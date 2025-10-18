Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La resa (definitiva) di Zelensky allo studio Ovale

Zelensky torna a mani vuote, la partita vera è fra Trump e Putin. Rigettate le richieste di Kiev: niente missili, niente sanzioni, niente escalation. L'incontro decisivo sarà a Budapest

870
La resa (definitiva) di Zelensky allo studio Ovale

 


di Clara Statello per l'AntiDiplomatico


Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è un grande apprezzatore della lirica italiana. Prima di ricevere il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky, si è intrattenuto nello Studio Ovale con il celebre tenore Andrea Bocelli, erede del grande Luciano Pavarotti, che ha riempito la sala e le aree attigue con le note di Con te partirò.

Secondo il blogger dissidente ucraino Anatoly Shary, Trump avrebbe talmente apprezzato da dire a Zelensky di non affrettarsi ad arrivare alla Casa Bianca. Vero o no, il briefing dei due capi di stato è iniziato con oltre mezz’ora di ritardo rispetto al programma ufficiale.

Mentre i due presidenti si stingevano la mano, un giornalista ha chiesto loro se pensavano di poter porre fine alla guerra in Ucraina. Entrambi hanno risposto di sì. Sorridendo. C’è però una profonda divergenza tra i due sul modo in cui intendono concludere il conflitto.

 

L’irriducibile divergenza tra Trump e Zelensky

Davanti ai giornalisti, Trump ha dichiarato di credere a Putin quando dice di voler fermare la guerra. Zelensky pensa l’esatto opposto e ritiene che il leader russo debba essere “costretto” a sedere al tavolo delle trattative. A colpi di Tomahawk, naturalmente.

Di conseguenza la strategia della Casa Bianca è esattamente l’opposto di quella di Bankova e dei cosiddetti leader volenterosi.

Trump dichiara di sperare di “poter porre fine alla guerra” senza dover pensare ai Tomahawk. All’inizio dell’incontro ha messo ben in chiaro con i giornalisti di ritenere che attaccare in profondità la Russia con armi americane nel territorio sarebbe un’escalation. Non vuole arrivare a tanto (lasciando intuire che non è detto che non ci arriverà, se l’incontro con Putin a Budapest dovesse andar male).

Come si era accennato in un articolo precedente, l’opzione Tomahawk costituisce il perno dell’ambiguità strategica che Trump sta adoperando nella diplomazia con Mosca. Una delle poche carte che può usare con Putin.

 

La strategia di Zelensky

Com’era prevedibile, dopo il colloquio telefonico di giovedì tra Mosca e Washington, Zelensky ha trovato davanti a sé un muro scivoloso che ha sbarrato ogni speranza di portare a casa un accordo per le forniture di Tomahawk, altri sistemi di armi e il via libera per gli attacchi in profondità.

L’unica carta che è riuscito a giocare, durante l’incontro pubblico, è stata quella dello scambio: ha offerto agli Stati Uniti droni il know how per rafforzare l’industria di droni, in cambio dei missili.

Il presidente statunitense ha dato una risposta lapidaria: i droni ucraini sono molto buoni, ma non c’è nulla come i nostri jet.

 

La strategia di Trump

Tutto ciò che il capo della Casa Bianca è disposto a concedere al suo omologo ucraino è una pacca sulla spalla, i complimenti per il bell’abito elegante (dopo il diverbio al primo incontro allo studio ovale, i complimenti sul look sono la cartina tornasole dei rapporti tra Washington e Kiev – di subalternità, naturalmente), riconoscerne il valore di leader che sta attraversando molte difficoltà.

Apre ad un possibile incontro doppio a Budapest, promettendo che manterrà informato il leader ucraino di ciò che succede. Forse l’Ucraina potrà riprendere i propri territori. Forse potrà dare armi a Kiev e sanzioni a Mosca, se l’incontro con Putin non dovesse andar bene.

Pacche sulle spalle, paternalismo e ambiguità strategica, questo è l’atteggiamento di Trump nei confronti del suo ospite, durante un briefing che è più un tripudio narcisistico del capo della Casa Bianca che una trattativa.

 

La fermezza sui Tomahawk

Durante l’incontro pubblico, Zelensky appare come una semplice comparsa delle mille imprese compiute da Trump. Il presidente ucraino affronta i più svariati temi di politica internazionale, dal nobel per la pace assegnato “ad una brava donna di cui non conosco il nome”, ai rapporti con la Cina, con il Venezuela, le otto guerre che si vanta di aver concluso.

Il leit motive del “pacificatore” verrà ripetuto più volte durante i 45 minuti di briefing. Anche perché adesso vuole il nono accordo di pace. Insomma la fine della guerra in Ucraina per Trump è un affare personale:

  • è la guerra di Biden, non la sua;
  • È provocata dall’odio profondo tra Zelensky e Putin, non da un problema di sicurezza in Europa;
  • Vuole concluderla per uno scopo personale, il nono accordo per il cessate il fuoco nel primo anno di mandato.


In realtà, chiarisce subito che i Tomahawk sono armi prodigiose ma servono agli Stati Uniti. Così come le altre altri armi richieste da Kiev.

“Questa è una delle ragioni per cui vogliamo porre fine a questa guerra”, afferma davanti alla stampa, tradendo uno dei principali problemi provocati agli Stati Uniti dalla “guerra di Biden”: la perdita della deterrenza americana.

Un’altra ragione per cui Trump non vuole destinare questi sistemi di arma in Ucraina, potrebbe essere che ne ha bisogno per altri scenari, come Iran o Venezuela.

Per rimarcare l’intenzione di non consegnare (almeno in questa fase) i Tomahawk, la Casa Bianca pubblica un messaggio su X, in cui ripete una dichiarazione del leader USA, a commento di una foto dell’incontro (ancora in corso):

“Noi (gli USA, ndr) non stiamo perdendo persone, non stiamo spendendo denaro, ci pagano per munizioni e missili…abbiamo fatto un affare molto vantaggioso con la NATO. Non siamo qui per questo, siamo qui per salvare vite…”.

Insomma, la priorità strategica per Trump è quella di arrivare ad un cessate il fuoco con la Russia, non di fare affari con i membri della NATO vendendo armi per l’Ucraina.


Le condizioni di Trump per Putin

Nella prima dichiarazione rilasciata ai giornalisti subito dopo l’incontro – e dopo l’arrivo a Mar-a-Lago - ha detto chiaro e tondo:

“A mio avviso dovrebbero fermare immediatamente la guerra, cessare il fuoco lungo la linea del fronte adesso, altrimenti tutto diventerà più complicato”.

Questo è un punto fondamentale: si tratta dell’obiettivo che intende raggiungere nei colloqui con Putin. Un cessate il fuoco immediato lungo la linea del fronte, per poi iniziare le trattative per un accordo di pace.

 

Nei rapporti con Putin, si tratta di un passo indietro rispetto all’incontro di Anchorage, nel quale i due leader avevano concordato sulla linea negoziale di Mosca, ovvero concludere un accordo globale di pace, senza un previo cessate il fuoco.

Non è una buona premessa per l’imminente vertice di Budapest, a meno non sia la base negoziale da cui parte Trump (per strappare alla controparte un cessate il fuoco in cambio del ritiro delle truppe ucraine dal Donbass, ad esempio)

Nei rapporti con Zelensky, si tratta di un chiaro ordine. Lui e tutti i leader cosiddetti volenterosi dovranno rispettarlo.


La resa di Zelensky

Secondo quanto riporta Axios, l’incontro a porte chiuse tra i due presidenti è stato molto teso e difficile, anche se nessuno ha mai alzato la voce. A nulla sono valse le controproposte di Zelensky. Dopo due ore e mezza, Trump ha interrotto bruscamente: “Penso che abbiamo finito, vediamo cosa accadrà la prossima settimana”.

Il capo della Casa Bianca è poi volato in Florida, senza incontrare la stampa. Al presidente ucraino è toccato spiegare ai giornalisti la sua capitolazione totale: nessuna decisione sui Tomahawk, non sono state discusse le questioni dei raid sul territorio ucraino e delle nuove sanzioni sulla Russia.

Non solo torna a casa con un nulla di fatto, ma è costretto ad accettare le condizioni imposte dalla Casa Bianca: “Dobbiamo fermarci dove siamo ora, Trump ha ragione”.

Un bello smacco, dopo aver parlato di nuovo di attacchi in profondità, iniziativa offensiva ucraina e riconquista dei propri territori.

A cosa è servita la riunione allo Studio Ovale

Dai report del vertice emerge in maniera inequivocabile che la partita non è tra Zelensky e Putin ma fra Trump e Putin.

L’incontro allo Studio Ovale è servito prima per fare pressione sul Cremlino, poi imporre le proprie condizioni a Zelensky.

Il leader ucraino, trattato come eroe della libertà da Biden, adesso si riscopre come pedina di Re Donald. È costretto ad accettare questo ruolo e a giocare con le regole del presidente americano.

Trump vuole una fine immediata della guerra, presentata come “una Vittoria di entrambi”, scrive su Truth. Non sono note quali siano le condizioni negoziali poste alla Russia, a parte lo stop sulla linea del fronte.  

Adesso tocca a Putin, che dovrà decidere la prossima mossa sapendo che l’opzione escalation resta ancora sul tavolo.

Clara Statello

Clara Statello

Clara Statello, laureata in Economia Politica, ha lavorato come corrispondente e autrice per Sputnik Italia, occupandosi principalmente di Sicilia, Mezzogiorno, Mediterraneo, lavoro, mafia, antimafia e militarizzazione del territorio. Appassionata di politica internazionale, collabora con L'Antidiplomatico, Pressenza e Marx21, con l'obiettivo di mostrare quella pluralità di voci, visioni e fatti che non trovano spazio nella stampa mainstream e nella "libera informazione".

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La Polonia blocca l'indagine tedesca sul sabotaggio del Nord Stream

La Polonia blocca l'indagine tedesca sul sabotaggio del Nord Stream

18 Ottobre 2025 12:00
S&P abbassa il rating creditizio della Francia

S&P abbassa il rating creditizio della Francia

18 Ottobre 2025 12:00
Putin alla festa dei 20 anni di RT: “Continuate a usare la vostra arma strategica segreta: la verità”

Putin alla festa dei 20 anni di RT: “Continuate a usare la vostra arma strategica segreta: la verità”

18 Ottobre 2025 11:00
Le indiscrezioni del FT sul no di Trump a Zelensky

Le indiscrezioni del FT sul no di Trump a Zelensky

18 Ottobre 2025 09:00
Kampala 2025: il Movimento dei Non Allineati torna a farsi sentire nel mondo multipolare

Kampala 2025: il Movimento dei Non Allineati torna a farsi sentire nel mondo multipolare

18 Ottobre 2025 07:00
Lula difende la sovranità del Venezuela e di Cuba di fronte alle minacce USA

Lula difende la sovranità del Venezuela e di Cuba di fronte alle minacce USA

17 Ottobre 2025 19:32
SVR: l'Occidente non ha rinunciato al suo "sogno folle" di infliggere una sconfitta strategica alla Russia

SVR: l'Occidente non ha rinunciato al suo "sogno folle" di infliggere una sconfitta strategica alla Russia

17 Ottobre 2025 18:44
La doccia fredda per Zelensky. Tomahawk: cosa cambia dopo il colloquio con Putin?

La doccia fredda per Zelensky. Tomahawk: cosa cambia dopo il colloquio con Putin?

17 Ottobre 2025 14:00
AMERICA LATINA

Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

14367
EUROPA

Genius Act, la "silver bullet" di Trump per abbattere il debito USA

13605
RUSSIA

Ria Novosti - Ufficiali britannici uccisi in una raffineria di petrolio nella regione di Kharkiv

13075
EUROPA

Chi comanda (veramente) in Europa

12348
EUROPA

Un sondaggio Polling Europe spiega il vero motivo dietro l'isteria sui "droni russi"

11423
MEDITERRANEO

Prigioniero israeliano rivela le tecniche della "Unità Ombra" delle Brigate Al-Qassam

11334

Marco Travaglio - Orfani di guerra

9622
EUROPA

Elena Basile: "Provo un senso di vergogna profondo: per noi, per l'Italia e per questa Europa"

9177
RUSSIA

Fico: "Un russo si inginocchia solo per allacciarsi le scarpe"

EUROPA

Francia: Lecornu salvo grazie all'appoggio dei Socialisti

MEDITERRANEO

Il presidente siriano chiede di "ridefinire" i legami tra Russia e Siria nella prima visita a Mosca

RUSSIA

Peskov: l'Europa incita quotidianamente Kiev a prolungare le ostilità

CINA

Il ministro degli Esteri cinese chiede un rafforzamento della cooperazione tra Cina e Italia per promuovere la pace e lo sviluppo mondiale

RUSSIA

Putin incontrerà oggi il presidente siriano Al-Sharaa

EUROPA

Il capo militare di Kiev ammette che la situazione sul campo di battaglia è “difficile”

CINA

Trump fa crollare i mercati con questo messaggio sulla Cina

Gaza e la resistenza al capitalismo-morte Gaza e la resistenza al capitalismo-morte

Gaza e la resistenza al capitalismo-morte

  • 16 Ottobre 2025 10:00
Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Il Venezuela non si arrende: l'economia cresce nonostante l'assedio USA di Fabrizio Verde Il Venezuela non si arrende: l'economia cresce nonostante l'assedio USA

Il Venezuela non si arrende: l'economia cresce nonostante l'assedio USA

  • 17 Ottobre 2025 17:48
Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo? di Giuseppe Masala Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

  • 14 Ottobre 2025 10:00
I gazawi ci spiegano perché il "piano Trump" non è la soluzione giusta - Radio Gaza (8) di Michelangelo Severgnini I gazawi ci spiegano perché il "piano Trump" non è la soluzione giusta - Radio Gaza (8)

I gazawi ci spiegano perché il "piano Trump" non è la soluzione giusta - Radio Gaza (8)

  • 17 Ottobre 2025 14:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale   Una finestra aperta La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

  • 17 Ottobre 2025 12:30
Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

  • 30 Settembre 2025 12:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream di Francesco Santoianni Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

  • 08 Ottobre 2025 07:00
La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee di Raffaella Milandri La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

  • 07 Ottobre 2025 14:30
Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo di Francesco Erspamer  Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

  • 14 Ottobre 2025 22:00
La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici di Paolo Desogus La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

  • 17 Ottobre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE? Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

  • 14 Ottobre 2025 06:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev di Marinella Mondaini Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

  • 14 Ottobre 2025 22:00
Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio di Giuseppe Giannini Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

  • 10 Ottobre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Italia, povertà da record di Michele Blanco Italia, povertà da record

Italia, povertà da record

  • 15 Ottobre 2025 14:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti