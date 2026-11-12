La Cybercrazia europea. Una strategia della tensione 2.0

di Alex Marsaglia

Un giorno, sulla rotta di Baghdad, una carovana incontrò la Peste.

«Perché - chiese il capo carovana - vai così in fretta a Baghdad?» «Per prendermi 5.000 vite» - rispose la Peste e proseguì.

Nel viaggio di ritorno la Peste e la carovana si ritrovarono e …

«Mi hai mentito!» - gridò aspramente il capocarovana -

«Non hai preso 5.000 vite ma 50.000!»

«No» - asserì la Peste - «Io ne ho prese solo 5.000 e non una di più; fu la Paura che uccise gli altri».

La parabola della tradizione sufica è la miglior descrizione del potere della paura. Gustave Le Bon nel suo memorabile La Psicologia delle folle (1895) ci ha spiegato come tramite la suggestione il potere utilizzi la disconnessione dalla razionalità, per incanalare gli impulsi primitivi che ogni essere umano possiede. È stato poi il nipote di Sigmund Freud, tal Edward Bernays, di mestiere non a caso pubblicitario, a delineare scientificamente una vera e propria ingegneria del consenso (The Engineering of Consent - 1947) in cui spiegava come l’attivazione a comando dell’emotività estrema annulli totalmente il senso critico e permetta di dominare le masse, annichilendole al bisogno. L’epoca Covid e dei lockdown non è trascorsa invano se abbiamo imparato questo. L’aver capito che, se ci lasciamo ridurre a una massa di individui atomizzati pronti a denunciarsi l’un l’altro pur di ottenere una piccola rendita di posizione o privilegio in un ambiente degenerato sin alla privazione delle libertà fondamentali ci porterà non alla salvezza ma al macello. È fondamentale averlo capito perché quell’epoca non è mai finita. Si è solo passati da un dispositivo all’altro. Non si fa più leva sulla pandemia, ma sulla guerra del “nemico”. Bernays parlava esplicitamente della creazione di pseudo-eventi come approccio indiretto in grado di modificare l’ambiente e determinare un condizionamento tale da creare approvazione verso un’idea.

Ebbene, il resoconto degli ultimi mesi e settimane in Europa ci parla proprio di questi. Dopo i droni a Lipsia, gli attacchi ai frigoriferi da parte di presunti hacker filo-iraniani in Francia e poi filo-russi in Italia e i continui allarmi bomba immotivati sugli aerei e negli ospedali, sono arrivati persino i temibili terroristi del Misoginistan nelle scuole. L’11 Novembre allarmi bomba tramite improbabili mail spammate a scuole in tutto il Regno Unito, in Italia e in Irlanda, hanno causato evacuazioni e chiusure prima che la polizia si destasse dal torpore e dichiarasse immotivati gli allarmi. Il bilancio è di nuovo da psicosi collettiva: in meno di 24 ore evacuate per una banalissima mail, che non avrebbe passato nemmeno il controllo su Google di una ragazzino di terza media, ben 300 scuole in Irlanda del Nord, 470 in Scozia e addirittura 6300 edifici scolastici in Italia, come si è vantato tronfio il nostro Ministro della Distruzione Pubblica Valditara.

Paradossalmente tutto questo allarmismo arriva in un continente che prima del Covid e della fantomatica invasione dei russi, ha vissuto l’altrettanto fumosa stagione del “terrorismo islamico” del post 11 Settembre 2001 fino ai pupazzi israelo-statunitensi dell’ISIS, in cui i morti ci sono stati davvero, ma senza allarmi e tantomeno psicosi. Il tutto si è ovviamente spento nel 2017, poco prima che il nuovo dispositivo pandemico entrasse in azione. Poi, come tutti si sono potuti accorgere, Putin ha sconfitto la psicosi pandemica decidendo di invadere l’Europa. E via con il nuovo nemico da combattere.

Come ricorda Agamben nel suo ultimo lavoro «il termine Europa è tutt’altro che scontato. Al di là di un’espressione geografica estremamente vaga, i cui confini variano secondo i tempi e le opinioni»[1] e per esistere deve continuamente additare un nemico esterno che ne fondi l’identità comune. Quando ci si mette all’opera per riflettere sul “corpo politico europeo”, ci si accorge che «la sola parvenza di unità si raggiunge quando l’Europa agisce come vassallo degli Stati Uniti, partecipando a guerre che non corrispondono in alcun modo a interessi comuni e ancor meno alla volontà popolare»[2]. Dunque, tanto viene richiesto dal potere imperialista dominante e tanto si esegue nelle cancellerie europee. La “caccia alle streghe contro i nuovi spettri”, per riprendere il celebre monito di Marx in merito allo spettro del comunismo, anch’esso unificante, avviene oggi con nuovi mezzi. Quasi 180 anni dopo la caccia alle streghe viene riesumata sotto le forme postmoderne dei cyberattacchi e della guerra “ibrida” verso i nemici geopolitici. Non c’è più la contrapposizione ideologica del pre-1989, ma lo scontro tra i diversi rapporti di forza si è spostato nel campo della geopolitica a causa di un capitalismo sempre più in crisi che ha generato un imperialismo sempre più famelico e aggressivo. L’impressionante progresso tecnologico allo stesso tempo ha ridefinito una nuova architettura del potere capitalistico che sperimenta le più recenti innovazioni nel campo del dominio dell’Intelligenza Artificiale direttamente sull’Uomo. In Occidente infatti quello che Renato Curcio ha definito ormai più di dieci anni fa l’ “impero virtuale” a guida sionista e americana, oggi ha subito una torsione e non promette nemmeno più vagheggianti spazi libertà, bensì vive di «esibizione della capacità tecnologica e di esercizio della forza», al fine di «assumere il controllo totale di Internet in quanto infrastruttura e far di essa il territorio strategico del suo dominio capitalistico anzitutto nell’emisfero occidentale»[3]. Siamo entrati in una nuova fase storica dell’imperialismo che mette a profitto le ultime innovazioni tecnologiche, promuovendo «quella hybris sanguinaria che vede alleati alcuni Stati - gli USA, Israele e l’Ucraina in prima fila, passando per i loro complici europei confusi»[4] per trarne potere. Ovviamente gli sfruttati diventano i popoli espropriati della loro sovranità e le persone, ridotte a macchine come ricordava Pasolini.

