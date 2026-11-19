Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, è stato ricevuto a Caracas dalla presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodríguez. Si tratta della prima visita del funzionario statunitense nel Paese sudamericano, in seguito bombardamento USA sulla capitale venezuelana e dal sequestro del presidente costituzionale Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Hegseth è arrivato al Palazzo di Miraflores accompagnato dal ministro degli Esteri venezuelano Oliver Blanco, incontrando Rodríguez insieme ai titolari della Difesa e della Comunicazione.



La sua presenza a Caracas era stata anticipata da indiscrezioni e dalle immagini di un aereo statunitense all'aeroporto internazionale di Maiquetía. La visita assume un significato politico particolarmente rilevante: Hegseth è infatti uno dei principali responsabili della politica militare dell'amministrazione Trump, quella che ha portato all'aggressione contro il Venezuela e al rapimento del suo presidente. Il segretario è inoltre reduce dal tentativo di impeachment a Washington per le illegali operazioni militari condotte sotto la sua gestione, tra cui gli attacchi all'Iran e i bombardamenti contro imbarcazioni nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico.



Prima di raggiungere Caracas, Hegseth aveva programmato una tappa in Colombia, dove il ministro della Difesa Jorge Mora aveva annunciato un incontro per discutere la cooperazione militare e la consegna di velivoli C-130. Intanto, il Dipartimento della Guerra statunitense ha diffuso un video nel quale Hegseth rivendica l'intenzione di difendere l'emisfero occidentale dalle presunte minacce alla sicurezza.



Una dichiarazione che, alla luce dell'aggressione militare contro il Venezuela, del sequestro di Maduro e delle operazioni imperialistiche statunitensi nella regione, assume il consueto sapore della retorica con cui Washington giustifica la propria ingerenza negli affari sovrani dell'America Latina.



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