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di Guo Jiping, Quotidiano del Popolo

Il 33° Incontro informale dei leader economici dell'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) si terrà a Shenzhen, nella provincia del Guangdong (Cina meridionale), il 18 e 19 novembre.

In qualità di economia ospitante, alla sua terza esperienza in questo ruolo, la Cina collaborerà con le altre economie membri per delineare un progetto per la cooperazione nell'area Asia-Pacifico, concentrandosi su tre priorità: apertura, innovazione e cooperazione.

Insieme, promuoveranno la costruzione di una comunità Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica, dando nuovo slancio alla pace e allo sviluppo nella regione e oltre i suoi confini.

In occasione del primo Incontro informale dei leader economici dell'APEC, tenutasi nel 1993, fu presa una decisione storica: superare la mentalità obsoleta del confronto tra blocchi e dei giochi a somma zero, approfondire la cooperazione e l'integrazione economica nella regione e costruire una comunità Asia-Pacifico dinamica, armoniosa e prospera.

Istituito nel contesto dell'ondata di globalizzazione economica, l'APEC mira a promuovere la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti, nonché a sostenere la crescita economica e la prosperità. L'organizzazione ha contribuito a mantenere la regione Asia-Pacifico all'avanguardia nell'apertura e nello sviluppo a livello globale.

La regione Asia-Pacifico, che ospita circa il 40% della popolazione mondiale, genera oltre il 60% del PIL globale e rappresenta quasi la metà del commercio mondiale; essa costituisce dunque un importante motore della crescita economica globale, un pilastro di stabilità per lo sviluppo internazionale e un centro nevralgico di cooperazione.

Nel 2020, l'APEC ha adottato la "Visione di Putrajaya 2040", ribadendo la propria missione fondante: migliorare gli standard di vita in tutta la regione. Il documento programmatico definisce un obiettivo chiaro: realizzare, entro il 2040, una comunità Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica.

Il 2026 segna un nuovo "anno della Cina" nell'ambito dell'APEC. Sotto il tema "Costruire una comunità Asia-Pacifico per prosperare insieme", le economie membri stanno favorendo un più ampio consenso sull'architettura istituzionale della comunità, gettando al contempo le basi per il suo quadro operativo a lungo termine.

Il progresso regionale sostenibile dipende da una maggiore connettività. Una maggiore apertura e collegamenti transfrontalieri fluidi consentono alle economie dell'Asia-Pacifico di superare la frammentazione del mercato, rafforzare i legami di cooperazione e aprire nuove strade alla crescita.

Il "Piano per la connettività dell'APEC 2015-2025", adottato a Beijing nel 2014, ha tracciato un percorso verso una rete di connettività nell'Asia-Pacifico che sia completa, articolata su più livelli e multidimensionale.

Quest'anno, sulla base della revisione finale del piano decennale, le economie membri ne stanno sviluppando una versione aggiornata.

Shenzhen, città ospitante dell'incontro dei leader economici dell'APEC di quest'anno, è un centro vivace, noto per la sua apertura e la sua capacità di innovare. Da dove nasce la vitalità dell'Asia-Pacifico? La risposta della Cina è l'innovazione.

L'area Asia-Pacifico vanta risorse intellettuali uniche e una solida tradizione di innovazione. Essa ha dato vita a numerose nuove tecnologie, industrie e meccanismi, ponendosi da tempo all'avanguardia a livello globale nel campo dell'innovazione.

Secondo le classifiche del 2026 pubblicate dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), il polo Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou si è aggiudicato il primo posto tra i cluster di innovazione a livello mondiale per il secondo anno consecutivo. Seguono il polo Tokyo-Yokohama, quello di San Jose-San Francisco, Seul, Beijing e il polo Shanghai-Suzhou. Tali classifiche sottolineano il peso dell'area Asia-Pacifico nel panorama globale dell'innovazione.

Nel 2014, i leader economici dell'APEC hanno approvato l'Accordo APEC sullo sviluppo innovativo, la riforma economica e la crescita, tracciando una rotta per lo sviluppo basato sull'innovazione nella regione.

Nel 2026, le economie membri stanno rafforzando la cooperazione concreta nei settori della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale, imprimendo un nuovo slancio a una comunità Asia-Pacifico dinamica.

È possibile mantenere la resilienza in un contesto di crescente incertezza? A ottobre, nel suo rapporto Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha evidenziato tre fattori principali che stanno delineando le prospettive economiche della regione: lo shock energetico derivante dai conflitti in Medio Oriente, il boom tecnologico trainato dall'intelligenza artificiale e la continua riconfigurazione degli scambi commerciali.

La vera resilienza va oltre la capacità di assorbire gli shock o di garantire una stabilità a breve termine; essa richiede la capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile a lungo termine.

La Cina sostiene uno sviluppo che sia universalmente vantaggioso, inclusivo, verde e sostenibile. Questo approccio, che rafforza le basi della crescita ed è orientato al futuro, rivela quali siano i motori della resilienza nello sviluppo e come sia possibile sostenerla.

In passato, l'area Asia-Pacifico è stata segnata da conflitti e guerre. Solo dopo essere emersa dall'ombra della Guerra Fredda, la regione, in particolare le sue economie di piccole e medie dimensioni, ha intrapreso un rapido percorso di modernizzazione, dando vita al cosiddetto "miracolo dell'Asia-Pacifico".

Costruire una comunità Asia-Pacifico pacifica richiede di attingere alla saggezza della storia e di mantenere la rotta intrapresa. Pace e sviluppo si rafforzano a vicenda e devono essere promossi congiuntamente. La pace non si ottiene automaticamente; va costruita attivamente. Non può essere garantita una volta per tutte, ma deve essere custodita con cura.

Le economie dell'Asia-Pacifico dovrebbero sostenere congiuntamente lo sviluppo pacifico e una cooperazione basata su vantaggi reciproci, collaborando all'attuazione delle quattro grandi iniziative globali. Solo in questo modo potranno continuare a rafforzare la propria capacità collettiva di tutelare la pace e la stabilità nella regione.

L'emblema ufficiale dell'APEC Cina 2026 raffigura 21 piume intrecciate che compongono la sagoma del "Peng", una creatura mitologica della leggenda cinese capace di trasformarsi da un pesce gigantesco in un uccello che spicca il volo. Il design simboleggia le 21 economie membri dell'APEC che, sfruttando lo slancio della collaborazione regionale, si elevano insieme.

Salpando nuovamente da Shenzhen, la nave della cooperazione nell'Asia-Pacifico proseguirà il suo cammino, tracciando una rotta verso la realizzazione di una comunità Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica.