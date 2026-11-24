Alessandro Volpi: "Temo che l’inflazione farà davvero male nei prossimi mesi"
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di Alessandro Volpi
Temo che l’inflazione farà davvero male nei prossimi mesi, peggiorando in maniera profonda la capacità di acquisto delle retribuzioni italiane.
La causa sarà ancora una volta costituita dall’aumento del prezzo dell’energia, a cui contribuiscono fattori geopolitici e speculativi.
E’ evidente infatti che nell’impennata del gas verso i 100 euro a megawattora concorrono l’aggravarsi della distruzione delle infrastrutture energetiche nella guerra russo-ucraina, l’empasse totale a Hormuz, il peggioramento dei transiti dallo Yemen, dal Mar Rosso e ora anche in pieno Mediterraneo dopo l’attacco ucraino in Libia.
Purtroppo, in queste condizioni, la ricomposizione delle scorte dei paesi europei, ormai molto basse, dovrà avvenire a prezzi decisamente alti, spinti ancora più in alto dalla speculazione in atto ad Amsterdam, dove tutti gli operatori scommettono sul rialzo, trascinando l’impennata.
In questo senso, per l’Italia sarà durissima, soprattuto per le famiglie con redditi medio bassi e per le imprese. Senza meccanismi di vera indicizzazione salariale, con contratti rinnovati senza calcolare il prezzo dell’energia, accettando in pieno le regole della finanziarizzazione tramite le grandi compagnie e il listino privato di Amsterdam, le accise mobili determineranno effetti davvero limitati.
Sarebbe invece necessario cambiare le strategie di approvvigionamento e di determinazione dei prezzi se non vogliamo vivere una gravissima crisi di inflazione e di stagnazione.
Basta ipocrisie.