Così dall’esercizio di questo nuovo potere in tutta l’Europa, scesa in piazza per protestare, non deve più esserci un civile che si senta al sicuro e al riparo dalla guerra, portata in casa ovviamente dall’agente esterno, cioè dal “nemico”, ancora in forma edulcorata e light, cioè “ibrida”. Una guerra fatta con la paura, senza morti, creata appositamente per normalizzare. Insomma, senza troppa caffeina, senza zuccheri e che non arrechi danni alle arterie di una popolazione in crisi demografica terminale. La giusta dose di impulso pavloviano per dirigere le coscienze dove il potere imperialista necessita. Psicopolitica. Ecco in cosa siamo catapultati. Ci viene detto dai media mainstream che non è guerra, ma guerra “ibrida”, sotto soglia, per trascinarci nella guerra convenzionale che viene condotta dagli stessi che ora ci imbottiscono i crani e i cuori con la guerra “ibrida”. Se si cerca sul dizionario il contrario di guerra “ibrida”, caratterizzata dall’uso misto di attacchi cibernetici, disinformazione e pressioni economiche sotto la soglia del conflitto aperto, troviamo la guerra convenzionale che ammazza, distrugge e deturpa direttamente. Questa viene da sempre condotta nelle periferie dell’Impero contro quelli che il potere definisce “barbari”. “Loro” che rappresentano il potere conducono tali guerre e “noi”, popoli usurpati della sovranità democratica, diventiamo colpevoli per il solo fatto di non sostenerle. Gli attacchi cibernetici, la disinformazione e le pressioni economiche, strumenti di guerra “ibrida”, vengono apertamente usati dall’imperialismo anche nella guerra convenzionale contro il “nemico”. Li abbiamo visti in campo parallelamente alle bombe ultimamente contro l’Iran e la Russia. Per quale motivo tali strumenti, pienamente operativi, non possano essere utilizzati contro il nemico “interno” già identificato come ProPal, filo-russo, filo-iraniano e via via schedando non è dato sapere. Il potere imperialista ormai è in piena modalità binaria di guerra e come ha sempre fatto non compie più molti distinguo quando identifica un “nemico”. Basta leggersi il comunicato delirante del Ministro Valditara per render conto della più grande evacuazione del sistema scolastico nazionale dal dopoguerra ad oggi per capire che c’è un “noi” e un “loro” usato a fini politici: «(“Loro”) Hanno attaccato voli, supermercati e se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che “noi” però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali»

È indispensabile ribaltare quel “loro” e quel “noi” che ci pone direttamente in trincea a puntare il fucile verso qualcuno che nemmeno conosciamo. Che quel “loro” formalmente indirizzato verso il “nemico”, sostanzialmente ponga sullo stesso lato della barricata il Ministero e il potere imperialista guerrafondaio invece è un semplice dato di fatto derivante dai rapporti di forza geopolitici in atto. Il messaggio è poi chiarissimo: servono più risorse al reparto militare, altro che protestare per avere più risorse al welfare, venite appresso a “noi” cari studenti. I “nemici” non hanno interessi a intimidirci al fine di farci riarmare, anzi. Lo ha spiegato lo stesso Ministro degli Esteri iraniano Araghchi sui social in seguito alle accuse francesi sul presunto cyberattacco ai frigoriferi, chiarendo che non esercitano il potere attraverso attacchi ai civili, cosa che la guerra “ibrida” invece compie. Il messaggio intimidatorio alla più grande mobilitazione scolastica del post 1968 nata in Francia e giunta in Italia è chiarissimo. Ora bisogna vedere se quel “noi” si lascerà intimidire.

Intanto la ridefinizione dell’agenda setting è stata posta sul tavolo con il solito strumento biopolitico degli ultimi anni: l’esercizio della paura come forma di controllo sociale, senza nemmeno usare l’accortezza di nascondere la provenienza del mail bombing. L’AI che ha compiuto il cyberattacco provvedendo al lancio in tutta Europa era localizzata a Taiwan, non esattamente un attore geopoliticamente neutrale in questa Terza Guerra Mondiale. L’avamposto della Triade imperialista sul Pacifico contro la Repubblica Popolare Cinese conferma una volta di più la tesi dell’autorganizzazione dell’allarme bomba. Il “nemico” è l'asse strategico Mosca-Teheran-Pechino e dopo aver lavorato di fantasia su Andropov leader di un ex distretto islamista (i temibili islamo-comunisti evocati da Hegseth esistono!) cascano proprio su Pechino. Miglioreranno nel prossimo pseudo-evento per ridefinire l’agenda politica, che chiamano guerra “ibrida”.

[1] G. Agamben, Il corpo della politica, Bollati Boringhieri, Torino, 2026, p. 65

[2] Ivi, p. 72

[3] R. Curcio, Cybercrazia. La feroce deriva dell’impero virtuale, Ed. Sensibili alle Foglie Società cooperativa, Roma, 2026, p. 7

[4] Ivi, p. 8

Alex Marsaglia Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero.