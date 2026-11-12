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Aspettando l'Unione Europea

A Mosca oggi l'umiliazione finale: sono gli inviati di Trump a chiedere a Putin di includere l'UE ai colloqui. Bruxelles intanto rifiuta la richiesta di dialogo sulla sicurezza collettiva avanzata dal Cremlino

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Aspettando l'Unione Europea

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"Gli inviati del presidente Trump si sono recati giovedì a Mosca per cercare di ottenere il consenso del presidente Vladimir V. Putin a coinvolgere l’Europa nei colloqui sulla guerra in Ucraina, mentre il Cremlino spinge per ampliare i negoziati al fine di rivedere gli accordi di sicurezza europei". Questa la sintesi con cui il New York Times riporta la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner al Cremlino il giorno dopo aver mediato i colloqui di pace ad Abu Dhabi tra i rappresentanti russi e ucraini, che hanno parlato direttamente per la prima volta in nove mesi. Dopo l’incontro con Putin al Cremlino, era previsto che si recassero a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Riporta il NYT come Witkoff e Kushner stanno esercitando pressioni per coinvolgere l’Europa nei colloqui, mentre la Russia chiarisce che non prenderà in considerazione un cessate il fuoco finché non saranno soddisfatte le sue richieste più ampie di ridisegnare l’architettura di sicurezza europea.

Gli inviati di Trump parlano per conto dell'UE? Siamo all'umiliazione finale per un soggetto che ha scelto la lenta eutanasia di una guerra che sta provocando il suo annientamento sociale ed economica, non essendo in grado nemmeno di avere un rappresentante per le trattative. Chi dovrebbe andare a mediare con il Cremlino esattamente? Le fondamentaliste della guerra Kallas o Von Der Leyen? Il gruppo cosiddetto E3 che lavora per portare truppe in Ucraina ed entrare formalmente in guerra contro una potenza nucleare? L'Italia avrebbe potuto intraprendere la mediazione per la sua consolidata amicizia e storico ruolo di ponte con la Russia ma le scelte folli ed autolesioniste dei governi Draghi e Meloni lo hanno reso impossibile. 

Del resto, sottolinea il NYT, i leader dell’Unione Europea stanno ancora discutendo su chi debba parlare a loro nome durante il pranzo a Dublino domani che riunirà gli inviati di Trump con la parte ucraina. 

A Witkoff e a Kushner, Putin ha mandato questo messaggio: «Ci farebbe molto piacere che voi, illustri signori, e l’amministrazione americana nel suo complesso, collaboraste con i vostri alleati europei affinché questi ultimi decidano finalmente cosa vogliono: la pace o la guerra in Ucraina», ha affermato Putin. «La sicurezza dell’Europa non può essere discussa senza una voce europea al tavolo delle trattative», ha affermato Antonio Costa, presidente dell’organo di leadership politica dell’UE, durante l’incontro. Ha aggiunto che, per quanto riguarda l’architettura di sicurezza europea, «non c’è bisogno di reinventare la ruota», sottolineando l’importanza di elementi quali frontiere inviolabili e la risoluzione pacifica delle controversie.

Mercoledì, intervenendo a una conferenza sulla sicurezza a Mosca, Aleksei Drobinin, un alto diplomatico russo, ha delineato alcune proposte che, secondo lui, potrebbero soddisfare le richieste di Mosca in materia di sicurezza riguardo all’Europa. Drobinin ha affermato che la Russia potrebbe firmare accordi bilaterali con gli Stati europei che, «in sostanza, soddisfino i criteri dei patti di non aggressione reciproca», oppure raggiungere «accordi politici sul reciproco astensione dal sostenere gli avversari dell’altra parte in caso di aggressione». Ha paragonato questi potenziali accordi a quelli che la Russia ha firmato con la Bielorussia, l’Iran e la Corea del Nord. Il problema è che in Europa non esista nessuna voce autorevole per opporsi ai guerrafondai che guidano tutto. Il consigliere della presidenza russa Ushakov che ha affermato che le condizioni fondamentali della Russia sono il divieto di espansione della NATO e di dispiegamento di «sistemi d’arma al confine russo che ci minacciano», nonché un «ritorno alla configurazione delle forze dell’alleanza esistente al momento della firma dell’atto fondativo NATO-Russia» nel 1994.

I leader europei, scrive il FT, hanno respinto la spinta di Vladimir Putin a riformare l’architettura di sicurezza del continente nell’ambito dei colloqui di pace sull’Ucraina, mentre Volodymyr Zelensky ha avvertito gli alleati che Washington e Mosca stavano già discutendo la questione.  «Non c’è bisogno di reinventare la ruota. L’Europa disponeva di un’architettura di sicurezza europea funzionante fino a quando non è stata prima gradualmente minata e, alla fine, distrutta dall’invasione russa dell’Ucraina», ha affermato il presidente del Consiglio europeo António Costa, che giovedì ha ospitato a Dublino il presidente ucraino e altri leader.

Tre funzionari dell'Ue hanno riferito al Financial Times che nelle capitali europee cresceva il nervosismo all’idea che accettare di discutere di questioni più ampie relative alla difesa e alla sicurezza continentale potesse essere il prezzo da pagare per ottenere un posto ai negoziati sull’Ucraina, cosa che per cinque anni si erano rifiutati di fare. Kristen Michal, primo ministro dell’Estonia, ha avvertito che l’Europa è stata condotta in «una trappola» che consiste nel discutere l’architettura di sicurezza del continente in cambio di un ruolo nei colloqui, e che Putin ha cercato per anni di avere voce in capitolo sulla sovranità degli Stati della NATO. Kaja Kallas, capo della diplomazia dell’UE, ha affermato che l’Europa dovrebbe essere disposta ad avviare colloqui sull’architettura di sicurezza del continente solo dopo che la Russia avrà accettato un accordo di pace. «Non si può discutere della sicurezza dell’Europa senza una voce europea al tavolo delle trattative», ha aggiunto Costa. «Quella voce europea deve essere il risultato di uno sforzo congiunto tra le nazioni europee, l’Unione Europea e la NATO». L'UE, in estrema sintesi, non è in grado nemmeno di selezionare al suo interno una figura che possa parlare di pace.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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