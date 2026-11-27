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Il 26 novembre, il ministro israeliano Israel Katz ha prospettato una nuova offensiva militare nella Striscia di Gaza finalizzata a trasferire con la forza un milione di civili palestinesi verso l'area meridionale del territorio, ribadendo al tempo stesso l'intenzione di "eliminare" Hamas.

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"Il settanta per cento della Striscia di Gaza è stato raso al suolo ed è ora sotto il controllo [israeliano], incluso il Corridoio di Filadelfia, così da impedire il contrabbando e il riarmo e tutelare le comunità israeliane", ha dichiarato.

"Il dominio di Hamas sul restante 30% è pura illusione: o depongono le armi spontaneamente e Gaza viene smilitarizzata... oppure [Israele] li annienterà con una prossima operazione [che] prevederà un nuovo sgombero di un milione di abitanti di Gaza verso sud e il rastrellamento dell'area replicando il modello di Rafah e Beit Hanoun", ha proseguito.

Katz ha inoltre precisato che verranno adottate le "misure necessarie" per agevolare quanti tra i palestinesi intendano "emigrare" volontariamente dalla Striscia.

Il ministro ha rimarcato come Israele si sia impegnato a "sradicare il potere di Hamas" a Gaza, assicurando che "è esattamente ciò che faremo".

Ha poi lanciato una minaccia diretta contro Khalil al-Hayya, vertice dell'ufficio politico di Hamas, e contro altri dirigenti dell'organizzazione, rivendicando con soddisfazione il raid notturno israeliano in cui ha perso la vita il viceministro dell'Istruzione di Gaza.

Il bombardamento notturno ha colpito un'abitazione a Deir al-Balah, nel settore centrale della Striscia, provocando la morte del viceministro dell'Istruzione Khaled Abu Nada e di sua moglie.

Nel medesimo raid altre sei persone hanno riportato ferite, molte delle quali versano in condizioni gravi.

"Colpire edifici residenziali e portare avanti omicidi mirati sistematici costituisce una reiterata violazione della tregua e del diritto internazionale", ha denunciato Hamas, sostenendo che l'attacco "mostra il vero volto dell'occupazione".

Questa nuova uccisione fa seguito al raid condotto da Israele il 25 novembre nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, nel quale avevano perso la vita il direttore del Servizio di sicurezza interna di Gaza, la moglie e i figli.

Dall'entrata in vigore della tregua mediata dagli Stati Uniti nell'ottobre 2025, le operazioni israeliane hanno causato la morte di quasi 1.700 palestinesi.

Appena la settimana scorsa l'esercito di Tel Aviv aveva avviato quella che ha descritto come un'azione "mirata" nella zona centrale di Gaza, sostenendo che l'intervento fosse finalizzato alla distruzione dei tunnel sotterranei.

La nuova escalation militare israeliana ha costretto oltre 6.000 palestinesi ad abbandonare le proprie case.

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