deve darsi una mossa perché sta perdendo"

EUROPA

Zelensky: non c’è accordo con gli USA sui territori

EUROPA

Orban: "L'UE si prepara a una guerra con la Russia nel 2030"

NORD-AMERICA

Trump "deluso". Zelensky "non ha ancora letto" la sua proposta di pace

EUROPA

FT: L'UE trova un modo per congelare i beni russi a tempo indeterminato

NORD-AMERICA

Il capo del Pentagono interrogato sull'attacco al Venezuela e questa è la sua reazione

EUROPA

Elon Musk: “L'UE dovrebbe essere abolita”

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi "I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Trump e il "corollario Monroe" Trump e il "corollario Monroe"

Trump e il "corollario Monroe"

  • 08 Dicembre 2025 06:00
Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

  • 04 Dicembre 2025 19:00
Argentina: mentre la povertà vola, Milei gioca col suo nuovo giocattolo F-16 di Fabrizio Verde Argentina: mentre la povertà vola, Milei gioca col suo nuovo giocattolo F-16

Argentina: mentre la povertà vola, Milei gioca col suo nuovo giocattolo F-16

  • 06 Dicembre 2025 15:17
I 5 punti della Sicurezza Economica degli USA di Giuseppe Masala I 5 punti della Sicurezza Economica degli USA

I 5 punti della Sicurezza Economica degli USA

  • 08 Dicembre 2025 06:00
“Ho fatto tardi perché mio cugino è stato ucciso dagli israeliani” di Michelangelo Severgnini “Ho fatto tardi perché mio cugino è stato ucciso dagli israeliani”

“Ho fatto tardi perché mio cugino è stato ucciso dagli israeliani”

  • 06 Dicembre 2025 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità   Una finestra aperta Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

  • 03 Dicembre 2025 12:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il (vero) partito della guerra di Paolo Desogus Il (vero) partito della guerra

Il (vero) partito della guerra

  • 28 Novembre 2025 15:00
Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo di Geraldina Colotti Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

  • 30 Novembre 2025 19:00
Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE

Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE

  • 09 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
La rimozione dell'esistente di Giuseppe Giannini La rimozione dell'esistente

La rimozione dell'esistente

  • 03 Dicembre 2025 17:00
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza? di Antonio Di Siena Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

  • 24 Novembre 2025 13:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La realtà è diversa dalle notizie false di Michele Blanco La realtà è diversa dalle notizie false

La realtà è diversa dalle notizie false

  • 01 Dicembre 2025 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Il PD e lo stato di Israele di Giorgio Cremaschi Il PD e lo stato di Israele

Il PD e lo stato di Israele

  • 05 Dicembre 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti