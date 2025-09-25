Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Normalizing America again

385
Normalizing America again

 

di Alex Marsaglia

 

Sono passati 40 giorni da quello che avrebbe dovuto essere lo storico vertice di Anchorage e il bilancio non è dei migliori. Quel vertice purtroppo non è stato fatto per la Pace nel mondo, bensì è stato un vertice di relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti rivolto alla de-escalation. Niente più e niente meno. Un vertice muscolare, dove la Russia ha dimostrato di essere un attore che sa farsi rispettare anche dalla potenza dell’ex mondo unipolare. La conferma è arrivata nelle settimane successive con il carrozzone dell’Armata Brancaleone europea che è andato a prendere ordini su come portare avanti la guerra in Europa. Israele, dal canto suo sul fronte Mediorientale ha portato avanti lo sterminio palestinese come se niente fosse, allargando addirittura il tiro ad ulteriori paesi. E i suggerimenti lanciati da Trump, perché di questo si trattava, al resto del mondo sono caduti nel vuoto più totale: dei vertici bilaterali tra Putin e Zelensky non se ne parla praticamente più per manifesto disinteresse di quest’ultimo che si sente ancora le spalle ben coperte e l’UE continua ad indebitare le proprie popolazioni per armarsi e a spingere per la guerra alla Russia. A poco è servita la terapia dello shock trumpiana. Non è servito nemmeno mostrare la cartina Ucraina al Presidente Zelensky all’interno dello studio ovale, cioè un bagno di realismo, per raffreddare l’ego dell’ex attore ucraino che viene continuamente pompato dalla NATO e dall’UE. Trump dal canto suo ha continuato la sua politica isolazionista, concentrandosi sul giardino di casa latinoamericano: si veda l’accerchiamento al Venezuela che rappresenta il faro socialista del XXI secolo per il Sud America, nel tentativo disperato di spegnerlo per sabotare ogni speranza anche all’interno di attori fondamentali dei BRICS come il Brasile.

In mezzo a questo quadro di relazioni internazionali, in cui gli Stati Uniti tentano disperatamente di defilarsi più per aggiustare i loro bilanci che per una reale presa di coscienza della loro decadenza egemonica, vi sono stati pesantissimi scossoni all’assetto interno degli States. La faida interna alla FED, in cui attualmente risulta vincitrice l’ala democratica e quindi i banchieri che continuano a spingere per la stretta finanziaria, ma anche la guerra guerreggiata all’ultimo sangue tra la fazione repubblicana e quella MAGA nel Governo culminata con l’assassinio Kirk. Un omicidio sul quale gravano ombre pesanti, ma che si cerca, come da tradizione, di superare velocemente. Significativi i funerali “pubblici” di Kirk, di cui avremmo volentieri fatto a meno, in uno stadio con 200.000 persone in cui il sensazionalismo della società dello spettacolo americana ha dato il meglio di sé tra abbracci, pianti struggenti e un perdono forzatissimo lanciato dalla moglie ad uno “spostato” che “non sa quel che fa” con tanto di citazione del Vangelo secondo Luca (23,24). La politicizzazione dell’omicidio Kirk è iniziata a cadavere ancora caldo ed oggi a freddo è diventata ormai terapia per le masse imbonite: attaccate le etichette, tumulato il corpo, fatta la festa e salutato lo spirito critico che aveva messo in campo in vita. I santini sono pronti per Pontida. Il discorso di Trump all’Onu è poi stata la ciliegina sulla torta della normalizzazione trumpiana (si veda la trascrizione e traduzione completa qui: https://scenarieconomici.it/il-duro-discorso-di-trump-allonu-nella-sua-versione-completa-cosa-ha-veramento-detto-direttamente-dalle-sue-parole/#goog_rewarded). A quanto pare nell’ultimo anno non è bastato Netanyahu a certificare la morte del diritto internazionale, serviva anche l’irruzione di Trump all’Assemblea Onu, trattata come un bivacco di manipoli dell’Occidente mentre i Presidenti del Sud Globale chiedevano a gran voce l’intervento militare diretto in difesa del genocidio dei palestinesi. Il discorso del 23 settembre all’Onu di Trump è la normalizzazione interna degli Stati Uniti trasportata nelle relazioni internazionali, un’arringa dura in cui a tratti è giunto persino a rovesciare il tavolo di Anchorage messo in piedi poco più di un mese fa con Putin. Lasciamo da parte le auto-celebrazioni sugli accordi di pace promossi, la ripresa economica e la chiusura dei confini all’immigrazione illegale come propaganda da vendere all’interno degli Stati Uniti. Il succo di quel discorso davanti alla platea dell’Onu è stato l’attacco frontale all’Iran, dopo che a Giugno aveva chiuso miracolosamente la vicenda, e alla Russia. In poche parole il sostegno diretto degli Stati Uniti al fronte orientale e al fronte mediorientale contro i BRICS, il tutto perorato in sede ONU dove i BRICS da sempre cercano di aprire spiragli importanti per la loro politica internazionale. Se queste sono le basi per intavolare una pace con la Russia direi che Trump ha capito poco, siccome Putin ha da deciso coerentemente con i BRICS di sostenere l’economia russa con lo sviluppo economico del Sud Globale ritenendo l’Occidente collettivo un’entità schizofrenica e altamente instabile per poter basarvi il progresso del Paese. Trump ha infatti sostenuto il proprio attacco diretto a Russia e Iran con l’arma dei dazi, che lungi dall’essere una politica economica legittima di un Paese sovrano, vengono trattati come arma di guerra contro i BRICS, dice infatti:

