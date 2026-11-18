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Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito "bugiardi e criminali" gli informatori dell'intelligence statunitense che hanno fatto trapelare le indiscrezioni su un presunto piano iraniano per l'impiego di una "bomba sporca".

Rubio ha messo in discussione l'attendibilità delle inchieste diffuse dalla stampa americana secondo cui Teheran starebbe preparando un attentato a Washington con armi chimiche o con una "bomba sporca", bollan­do come menzognere alcune delle fonti dei servizi segreti che avallano questa tesi.

Nel corso di un incontro con la stampa svoltosi mercoledì a Manila, nelle Filippine, il capo della diplomazia statunitense ha replicato ai quesiti su un servizio della CNN, scagliandosi contro determinati informatori dell'intelligence e accusandoli di aver fabbricato dati falsi.

"Alcune delle loro fonti nei servizi segreti sono bugiarde. Altre sono al contempo bugiarde e criminali. Mentono perché inventano le notizie di sana pianta", ha dichiarato ai cronisti.

Alla domanda sull'eventualità di un attacco imminente contro la capitale statunitense, Rubio ha risposto: "No. Ma, lo ripeto, ogni giorno monitoriamo con attenzione qualsiasi elemento possa mettere a rischio la nostra nazione... Non ritengo vi sia alcuna minaccia imminente".

Le sue parole si inseriscono in un clima segnato da ripetute accuse mosse contro Teheran dagli apparati di intelligence e dagli organi d'informazione statunitensi. Nella giornata di martedì, infatti, le agenzie di spionaggio americane avevano sostenuto che l'Iran stesse studiando modalità per colpire esponenti di spicco dell'amministrazione Trump tramite l'esplosione di una cosiddetta "bomba sporca" o il ricorso ad agenti chimici a Washington D.C.

Inoltre, in un'inchiesta pubblicata il 16 novembre, il New York Times ha ipotizzato che diverse dighe e infrastrutture per il trasferimento delle risorse idriche in Iran possano essere state realizzate per rifornire di acqua ed energia elettrica basi missilistiche sotterranee.

La rappresentanza permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha smentito con fermezza gli articoli diffusi dal New York Times e dalla CNN in merito, rispettivamente, agli impianti idrici nazionali e al presunto complotto con armi non convenzionali a Washington, liquidandoli come ricostruzioni fittizie, confezionate su misura per legittimare nuove azioni ostili contro la Repubblica islamica.

Sulla stessa linea si è espresso il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, che ha respinto gli addebiti dichiarando: "Sono le medesime operazioni sotto falsa bandiera, la stessa istigazione al conflitto, presentate soltanto con una veste nuova".

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