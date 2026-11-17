

di Hernando Calvo Ospina



Le espulsioni di massa dei migranti negli Stati Uniti non sono iniziate con Donald Trump. Sotto Bill Clinton ne furono espulsi 1,86 milioni solo nell’anno fiscale 2000, un record storico. George W. Bush registrò circa 2 milioni di espulsioni, mentre Barack Obama raggiunse i 3,1 milioni, la cifra più alta in un mandato. Sotto Joe Biden sono state espulse circa 545.000 persone, mentre nel primo mandato di Donald Trump si è sfiorato il milione.



Neanche le retate, gli arresti, gli abusi e i decessi legati alla politica migratoria sono un fenomeno recente. Dal 2003, con la creazione dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), la violenza istituzionale e le condizioni di detenzione sono state oggetto di denunce sempre più numerose.



A partire dal secondo mandato di Trump, la politica migratoria ha assunto una nuova dimensione, sia per la sua intensità repressiva – che comprende la separazione delle famiglie e la detenzione di minori – sia per l’esposizione mediatica del presidente.



Trump II ha stabilito diversi record. Il 3 e il 4 giugno 2025 hanno segnato il record di arresti giornalieri, con oltre 2.200 persone, secondo l’analisi dei dati condotta dall’UCLA e dall’UC Berkeley, università californiane. Nel corso di quell’anno l’ICE ha registrato circa 365.500 arresti, con un aumento di quasi il 30% rispetto al 2024.

Il numero di persone in custodia migratoria è passato da circa 40.000 all’inizio del secondo mandato di Trump a quasi 70.000 nell’estate del 2026, secondo il Vera Institute of Justice e sulla base dei dati ottenuti tramite la legge FOIA. L’ICE ha riferito che solo nel mese di agosto era stato registrato un altro record del secondo mandato di Trump: quasi 51.000 arresti.

Tra gennaio 2025 e gennaio 2026 sono morte 39 persone sotto la custodia dell’ICE, il dato annuale più alto dalla sua istituzione. Al 4 giugno, Human Rights Watch ne aveva registrate 52.



La stragrande maggioranza delle persone catturate durante le retate proviene dall’America Latina. Secondo i registri dell’ICE e del Department of Homeland Security (DHS), dei quasi 550.000 arrestati da gennaio 2025, le nazionalità erano: Messico, 39%; Guatemala, 14%; Honduras, 11%; e Venezuela, 7%. Sorprende che almeno 14.000 cubani siano stati espulsi, poiché dal trionfo della rivoluzione, nel 1959, hanno goduto di uno status preferenziale.



Il primo Paese non latinoamericano è la Cina, seguita dall’India e dal Vietnam. Gli europei rappresentano una percentuale molto esigua.



Ad agosto 2026, i messicani rappresentavano un quarto dei quasi 70.000 detenuti nei centri di detenzione. Secondo diverse banche dati universitarie, gli arrestati sono per l’88% uomini e per il 12% donne.

La portata di questa politica si riflette anche nel sistema dei tribunali per l'immigrazione. A ottobre 2026, l'Executive Office for Immigration Review (EOIR) registrava un arretrato di oltre 3,3 milioni di casi in attesa di risoluzione.

Budget senza precedenti

Come in molte parti d’Europa, anche negli Stati Uniti l’immigrato è stato trasformato in un pericolo sociale e in un grave problema economico, ma raramente si riconosce una realtà: egli è al centro di un meccanismo multimiliardario in cui aziende e istituzioni fanno affari a sue spese. Molti dei beneficiari di questo sistema non compaiono nemmeno nel dibattito pubblico.



Il business della detenzione degli immigrati non è una novità. Già negli anni Novanta il governo federale ricorreva ad aziende private per ampliare la capacità dei propri centri di detenzione, ma il business ha registrato un’impennata con l’amministrazione Trump: tra il 2025 e il 2026 sono stati stanziati 145.000 milioni di dollari per finanziare detenzioni e deportazioni di massa, una cifra che supera di oltre undici volte il bilancio annuale dell’ICE nel 2024.



Sfruttando tali fondi, ad esempio, l’ICE ha affittato un ampio spazio nella base militare di Fort Bliss, a El Paso, in Texas, per allestire il Camp East Montana. Concepito inizialmente per ospitare un migliaio di persone, è diventato uno dei più grandi centri di detenzione per migranti del Paese, con una capacità di circa 5.000 persone.