 

Ho anche lavorato incessantemente per fermare l’uccisione in Ucraina. Pensavo che, delle sette guerre che ho fermato, questa sarebbe stata la più facile a causa del mio rapporto con il presidente Putin, che è sempre stato buono. Tutti pensavano che la Russia avrebbe vinto questa guerra in tre giorni, ma non è andata così. Non sta facendo fare bella figura alla Russia, la sta facendo sembrare pessima. Questa è stata una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. L’unica domanda ora è quante altre vite andranno inutilmente perse da entrambe le parti. La Cina e l’India sono i principali finanziatori della guerra in corso continuando ad acquistare petrolio russo, ma in modo imperdonabile, anche i Paesi della NATO non hanno tagliato gran parte dell’energia russa. Stanno finanziando la guerra contro se stessi.

Nel caso in cui la Russia non sia pronta a fare un accordo per porre fine alla guerra, allora gli Stati Uniti sono pienamente preparati a imporre una serie molto forte di tariffe potenti, che credo fermerebbero lo spargimento di sangue molto rapidamente, ma affinché quelle tariffe siano efficaci, le nazioni europee, tutte voi riunite qui in questo momento, dovreste unirvi a noi nell’adottare le stesse identiche misure. Voi siete molto più vicini. L’Europa deve darsi una mossa. Devono cessare immediatamente tutti gli acquisti di energia dalla Russia, altrimenti stiamo tutti perdendo un sacco di tempo”.

 

In questi pochi passaggi Trump ha delineato chiaramente il nemico: Russia, Cina, India (di Brasile e Iran già ne abbiamo parlato prima). E ha chiarito la strategia fatta di sanzioni e boicottaggi, che è poi quella che sta attuando l’UE dai tempi di Biden. A cui ha poi aggiunto l’arma dei dazi, su cui l’Europa e la NATO dovrebbero darsi una mossa. Poco importa che l’UE già sia stata incaricata di sobbarcarsi una guerra lungo un fronte di 1.500 km contro un colosso economico e militare alleato con la Cina. L’arma dei dazi aiuterebbe gli europei ulteriormente in questo frangente secondo Trump, ovviamente in quanto arma di guerra non sarebbe da applicare per il bene sovrano del Paese interessato, ma per il bene degli Stati Uniti che resterebbero pressoché l’unico cliente da cui rifornirsi visto che ci si dovrebbe sacrificare tutti per salvare la pelle dell’Occidente in bancarotta.

Insomma, anche se resta da apprezzare l’ultima parte del discorso sulla de-escalation nucleare, all’Onu abbiamo assistito ad un Trump ampiamente normalizzato, anche nelle relazioni internazionali con la Russia. E le pressioni interne subite nell’ultimo mese di sicuro non devono avergli fatto bene.

Alex Marsaglia

Alex Marsaglia

Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero. 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Esclusione UEFA. Israele "salvo", per ora, grazie alle pressioni degli USA

Esclusione UEFA. Israele "salvo", per ora, grazie alle pressioni degli USA

25 Settembre 2025 12:30
FT: Kiev ha bisogno di 23 miliardi di dollari immediati per ridurre il deficit

FT: Kiev ha bisogno di 23 miliardi di dollari immediati per ridurre il deficit

25 Settembre 2025 09:00
“Controllo gli Stati Uniti, controllo Donald Trump”: il messaggio di cui si vanta Netanyahu, secondo Tucker Carlson

“Controllo gli Stati Uniti, controllo Donald Trump”: il messaggio di cui si vanta Netanyahu, secondo Tucker Carlson

25 Settembre 2025 09:00
C'è stato un "cambiamento" di Trump sul conflitto in Ucraina?

C'è stato un "cambiamento" di Trump sul conflitto in Ucraina?

