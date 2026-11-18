L'Iran conferma di aver attaccato una base aerea USA in Kuwait
Le forze armate iraniane hanno comunicato di aver condotto, nelle prime ore del 18 novembre, un'offensiva tramite droni diretta contro postazioni militari statunitensi situate all'interno della base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait.
Nel dettaglio, l'operazione ha preso di mira le batterie di difesa aerea Patriot, oltre a diverse rampe destinate al lancio di velivoli senza pilota e missili, stando a quanto riportato da un comunicato militare ripreso dall'agenzia di stampa Tasnim.
L'esercito di Teheran ha evidenziato come la struttura rappresenti un presidio fondamentale per i contingenti americani schierati in Medio Oriente, operando quale centro nevralgico per la logistica aerea e principale punto d'accesso per le truppe nell'area.
Le autorità militari hanno infine ribadito che il Paese non si piegherà a "nessuna potenza" e che la reazione a qualunque intimidazione o atto ostile sarà "risoluta, vigorosa e priva di qualsiasi vincolo geografico".