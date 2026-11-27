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di Laura Ruggeri*

Il vertice del Consiglio europeo a Bruxelles non è riuscito a ottenere l’approvazione né del prossimo bilancio pluriennale dell’Ue né di un pacchetto di aiuti da 45 miliardi di euro per l’Ucraina nel 2027.

A causa di profonde divergenze, tutte le decisioni principali sono state rinviate a un nuovo incontro a metà dicembre.

Il nuovo pacchetto regalo per Kiev è stato bloccato da Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia: la loro opposizione è bastata a far archiviare, solo per il momento, la proposta.

Questo scacco alla Commissione è stato aggravato da uno scontro ben più ampio sul budget pluriennale 2028-2034.

Il presidente del Consiglio europeo António Costa ha tentato di spingere un compromesso proponendo 204 miliardi di tagli rispetto alla richiesta iniziale di 2.000 miliardi della Commissione. Il blocco dei paesi “frugali” — Germania, Paesi Bassi, Austria e diversi Paesi nordici — ha però respinto la proposta giudicandola insufficiente e chiedendo riduzioni complessive di circa 250 miliardi.

Il vero conflitto è tra tre posizioni che riguardano chi dovrà sopportare il peso maggiore di tagli profondi al bilancio.

I paesi cosiddetti “frugali” chiedono un’austerità generale: la “torta” è più piccola e ogni voce di spesa deve ridursi di conseguenza.

Gli “Amici della coesione” (i Paesi del Sud e alcuni dell’Est Europa) dipendono fortemente dai fondi agricoli e di sviluppo regionale europei, ed è per questo che si oppongono a tagli che finirebbero per colpire soprattutto loro.

I russófobi dell’Europa orientale e settentrionale, invece, pretendono più risorse per “difendere il fianco orientale”.

Irritate dall’approccio di Costa, le nazioni frugali hanno apertamente boicottato le sue sessioni serali.

Nel frattempo la Commissione europea intende assumere un ruolo più attivo e diretto nel tentativo di arrivare a un compromesso entro metà dicembre.

Tutto questo mercanteggiare si riduce però a una ridicola sceneggiata, un po' come litigare per le sedie a sdraio sul ponte del Titanic.

Gli EUnuchi di Bruxelles rifiutano di vedere l'elefante nella stanza: le enormi spese per l’Ucraina e il riarmo stanno sottraendo risorse vitali alle esigenze interne europee. I cittadini europei sanno che questo è il nodo centrale, ma l’establishment è determinato a proseguire sulla strada suicida dello scontro con la Russia.

La narrazione dominante tra le leadership di UE e Nato è che la Russia rappresenti una minaccia diretta ed esistenziale per la sicurezza europea. Per contrastare l’obiezione secondo cui le spese militari sottraggono risorse al fronte interno, le istituzioni europee hanno attivamente ribattezzato il riarmo come "motore di crescita economica."

Tutte le istituzioni europee (Commissione, Consiglio e Parlamento), insieme ai governi delle maggiori economie del blocco, sono controllate da forze atlantiste e hanno fatto del sostegno all'Ucraina un dogma da difendere con la forza. All’interno di questa tossica bolla epistemica, costantemente alimentata da un ecosistema mediatico finanziato e controllato dai beneficiari della guerra, mettere in discussione l’entità degli aiuti a Kiev e la militarizzazione dell’Europa è diventato un tabù.

I critici di questa deriva pericolosa vengono etichettati come “ingenui”, “isolazionisti” o simpatizzanti di Mosca. Questo stigma rende politicamente rischioso, per i politici mainstream, sostenere apertamente un taglio dei fondi all’Ucraina a favore di programmi interni. In tutta Europa, partiti populisti, nazionalisti e alcune formazioni di sinistra sostengono che questioni come l'inflazione, il costo dell'energia, infrastrutture nazionali carenti o degradate, servizi ai cittadini e spese sociali debbano avere priorità. Tuttavia, poiché questi partiti sono in minoranza, esclusi dalle coalizioni di governo o attivamente ostacolati dai meccanismi istituzionali dell’UE, le loro argomentazioni finora non sono riuscite a modificare la direzione politica dominante.

*Post Telegram del 27 novembre 2026