La società Acquisition Logistics, LLC lo ha costruito e gestito durante il primo anno, con un contratto da 1.300 milioni di dollari. Successivamente, la gestione, l’alloggio, l’assistenza medica e il trasporto sono passati ad Amentum Services, che ha ottenuto un contratto da 452,9 milioni di dollari per sei mesi. Entrambe le società sono già oggetto di cause legali per condizioni di detenzione insalubri e disumane, oltre che per pagamenti ricevuti dall’ICE per servizi mai prestati.

Il sistema continua a espandersi. Le strutture autorizzate dall’ICE sono aumentate del 78% in poco più di un anno. Il Vera Institute of Justice stima che, nel luglio 2026, l’ICE detenesse persone in 469 strutture, sebbene ne riconoscesse solo il 45%. Tale cifra non include le sale di detenzione temporanea, le strutture negli aeroporti, i centri di transito né gli hotel utilizzati per l’elaborazione delle pratiche, il trasferimento o l’espulsione dei migranti. Si stima che esistano circa 165 strutture aggiuntive di questo tipo nei 50 Stati.



Delle quasi 70.000 persone migranti detenute, poco più del 90% si trovava in strutture gestite da enti privati, secondo il Detention Watch Network. Di queste, secondo il TRAC, circa il 70,6% non aveva accuse penali pendenti: si trovava in custodia per motivi di immigrazione.



È importante sottolineare che le cifre sono approssimative, poiché non esiste una ripartizione ufficiale chiara sul numero di strutture pubbliche e private, né sul numero esatto di detenuti.

GEO Group e CoreCivic



Le due maggiori aziende del settore penitenziario sono GEO Group e CoreCivic. Entrambe possiedono o gestiscono decine di centri di detenzione in appalto con l’ICE. All’inizio del 2026, GEO disponeva di circa 27.000 posti letto attivi in appalto e ospitava quasi 15.000 persone.



Sebbene la tariffa dipenda dal contratto, l’ICE paga solitamente 164,65 dollari al giorno per detenuto. A volte l’ICE paga anche per i posti letto non occupati. Sei aziende ricevono circa 11 milioni di dollari al giorno, di cui quasi 7 milioni sono destinati a GEO e CoreCivic.



La crescita della detenzione dei migranti si riflette nei bilanci delle grandi aziende. GEO Group ha registrato ricavi record pari a 2.630 milioni di dollari nel 2025, e il suo utile netto è aumentato di quasi otto volte rispetto all’anno precedente.



CoreCivic ha raggiunto 2.211 milioni di dollari di ricavi. Inoltre, all’inizio del 2026, CoreCivic ha venduto quattro centri di detenzione al governo federale per circa 2.000 milioni di dollari.

La sorveglianza elettronica è un altro aspetto di questo business. Quando una persona viene rilasciata dalla detenzione, ma il suo caso rimane aperto, può ricevere una cavigliera elettronica o essere monitorata tramite telefono. Secondo il DHS, ci sono circa 180.000 migranti sotto sorveglianza nell’ambito del programma Intensive Supervision Appearance Program (ISAP).

Il monitoraggio non viene effettuato dall’ICE, ma principalmente da Behavioral Interventions (BI Inc.), una controllata di GEO, che nel dicembre 2025 si è aggiudicata un appalto da 121 milioni di dollari per rintracciare e consegnare gli immigrati che non si sono presentati agli appuntamenti in tribunale.



L’altra società è Palantir. Il suo lavoro di tracciamento degli immigrati è minimo, ma da febbraio 2026 costituisce la banca dati permanente dell’apparato migratorio, avendo firmato un contratto quinquennale con il DHS del valore di un miliardo di dollari. È diventata la spina dorsale tecnologica dell’ICE. Dall’inizio del secondo mandato di Trump, Palantir ha ricevuto più di 1.800 milioni di dollari dal governo. (Wired, Lawfare, Transparency Cascade).



Mentre BI Incorporated sorveglia le persone, Palantir fornisce sistemi che consentono all’ICE di raccogliere, incrociare e analizzare le informazioni per identificare chi indagare e arrestare. Due attività distinte, ma complementari.



GEO e CoreCivic non solo hanno tratto profitto dalla gestione dei centri di detenzione, ma effettuano anche trasferimenti all’interno del Paese delle persone arrestate.



La società MVM Inc. è stata incaricata di trasferire e sorvegliare famiglie e minori non accompagnati, per cui ha ricevuto 360 milioni di dollari dal 2025 al settembre 2026. È stata oggetto di denunce e cause legali per maltrattamenti nei confronti dei minori. Ha inoltre fornito servizi di sorveglianza e custodia nel «centro per migranti» di Guantánamo.



