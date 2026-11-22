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di Tom Joad

Il 17 novembre 1938, il regime fascista emanò il Regio decreto legge n. 1728, uno dei pilastri della legislazione razziale antiebraica italiana. Ottantotto anni dopo, il 17 novembre scorso, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una legge sull'antisemitismo, sostenuta con particolare enfasi da una maggioranza nella quale siedono gli eredi politici di quella stessa tradizione fascista. Una tradizione che non si limitò a fomentare il pregiudizio antiebraico, trasformandolo in legislazione dello Stato, privando gli ebrei italiani dei loro diritti e partecipando attivamente, attraverso la Repubblica Sociale, alla loro persecuzione e alle deportazioni nei campi di sterminio nazisti.

La contraddizione è difficilmente eludibile. Gli eredi di una cultura politica che ha fatto dell'antisemitismo una componente del proprio ordinamento si presentano oggi come custodi della memoria della Shoah, rivendicando il potere di stabilire, attraverso una definizione recepita per legge, dove critica politica di Israele e antisemitismo finiscono per equivalersi. Parlare di clamorosa ironia della storia è però assai limitato, tant’è evidente una trasformazione ben più profonda. La memoria delle persecuzioni, infatti, invece di rappresentare un principio universale di emancipazione e di opposizione al dominio, viene sfruttata per garantire una protezione politica eccezionale a uno Stato e alla sua narrazione storica.

Sarebbe poi riduttivo fermarsi all'ipocrisia di questa destra (post)fascista, tanto più che la legge ha trovato il sostegno esplicito di partiti teoricamente all’opposizione e l’appoggio di una significativa componente del Partito Democratico. Questa convergenza rivela quanto la difesa politica dello Stato israeliano, responsabile di genocidio, attraversi i vari schieramenti. Il problema, di fatto, investe poi l'intera cultura politica occidentale.

È quanto Enzo Traverso ha ripreso nel concetto di "dialettica della memoria" per cui la memoria dello sterminio degli ebrei d'Europa, affermatasi in ritardo come paradigma morale della cultura occidentale, si è progressivamente trasformata nel suo opposto. Nata come monito contro razzismo e persecuzione, è stata usata per conferire allo Stato di Israele una sorta di innocenza originaria, un credito morale inesauribile e un'eccezione permanente rispetto ai criteri con cui vengono giudicati tutti gli altri Stati.

La situazione a Gaza ha fatto esplodere questa contraddizione. E così, proprio mentre tale definizione diventa storicamente insostenibile, il parlamento italiano decide di incardinarla in un quadro legislativo dell'antisemitismo che consente di ricondurre alla sfera del pregiudizio antiebraico anche sacrosante critiche sulla natura dello Stato israeliano.

Questo è il nodo politico della legge, ben più profondo della questione della libertà di espressione.

Bisogna innanzitutto liberarsi di un presupposto che accompagna quasi ogni discussione pubblica sulla Palestina, ovvero che la legittimità storica dello Stato di Israele sia un dato indiscutibile, un punto di partenza sottratto all'indagine critica.

Israele è il risultato di un progetto di colonialismo d'insediamento, attuato mediante l'acquisizione del territorio, l'espulsione e l'espropriazione della popolazione palestinese. La Nakba del 1948, che ha visto circa 750.000 palestinesi costretti alla fuga o espulsi dalle proprie case, rappresenta un momento fondamentale della storia dello Stato israeliano. Non vennero sottratte solo case, terre e villaggi. Venne disarticolata la struttura delle comunità, cancellati i luoghi, interrotta la continuità culturale e distrutte le condizioni materiali di riproduzione di una società. La Palestina non era una terra deserta in attesa di essere trasformata in una nazione. Era una terra abitata, coltivata, raccontata e attraversata da generazioni di vite. Questo processo non appartiene soltanto al passato. La segregazione e la devastazione di Gaza, la colonizzazione della Cisgiordania, l'appropriazione delle terre, la frammentazione territoriale e l'espansione degli insediamenti ne sono la prova.

Inoltre, la legge fondamentale israeliana del 2018 ha conferito un'espressione costituzionale all'esclusività del diritto di autodeterminazione nazionale del popolo ebraico nello Stato di Israele. Non è un dettaglio terminologico. Significa che all'interno dello stesso ordinamento la titolarità dell'autodeterminazione nazionale è riservata a una sola componente della popolazione, mentre l'insediamento ebraico è dichiarato un valore nazionale da promuovere.

Come è possibile conciliare un simile principio con l'eguaglianza politica universale? E, soprattutto, perché la sua contestazione dovrebbe essere considerata antisemita?

Contestare i principi costitutivi di uno Stato di matrice coloniale e basato su un principio di esclusività etnonazionale, mettere in discussione la sua esistenza e rivendicare il superamento delle sue strutture di dominio e il ritorno dei palestinesi alla propria terra non significa negare agli ebrei il diritto alla vita e alla propria cultura. Significa rifiutare la mostruosità di un assetto dove i diritti degli ebrei in quanto esseri umani si fondano sull’espulsione e la subordinazione di un altro popolo. Nessun popolo, per quanto atrocemente perseguitato nella propria storia, acquisisce per questo il diritto di costruire la propria libertà sul furto e la privazione della libertà altrui.

Tra gli esempi della definizione IHRA recepiti dalla legge italiana, vi è il paragone tra le politiche israeliane contemporanee e quelle naziste. Si tratta forse di uno degli aspetti più inquietanti dell'intero provvedimento, in quanto investe direttamente la possibilità di esercitare il giudizio storico. Non intendo rifugiarmi nell'affermazione rassicurante secondo cui ogni comparazione sarebbe legittima, pur dovendo naturalmente tenere in considerazione le differenze tra i fenomeni. Vorrei piuttosto affermare qualcosa di più preciso: le pratiche messe in atto dallo Stato israeliano contro i palestinesi presentano concrete analogie storiche con le pratiche di dominio, segregazione, deportazione e distruzione che hanno caratterizzato il nazismo. Nelle azioni di disumanizzazione, espulsione e annientamento delle condizioni di esistenza di una popolazione, il confronto non si ferma alle somiglianze, facendo emergere vere e proprie sovrapposizioni.

La costruzione di una popolazione come minaccia demografica e politica, la sua segregazione territoriale, la sistematica privazione dei diritti, gli spostamenti forzati, l'uso della fame e della distruzione delle infrastrutture civili come strumenti di guerra, la rappresentazione del nemico come collettività indistinta sono fenomeni concreti e documentabili sui quali la comparazione storica non solo è legittima, diviene necessaria. Ciò non implica la cancellazione della specificità dello sterminio industriale degli ebrei europei. Significa piuttosto rifiutare l'idea che tale specificità debba impedire di riconoscere altrove i meccanismi di persecuzione e distruzione già osservati nella storia. Non è un caso che Omer Bartov, insigne storico ebreo della Shoah e dei genocidi, dopo iniziali cautele, abbia riconosciuto nella distruzione di Gaza le caratteristiche del genocidio.

Di fronte a questi elementi, il problema non può essere l'opportunità morale di fare un paragone. Il problema è la sua fondatezza storica. Se il paragone è infondato, lo si confuti. Se invece mette in luce dei meccanismi reali, perché dovrebbe essere circondato dal sospetto di antisemitismo? La memoria di Auschwitz dovrebbe rendere più acuta la nostra capacità di riconoscere la distruzione di un popolo, non indurci a distogliere lo sguardo quando a essere distrutto è il popolo palestinese.

C'è poi un altro paradosso. La definizione IHRA include tra i possibili esempi di antisemitismo l'applicazione a Israele di due pesi e due misure, attraverso la richiesta di comportamenti che non vengono pretesi da altri Stati democratici. È curioso che un criterio del genere sia stato adottato proprio da un sistema politico occidentale che ha reso la diseguaglianza nell'applicazione dei principi internazionali una pratica comune. Per alcuni popoli l'autodeterminazione è inviolabile; per i palestinesi diventa oggetto di infinite prese in giro e inutili negoziazioni. Condannata senza esitazioni quando la compie un avversario geopolitico, l'occupazione militare israeliana viene invece sostenuta da decenni di formule diplomatiche, rinvii e accordi truffa. A seconda delle alleanze politiche coinvolte, la cosiddetta giustizia internazionale viene celebrata o delegittimata. Basterebbe togliere a Israele l'impunità di cui gode. Il doppio standard risiede altrove perché è ai palestinesi che si chiede di rinunciare a ciò che a nessun altro popolo occupato verrebbe mai chiesto, in nome della sicurezza di chi li occupa.

Ed ecco che il pensiero di Traverso acquista tutta la sua potenza. La memoria della Shoah è stata progressivamente collocata al centro dell'identità morale occidentale, proprio mentre il suo significato universale veniva subordinato a interessi politici particolari. Auschwitz avrebbe dovuto rendere impossibile ogni gerarchia tra le vite. Eppure, è stato possibile costruire intorno alla memoria dello sterminio una gerarchia della credibilità delle vittime e della legittimità dei loro carnefici. La Shoah viene dunque invocata non per sottoporre il potere a un giudizio più rigoroso, ma per proteggere uno Stato che ne rivendica l'eredità dal giudizio stesso. È questo il rovesciamento che la situazione di Gaza ha reso evidente. La riflessione di Nancy Fraser, richiamata da Traverso, sul progressivo spostamento del paradigma della memoria da Auschwitz a Gaza, non implica una sostituzione delle vittime o una gerarchizzazione delle tragedie. Mette piuttosto in discussione il monopolio occidentale dell'universalismo morale. Invita a interrogarsi se una memoria possa ancora definirsi universale quando viene usata per giustificare, relativizzare o rendere invisibile la sofferenza di chi non appartiene alla comunità delle vittime riconosciute. Non è perciò Gaza a cancellare Auschwitz, piuttosto l'uso politico di Auschwitz come giustificazione dell'ingiustizia che ne minaccia il significato emancipatore. Una memoria autenticamente universale non può avere un proprietario nazionale ed essere incorporata nella ragion di Stato venendo usata come un credito morale da trasmettere alle generazioni future per ottenere eccezioni o impunità. La memoria della Shoah appartiene alla storia dell'umanità e, per questo motivo, non può essere subordinata alla difesa di alcun governo.

Detto ciò, la legge italiana non introduce formalmente un nuovo reato d'opinione né nuove sanzioni penali. Tuttavia, sarebbe ingenuo considerare irrilevante la sua portata politica. Con l'adozione della definizione IHRA, compresi i suoi indicatori, viene introdotto un riferimento che orienterà le strategie istituzionali, le attività formative e scolastiche, la ricerca universitaria e la comunicazione pubblica. Una posizione può diventare sospetta anche senza essere vietata esplicitamente e diviene sufficiente predisporre un quadro istituzionale in cui determinate interpretazioni possano essere preventivamente associate a una categoria di discriminazione. In questo modo, la contestazione politica di uno Stato può diventare oggetto di valutazione non solo storica o giuridica, ma anche morale e amministrativa. Si crea così una gerarchia di chi può parlare. Una parola palestinese sulla Nakba o su Gaza è sospetta per definizione. Diventa accettabile solo quando la ripete uno storico ebreo, israeliano o comunque sottratto al sospetto. Non è un caso che, per dire ciò che i palestinesi dicono da ottant’anni, si debba citare Bartov.

C'è poi un effetto assai problematico e che riguarda direttamente i palestinesi. Gli esempi della definizione IHRA colpiscono proprio il lessico con cui un popolo colonizzato può dire in termini politici la propria condizione: genocidio, colonialismo d'insediamento, apartheid, pulizia etnica, diritto al ritorno, contestazione di uno Stato fondato sull'esclusività etnonazionale. Resta pienamente legittimo solo il linguaggio umanitario: la conta dei morti, l'appello agli aiuti, la compassione. Il palestinese può così essere ascoltato come vittima, oggetto di pietà, oppure respinto come minaccia, oggetto di paura. Diventa sospetto il palestinese come soggetto politico, che nomina il proprio oppressore, ne contesta la legittimità e rivendica il diritto di opporvisi. In tal senso la legge non protegge soltanto la memoria e l'immagine di uno Stato, ma stabilisce in quale lingua i suoi colonizzati possono essere ascoltati in Italia.

L'antisemitismo esiste e va combattuto. Tuttavia, la lotta contro l'antisemitismo perde la propria universalità quando viene utilizzata per proteggere un progetto statale dalla critica. Il dissenso anticoloniale non può essere costretto a chiedere il permesso alle istituzioni che legittimano l'ordine coloniale per poter esprimere le proprie critiche.

Gaza rappresenta una frattura storica non solo per ciò che è accaduto ai palestinesi, ma anche per ciò che ha rivelato dell'Occidente. Proprio quell'Occidente, che ha visto nascere il nazifascismo e ha partecipato, tramite alcuni dei propri Stati e apparati, alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei d'Europa, e che ha fatto della memoria di quella tragedia uno dei fondamenti della propria identità democratica, si è dimostrato incapace di applicare coerentemente i suoi principi quando a essere accusato di genocidio è stato Israele. Così, mentre questo fallimento diventava sempre più evidente, la risposta di alcune istituzioni occidentali è stata quella di intervenire sul linguaggio della critica, sulle sue categorie, analogie e presupposti. E il parlamento italiano partecipa pienamente a questa contraddizione. Invece di interrogarsi a fondo sulle responsabilità politiche dell'Italia e dell'Europa, ha scelto di conferire riconoscimento legislativo a una definizione che offre nuovi strumenti istituzionali per delegittimare il dibattito.

Non si tratta solo di difendere la libertà di parola. Si tratta piuttosto di respingere la pretesa che il potere possa manipolare la memoria storica, stabilire quali paragoni siano moralmente sospetti e sottrarre uno Stato all'indagine sulle proprie origini e sulle proprie pratiche. La memoria della Shoah mantiene il suo significato universale solo se può essere rivolta anche contro chi pretende di rappresentarla. Altrimenti, il “mai più” smette di essere una promessa rivolta all'umanità e diventa un privilegio concesso a pochi.

Le tragedie del passato non possono giustificare un'ingiustizia nel presente. Nessuna persecuzione subita conferisce il diritto di perseguitare. Auschwitz non può essere usato come scudo da Israele e Gaza non rappresenta un'eccezione alla memoria della Shoah, ma la prova a cui tale memoria è sottoposta oggi.

Una memoria che non riesce a distinguere la vittima quando il carnefice parla il linguaggio delle vittime smette di essere coscienza critica e diviene strumento ideologico del potere.