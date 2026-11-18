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di Camilla Costantini

Nelle ultime settimane tutti abbiamo avuto il feed di Instagram invaso di video delle manifestazioni che ci sono state in tutta Europa. Ce ne sono un’infinità che ritraggono la polizia violenta nei confronti dei manifestanti. E un’infinità di riprese, d’altra parte, di manifestanti che distruggono cassonetti o vetrine di negozi.

Come capire chi ha usato più violenza in questo flusso infinito?

La risposta è semplice e scontata: dipende dal tuo algoritmo. E, quindi, la domanda da porsi dovrebbe essere un’altra: perché il mio algoritmo mi ha mostrato così tanti video di una parte, tralasciando tutti i video dell’altra?

Il 21 maggio, alla Pontificia Università Urbaniana, si è tenuto un confronto sulle opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale. Ad aprire il dibattito è stata la professoressa Marijana Grbeša Zenzerovi? che insegna comunicazione politica all’Università di Zagabria: ha spiegato come l’ecosistema mediatico sia radicalmente mutato. I media tradizionali hanno perso la loro centralità: i nuovi “gatekeeper” dell’informazione sono gli algoritmi.

E quando parliamo di algoritmi è sempre importante ricordare che non operano in modo neutro: i social media principali non sono piattaforme pubbliche, ma appartengono a privati. Elon Musk possiede X (ex Twitter) e nel 2024 ha usato il suo potente megafono social, in quanto vanta più di 202 milioni di followers, per sostenere la candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca. Per legge non ha potuto finanziare direttamente Trump, ma, tramite un comitato elettorale (L’America political action committee), ha potuto finanziare molte sue campagne pubblicitarie e ha potuto, sfruttando il suo seguito, attaccare Biden e i democratici su X; inoltre, con l’acquisto di Twitter, ha potuto sbloccare il profilo di Trump, bloccato dopo l’assalto a Capitol Hill nel gennaio del 2021, eliminando qualsiasi forma di censura sul suo social, in nome della libertà d’espressione.

X è solo un esempio dei tanti che si potrebbero riportare, ma il fulcro della questione rimane lo stesso: se gli algoritmi dei social media sono i nuovi garanti dell’informazione, come ha spiegato Zenzerovi?, le notizie che leggiamo ogni giorno sono in mano a dei privati. E loro non si preoccupano di fornire informazioni seguendo il codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. Si preoccupano dei loro interessi, definendo una gerarchia omologante delle notizie. Gli algoritmi non vengono programmati per cercare la verità, ma il coinvolgimento (engagement): contenuti che generano rabbia, come la violenza negli scontri di piazza, generano molte più interazioni rispetto alle analisi pacate, venendo così spinti in cima ai feed.

E questo è un problema enorme se consideriamo che, citando Walter Lippman, la democrazia richiede una fornitura costante di notizie veritiere e affidabili; senza di esse, la società non può agire coesa di fronte ai problemi. Nel suo saggio “Public Opinion” del 1922, Lippman osservava che la società era diventata troppo complessa per consentire all’uomo una conoscenza diretta del suo ambiente: per questo motivo le persone non reagiscono a fatti oggettivi, ma a “pseudo-ambienti”, ovvero immagini mentali filtrate dai mezzi di informazione. Se all’epoca dei giornali quel filtro riusciva, pur con tutti i suoi limiti, a creare una narrazione collettiva sulla quale confrontarsi, oggi gli algoritmi creano infinite visioni individuali: ciascun utente viene immerso in una realtà su misura, costruita per massimizzare il tempo di permanenza sulla piattaforma, anziché la comprensione collettiva.

È lecito, quindi, chiedersi se i social media facciano male alla qualità della democrazia.

L’attivista Eli Pariser , nel 2010, ha pubblicato un libro nel quale ha usato il termine filter bubble (bolla di filtraggio): all’interno di questa bolla gli individui ricevono fondamentalmente solo il tipo di informazioni che hanno preselezionato o che terze parti hanno deciso di fargli arrivare. I contenuti nel nostro feed non sono fatti per mettere in discussione le nostre idee, ma per rafforzarle.

L’utente non riceve notizie sulle quali non è d’accordo oppure le riceve, ma solo per contestarle. Questo pone due problemi: il primo è che non c’è alcuna verifica indipendente della notizia; il secondo è quello che gli psicologi chiamano “pregiudizio di conferma”, la tendenza degli utenti a ricercare solo le informazioni con cui sono d’accordo, limitando la capacità delle persone di mettere in discussione le notizie che sostengono o confermano le loro convinzioni. Il mondo dei social media crea, quindi, dei gruppi profondamente polarizzati: un meccanismo che, anche nella vita reale, ci spinge a confrontarci esclusivamente con chi condivide le nostre idee o, al contrario, con chi la pensa in modo diametralmente opposto, al solo scopo di attaccarlo.

Attribuire tutta la colpa del deterioramento della democrazia ai social media sarebbe eccessivamente semplicistico; sicuramente, però, offrono un ambiente a coloro che vogliono aumentare la polarizzazione e contribuiscono, per il loro funzionamento, ad annullare il senso critico degli utenti. E plasmano una realtà sociale in cui la divergenza tra i gruppi non riguarda più soltanto le decisioni da prendere, ma la definizione stessa dei fatti.

Se nelle ultime settimane il tuo feed di Instagram è stato invaso dai video delle manifestazioni in tutta Europa, probabilmente, di quei filmati, hai visto solo una parte: la tua.

Camilla Costantini Studio filosofia all' Università "La Sapienza" di Roma. Una grande passione per il giornalismo. Per l'Antidiplomatico mi occupo di politica internazionale e di cinema