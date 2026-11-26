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di Francesco Corrado

L'Ucraina, tramite il suo presidente Zelenski, ha rivendicato gli attacchi contro le due navi militari russe avvenuti domenica nelle acque della Libia. Nel pomeriggio di domenica 22 novembre, 6 km al largo della costa di Bengasi, è stata colpita la nave cargo MV Angara il cui attacco è stato ripreso in diretta da un elicottero dell’LNA, le forze armate della Libia dell'est, cioè quelle del generale Haftar.

Alle prime luci dell'alba dello stesso giorno era stata colpita la corvetta lanciamissili Merkury ormeggiata nel porto di Bengasi. L'attacco avvenuto con droni sottomarini ha portato al parziale affondamento della stessa ed alla perdita di un elicottero Kamov Ka-27. I danni alla Merkury sono stati causati non solo dai droni ucraini ma anche dalle esplosioni di materiale bellico stivato nella nave stessa.

Ovviamente per quanto la propaganda europea possa far sembrare normali o addirittura giustificate questo tipo di operazioni, esse creano non pochi problemi in quanto avvengono sul territorio di un paese terzo che, almeno formalmente, non vuole avere a che fare con questo genere di azioni. Infatti il governo di Tripoli, quello riconosciuto dall'ONU ed appoggiato dall'Occidente, ha protestato contro i fatti: almeno formalmente.

Ovviamente il governo di Tripoli, azzardando un'analisi a caldo, potrebbe anche giovare di simili attacchi in quanto colpiscono la presenza di Mosca alleata del concorrente governo del generale Haftar. Infatti quest'ultimo, alleato dei russi, ha presentato una formale denuncia all'ONU sull'accaduto.

La comunità internazionale, soprattutto l'Italia, si è dichiarata preoccupata per questa escalation anche se forse i nostri governanti dimenticano che gli ucraini hanno già attaccato navi russe direttamente nelle acque territoriali italiane: a febbraio del 2025 la petroliera Seajewel è stata attaccata mentre era ancorata a largo di Vado Ligure mentre tra il 3 ed il 4 marzo scorsi la metaniera Arctic Metagaz è stata attaccata mentre si trovava tra Sicilia e Libia (ancora lei) andando poi alla deriva tra Malta e Lampedusa.

Ora, del rispetto della sovranità della Libia, agli europei ed alla NATO ovviamente non interessa nulla, basterebbe vedere come l'intervento della NATO ha ridotto il paese. Il problema rimane quello del coinvolgimento della NATO in primissima persona nei confronti degli attacchi Russia. E la base è proprio la Libia, o almeno di quella parte di Libia che si è messa al servizio dei paesi occidentali diventando il cameriere di turno.

Possiamo dare per scontato l'appoggio dato agli ucraini dall'intelligence britannica, presente nella zona di Misurata, notizia riportata anche dall'Adnkronos, e la cosa non sorprende dato il massiccio coinvolgimento degli inglesi in tal senso, coinvolgimento che va avanti dal 2022 e ovunque sia possibile. Il problema risiede maggiormente nella presenza fissa di forze armate ucraine in installazioni collegabili alla NATO in Libia, accettata o meno che sia da parte del governo locale.

Da fonti libiche ed indagini giornalistiche, sappiamo che almeno 200 operatori di droni legati all'SBU ucraina sono presenti in Tripolitania, nell'area controllata dal GUN, governo riconosciuto dall'ONU e al servizio dell'occidente collettivo. Gli ucraini sarebbero presenti nell'Accademia dell'Aeronautica di Misurata insieme a contingenti di altri paesi occidentali, altro personale militare ucraino sarebbe poi stanziato a Mellitah in un'infrastruttura costiera per il lancio di droni, altro personale sarebbe poi presente a Tripoli in una struttura di coordinamento militare.

I paesi NATO, ormai in guerra aperta contro Mosca, attaccano direttamente i russi usando gli ucraini come semplici operatori e scudi giuridici, grazie alle rivendicazioni esplicite di Zelenski. Tutto ciò potrà andare avanti solo fin quando qualcuno non deciderà per l'escalation. Come spiega la Appelbaum, nota neocon statunitense irrazionalmente antirussa e moglie del ministro degli esteri polacco Sikorski, "purtroppo" i popoli europei non vogliono la guerra alla Russia, ma si può sempre sperare che qualche evento li convinca che invece valga proprio la pena immolarsi per sostenere la geopolitica della City di Londra e dei politici corrotti che la rappresentano tenendo in ostaggio l'intera UE.

Relativamente alla presenza di militari ucraini in Libia in occasione dell'attacco alla metaniera Arctic Metagaz rinviamo all'articolo di Michelangelo Severgnini.

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Francesco Corrado Giornalista