25 Settembre 2025 08:00
Trump Re Mida e le “tigri di carta” che entusiasmano il Corriere della Sera

Trump Re Mida e le “tigri di carta” che entusiasmano il Corriere della Sera

25 Settembre 2025 07:00
Nuovo aggiornamento del governo libanese su Hannibal Gheddafi

Nuovo aggiornamento del governo libanese su Hannibal Gheddafi

24 Settembre 2025 16:00
Incontro Meloni-al Jolani: come si legittima un (ex?) terrorista

Incontro Meloni-al Jolani: come si legittima un (ex?) terrorista

24 Settembre 2025 16:00
Gaza. La flottiglia Sumud attaccata da droni israeliani

Gaza. La flottiglia Sumud attaccata da droni israeliani

24 Settembre 2025 12:00
EUROPA

Un paese NATO invoca apertamente una risposta militare contro la Russia

16629
NORD-AMERICA

Colonnello Usa: "se la NATO insistesse a rimanere con l'Ucraina, Mosca liquiderebbe NATO e UE"

15243
RUSSIA

I mercenari hanno superato il numero dei soldati ucraini

11954

Marco Travaglio - L'autoattacco polacco

11470
EUROPA

Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

10240
EUROPA

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

9887
EUROPA

I "cieli della Nato" e le ultime vette toccate dal Corriere della Sera

9177
RUSSIA

L'Asse russo-cinese apre la rotta marittima del Nord

8810
ASIA

L'Iran si infiltra dall'interno nel programma nucleare israeliano: quali segreti ha ottenuto?

MEDITERRANEO

"Il riconoscimento occidentale dello Stato palestinese senza giustizia è una presa in giro"

MEDITERRANEO

UNRWA: Gaza ha il numero più alto di bambini amputati al mondo

EUROPA

“Che si sciacqui la bocca”. La dura risposta della Georgia alle dichiarazioni di Zelenski all'ONU

RUSSIA

Andrey Kartapolov: "L'Europa sta cercando di schierare segretamente armi al confine con la Russia"

MEDITERRANEO

Presidente siriano Al Shaara: "Siamo noi ad aver paura di Israele"

MEDITERRANEO

L'Iran denuncia l'incapacità internazionale di frenare i crimini a Gaza

MEDITERRANEO

Il Sudafrica alla ICJ: dichiarare il genocidio israeliano a Gaza e ordinarne la fine

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
L'Europa che non c'è di Loretta Napoleoni L'Europa che non c'è

L'Europa che non c'è

  • 18 Settembre 2025 15:30
La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente di Giuseppe Masala La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

  • 23 Settembre 2025 11:00
“Moriremo a Gaza e questo sarà un onore per noi” di Michelangelo Severgnini “Moriremo a Gaza e questo sarà un onore per noi”

“Moriremo a Gaza e questo sarà un onore per noi”

  • 25 Settembre 2025 09:00
Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

  • 16 Settembre 2025 11:30
Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace   Una finestra aperta Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

  • 19 Settembre 2025 12:30
La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano

La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano

  • 24 Settembre 2025 08:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo di Francesco Santoianni Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

  • 02 Settembre 2025 22:00
Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations di Raffaella Milandri Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

  • 24 Settembre 2025 07:30
A cosa servono le manifestazioni? di Francesco Erspamer  A cosa servono le manifestazioni?

A cosa servono le manifestazioni?

  • 25 Settembre 2025 08:00
Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte di Paolo Desogus Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

  • 22 Settembre 2025 10:00
La rivoluzione bolivariana e la Freedom Flottiglia di Geraldina Colotti La rivoluzione bolivariana e la Freedom Flottiglia

La rivoluzione bolivariana e la Freedom Flottiglia

  • 25 Settembre 2025 08:00
Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

  • 23 Settembre 2025 10:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev di Marinella Mondaini Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

  • 18 Settembre 2025 17:00
Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica di Giuseppe Giannini Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

  • 18 Settembre 2025 12:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale di Michele Blanco C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale

C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale

  • 23 Settembre 2025 18:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti