OMS: A Gaza una situazione abominevole

Abominevole, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la situazione nella Striscia di Gaza, oltre ad esprimere indignazione per il fatto che il mondo stia permettendo che il genocidio continui.

Michael Ryan, direttore generale dei programmi di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità in una conferenza stampa a Ginevra ha denunciato che “le menti e i corpi dei bambini di Gaza stanno crollando, dopo due mesi di blocco degli aiuti umanitari e di rinnovati attacchi israeliani”.

Le sue dichiarazioni giungono a due da nuovo blocco imposto da Israele su tutti i tipi di forniture mediche, carburante e cibo nella Striscia di Gaza, creando una situazione abominevole, secondo l'alto funzionario.

L’occupante israeliano non ferma la sua macchina genocida e continua ad intensificare gli attacchi contro diverse zone di Gaza.

L'esercito israeliano ha ripreso gli attacchi il 18 marzo, rompendo un accordo di cessate il fuoco di due mesi con Hamas. E come se non bastasse, secondo i media israeliani, il primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe ordinare un'espansione dell'attuale offensiva contro Gaza.

———————

GAZA HA BISOGNO DI TUTTI NOI: PROPRIO IN QUESTO MOMENTO

l'AntiDiplomatico è in prima linea nel sostenere attivamente tutti i progetti di Gazzella Onlus a Gaza (Gli eroi dei nostri tempi).

Acquistando "Ho ancora le mani per scrivere. Testimonianze dal genocidio a Gaza" (IL LIBRO CON LA L MAIUSCOLA SUL GENOCIDIO IN CORSO) sosterrete i prossimi progetti di "Gazzella Onlus" per la popolazione allo stremo.

Clicca QUI Per Seguire OGNI GIORNO le attività BENEFICHE di GAZZELLA ONLUS.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it