Complessivamente, ha accumulato contratti per 1.100 milioni di dollari.

La società CSI Aviation è invece il principale intermediario a cui l’ICE ricorre per trasferire i migranti tra i centri del Paese o per espellerli, occupandosi anche della logistica necessaria. Non lo fa direttamente, ma affidandosi a compagnie charter. Secondo i registri degli appalti federali, l’anno precedente all’insediamento di Trump ha ricevuto 363,9 milioni di dollari. Successivamente le cifre si sono moltiplicate fino ad arrivare all’anno fiscale 2026 (settembre 2025, ottobre 2026): 1.290 milioni di dollari.

Marco Rubio: la diplomazia al servizio delle espulsioni

La politica migratoria su larga scala di Donald Trump ha richiesto governi disposti ad accogliere coloro che Washington non può o non vuole rimpatriare direttamente nei loro paesi d’origine.



Nel febbraio del 2025, a meno di un mese dalla sua nomina, il segretario di Stato Marco Rubio si è recato in El Salvador per negoziare con il presidente Nayib Bukele un accordo in base al quale questo Paese ha accettato di accogliere fino a 500 migranti espulsi, compresi cittadini di altre nazionalità. A marzo, Rubio ha reso noto il piano di inviare fino a 500 venezuelani in El Salvador per essere incarcerati per un anno o fino a quando non fosse stata decisa la loro situazione definitiva, presso il CECOT, una delle prigioni più dure dell’America Latina. Il 15 marzo sono arrivate più di 260 persone, molte delle quali avevano presentato domanda di asilo o erano in possesso di documenti migratori validi.

Successivamente, Rubio ha stretto accordi con Panama e Costa Rica, dove poco dopo sono arrivate circa 500 persone di diverse nazionalità. Non poche di loro erano in attesa di regolarizzazione negli Stati Uniti.



Non dimentichiamo che Rubio è figlio di immigrati fuggiti dalla dittatura di Fulgencio Batista, sostenuta dagli Stati Uniti, due anni prima della vittoria della rivoluzione cubana. E una parte della sua famiglia era in situazione irregolare in quel Paese.



La strategia è gestita dall’Ufficio per la Remigrazione del Dipartimento di Stato, istituito durante il secondo mandato di Donald Trump, nel 2025, nell’ambito della riorganizzazione del Dipartimento di Stato promossa da Marco Rubio.

Rubio ha offerto ai potenziali paesi di destinazione degli espulsi un aiuto finanziario attraverso programmi di cooperazione e finanziamenti internazionali per le operazioni migratorie. Ha fatto ricorso alle competenze del Dipartimento di Stato in materia di visti, designazioni e deliberazioni in grado di agevolare le procedure di espulsione. Pur non dirigendo l’ICE né decidendo singolarmente su ogni espulsione, ha contribuito direttamente a costruire l’infrastruttura internazionale che ne consente l’attuazione.



Dei 410 milioni di dollari, almeno 81 milioni sono stati versati direttamente a governi stranieri, mentre il resto è stato convogliato attraverso infrastrutture, assistenza militare o organismi internazionali come l’OIM e l’UNHCR.



Vale la pena sottolineare che la direttrice generale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è la statunitense Amy E. Pope, in carica dall’ottobre 2026. È stata consulente senior per le migrazioni del presidente Joe Biden e vice-consulente per la sicurezza nazionale del presidente Barack Obama. Il direttore dell’UNHCR è invece Barham Salih, presidente dell’Iraq tra il 2018 e il 2022, che è entrato in carica nel gennaio 2026 con il sostegno di Washington. Salih intrattiene da nel 2003 una fitta rete di relazioni professionali, istituzionali e diplomatiche con gli Stati Uniti.

Un’indagine internazionale condotta dal consorzio Forbidden Stories, in collaborazione con testate quali The Washington Post, The Guardian e France 24, ha rivelato che l’amministrazione Trump ha stanziato almeno 410 milioni di dollari in accordi con oltre 31 paesi —principalmente africani e latinoamericani— affinché accettassero migranti espulsi che non erano cittadini di quelle nazioni.



Oltre ai paesi sopra citati, hanno aderito a questa rete di accordi anche Guatemala, Honduras, Dominica, Repubblica Dominicana, Liberia, Uganda, Eswatini, Ruanda, Guinea Equatoriale, Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Liberia, Camerun, Moldavia, Palau...



Fin dall’inizio ciò ha suscitato forti critiche, poiché la quasi totalità delle persone viene inviata in luoghi dove non ha legami familiari, nazionali e, talvolta, nemmeno culturali. E in non pochi casi finiscono direttamente in carcere. Non c’è alcuna certezza sul loro futuro.



Secondo Refugees International e Human Rights First, fino a settembre 2026 erano state trasferite più di 25.000 persone verso paesi terzi.

In tali negoziati Rubio si è avvalso del sostegno del sottosegretario di Stato Chris Landau e del diplomatico Christian Ehrhardt, mentre Stephen Miller guida la strategia dalla Casa Bianca. Ma Rubio dispone degli strumenti di cooperazione internazionale che consentono di attuare questa politica. Il suo ruolo non consiste nel dirigere l’ICE né nel decidere ogni singola espulsione, bensì in qualcosa di forse ancora più determinante: costruire l’infrastruttura diplomatica e finanziaria che rende possibile tale strategia.



Rubio negozia con i governi stranieri, gestisce parte dei finanziamenti internazionali, supervisiona i programmi per i rifugiati e la cooperazione in materia di migrazione e facilita gli accordi di cui l’ICE ha bisogno per eseguire le espulsioni.



Con Marco Rubio le espulsioni non dipendono più esclusivamente dalla capacità degli Stati Uniti di arrestare ed espellere le persone. Dipendono anche dalla loro capacità di convincere, perché oggi espellere non significa più solo allontanare qualcuno da un paese. Consiste anche nel trovare un altro Paese disposto ad accoglierlo. E Marco Rubio è al centro di questa politica di espulsioni: sa come farlo con il denaro o con il ricatto politico.



L’espulsione ha smesso di essere una decisione amministrativa per diventare un’operazione internazionale, in cui la diplomazia e i finanziamenti internazionali convergono con gli interessi delle imprese. Un altro grande affare.

I voli di espulsione

CSI Aviation è l’appaltatore esclusivo, il “broker”, che funge da intermediario tra l’ICE e le compagnie aeree. Riceve i fondi federali, organizza l’operazione e poi paga le compagnie aeree che effettuano i voli: Daedalus Aviation, Eastern Air Express e Avelo Airlines. Tuttavia, anche l’ICE può stipulare contratti direttamente con queste ultime. Ad esempio, GlobalX gestisce numerose rotte di espulsione e stima un fatturato annuo di 65 milioni di dollari.



Il principale concorrente di CSI è Classic Air Charter, che si è aggiudicata appalti per oltre 800 milioni di dollari.



Nel 2025 si sono registrati 2.253 voli di espulsione, il 46% in più rispetto all’ultimo anno dell’amministrazione Biden, e 9.066 trasferimenti interni, con un aumento del 132%. Quell’anno CSI si è aggiudicata un appalto da 562 milioni di dollari. Nell’anno fiscale 2026 aveva impegni per 673,4 milioni di dollari nell’ambito di un contratto dal valore potenziale di 1.500 milioni di dollari.



Tra marzo e ottobre del 2026, Deportation Flights ha documentato almeno 2.443 voli internazionali di espulsione tramite segnali pubblici di tracciamento aereo. In totale sono stati 5.610 i voli dell’ICE, compresi i trasferimenti interni. Queste cifre rappresentano un minimo documentato, non un totale ufficiale: l’ICE non pubblica dati completi.

I politici e le decisioni di bilancio

La domanda è inevitabile: fino a che punto la politica migratoria risponde all’esigenza di controllo delle frontiere e fino a che punto è diventata un’opportunità di business per chi ne trae vantaggio?



La persecuzione dei migranti è un business talmente redditizio che non solo deve essere mantenuto, ma anche moltiplicato. A tal fine sono necessari i politici che intervengono nelle decisioni di bilancio al Congresso e persino alla Casa Bianca o al Dipartimento di Stato. E negli Stati Uniti i politici hanno bisogno di milioni di dollari per finanziare le loro campagne elettorali. Denaro che viene loro fornito dalle aziende che traggono vantaggio dalle loro decisioni e che lo trasferiscono loro direttamente o attraverso uno qualsiasi dei canali legali creati dal sistema elettorale.

Secondo i dati della Commissione Federale Elettorale (FEC) raccolti da organizzazioni come OpenSecrets e il Project on Government Oversight (POGO), i dirigenti e i comitati delle principali aziende beneficiarie sono stati donatori chiave delle campagne, ad esempio, di Donald Trump e dei super PAC legati al Partito Repubblicano...

Hernando Calvo Ospina Colombiano residente in Francia. Scrive per diversi media internazionali. Ha pubblicato 14 libri, tutti tradotti in più lingue. Negli ultimi anni ha realizzato diversi documentari.