

di Alex Marsaglia



Lo scorso Martedì 17 Novembre l’Università degli Studi di Milano ha avviato una giornata di approfondimento legata al tema dell’imperialismo e dell’egemonia in ambito storico ed economico come parte dell’offerta formativa del Dottorato di ricerca in Studi Storici, chiamando una serie di intellettuali di caratura nazionale ed internazionale ad apportare il proprio contributo.



Il dibattito è iniziato affrontando una ricostruzione storico-scientifica del petrodollaro da parte del professor Duccio Basosi dell’Università Ca’ Foscari che ne ha evidenziato la natura di stampella all’ordine egemonico statunitense. Il petrodollaro, nato negli anni Settanta in seguito allo shock petrolifero e al crollo di Bretton Woods, costituì il supporto vitale per la transizione dal sistema gold exchange standard al successivo sistema neoliberale finanziarizzato. Il fatto che in un sistema monetario internazionale che si disancorava dal cambio fisso, lasciando cadere la convertibilità dei dollari in oro, si approdasse ad un sistema in cui la principale materia prima veniva prezzata e venduta in dollari e che i principali paesi produttori di questa investissero in moneta statunitense permise al sistema monetario di garantirsi comunque una stabilità che è arrivata fino ai giorni nostri.



È parso sin da subito chiaro nel dibattito che questo nodo storico-economico ha permesso al sistema imperialista di ristrutturarsi e non andare in crisi, aprendo la fase della finanziarizzazione neoliberista in cui siamo ancora immersi oggi.



Dal 1973 in poi l’enorme spostamento di liquidità verso i paesi esportatori di petrolio, nell’ordine di un 12/15% del commercio mondiale l’anno, è andato a sorreggere i bilanci degli Stati Uniti, nuovo Stato egemone, determinando la definitiva scomparsa del vecchio impero britannico.







Lo ha fatto innanzitutto finanziando i titoli del tesoro statunitensi, ma anche andando nelle casse delle banche private americane e delle istituzioni internazionali come il FMI che poi reinvestivano questi capitali con prestiti, allargando le sfere di influenza e vincolando con forme di dipendenza altre importanti aree del pianeta.



L’intero dibattito si è mosso sul filo del rasoio tra imperialismo ed egemonia, a seconda dell’emersione in certi momenti dell’elemento militare del “bastone”, a dispetto della “carota” degli interessi pagata agli investimenti. In poche parole, è emerso come spesso si minacciava apertamente quello che evidentemente non era solo un “libero” partner economico che cercava la miglior remunerazione dei propri capitali. Le minacce statunitensi di intervento militare contro l’“alleato” saudita (vedi immagine) sono iniziate sin dall’inizio della nascita del petrodollaro, stabilendo di fatto come si trattasse più di un passaggio di consegne coloniali che di un’alternanza egemonica naturale.



Il fatto che il pilastro del petrodollaro oggi stia venendo progressivamente meno, con il sorgere di un mondo multipolare e che l’impero cerchi l’accaparramento sempre più esclusivo di queste risorse ha aperto un dibattito sugli sbocchi più o meno violenti a cui il capitalismo andrà incontro.



Dall’analisi del professor Garavini dell’Università Roma Tre è emerso infatti come non solo la politica della rendita mineraria internazionale sia fondamentalmente un tratto tipico del modo di produzione capitalista, ma anche come questo tenda ad incrementarla sempre di più per sostenere il suo sviluppo sfrenato. Un dato su tutti a spiegare la dinamica: nel solo 2020 vi sono state più estrazioni di quante ve ne siano state dall’anno zero dell’umanità al 1950, il tutto in un solo anno. Il consumo sempre più intensivo che il modo di produzione capitalista compie di tali risorse determina un modello estrattivista sempre più feroce.



Negli anni Settanta la crisi petrolifera ha determinato anche una vera e propria rivoluzione, con la prima vera emersione già identificata da Arrighi di quello che oggi chiamiamo Sud Globale. Nel post Seconda Guerra Mondiale i Governi cercarono di nazionalizzare questa rendita di mercato che stava esplodendo nel mercato mondiale. I privati vennero contenuti dagli Stati che cercavano di opporsi al cartello delle Sette Sorelle e al regime monopolista statunitense che andava espandendosi. Nel 1960 l’OPEC nasce proprio per stabilire sovranità su queste risorse, mentre la reazione andava apertamente verso la globalizzazione neoliberista che prevedeva invece il disancoraggio della rendita dagli Stati, per renderla funzionale all’imperialismo: petrodollaro, pressioni politico-militari e governance liberale delle risorse sono state le teste d’ariete di quell’«accumulazione per espropriazione» che David Harvey ha abilmente coniato, riabilitando il lessico marxiano, come elemento fondante del sistema neoliberista di governo. La Banca Mondiale, con sede a Washington, stabiliva la classifica del «capitale naturale» da espropriare e il sistema di disancoraggio della globalizzazione neoliberista si metteva all’opera facendo il resto.



Proprio agli inizi degli anni Duemila l’OPEC venne rilanciata in funzione di resistenza a tale offensiva dall’asse geopolitico tra il presidente venezuelano Hugo Chávez e quello iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Allo stesso modo, oggi gli stessi BRICS contestano questa messa a profitto delle risorse naturali, per reindirizzare invece tali introiti verso la creazione di formazioni sociali miste. Viceversa, il modello imperialista statunitense, specialmente nella politica estera sotto il secondo mandato di Trump, riafferma un modello estrattivista spinto, mosso da una logica dell’abbondanza e una mentalità apertamente coloniale. Proprio in queste ore mentre si parla di “nuova Yalta” in relazione al meeting trilaterale Xi, Putin, Trump di Shenzen, il Ministro della Guerra statunitense Pete Hegseth viene ricevuto al palazzo Miraflores e impone nuove riforme per il sistema petrolifero venezuelano dopo aver incarcerato il legittimo presidente della Repubblica bolivariana. Difficile credere che un ordine imperialista e colonialista così feroce, basato sulla spoliazione delle risorse per alimentare il suo regime di accumulazione sappia anche solo concepire la pace.



Un’ultima menzione significativa merita l’analisi compiuta da uno degli organizzatori, il professor Luca Fantacci, sul ruolo delle stablecoin come veicolo per promuovere l’utilizzo del dollaro quindi come strumento per sostenere l’egemonia monetaria statunitense. Queste ultime, pur essendo una forma monetaria assimilabile alle criptovalute che prescindono da un registro stabilizzato, hanno l’ambizione alla stabilità. E per ottenere questa, in un contesto di finanziarizzazione spinta, tornano ad ancorarsi al dollaro al 99%, solo il restante 1% è ancorato alle materie prime.



Proprio il secondo mandato di Trump si è caratterizzato per una forte spinta di questi settori, che ha così ripagato i capitali che lo hanno sostenuto e promosso all’interno della “più antica democrazia del mondo”. Il Genius Act del Luglio 2025 ha regolamentato lo strumento stablecoin, fornendo solida copertura garantita 1:1 da riserve liquide e titoli di stato a breve termine, determinandone un incremento dell’utilizzo per rimesse dei migranti, speculazioni e riserva di valore in paesi instabili. Gli Stati Uniti stanno così spingendo verso un’estensione della dollarizzazione laddove la moneta cartacea non poteva arrivare. Se uniamo a questa forma di monetizzazione l’estensione del caos in ulteriori aree del pianeta, capiamo che l’Impero continua a lavorare alacremente, sull’onda di un modello di finanziarizzazione e globalizzazione neoliberista ben collaudata che continua ad alternare egemonia monetaria e utilizzo spregiudicato della forza per destabilizzare e conquistare. In questa prospettiva, anche l’indebitamento mostruoso degli Stati Uniti, giunto a oltre 40 trilioni di dollari, potrebbe non minare l’egemonia monetaria in un sistema internazionale in cui l’accettabilità e la gerarchia delle valute sono ancora sostanzialmente basati sui rapporti di potere, cioè sulla forza militare, il controllo delle risorse energetiche, il dominio delle tecnologie di frontiera e l’architettura del sistema del credito. Quest’ultima, in particolare, continuerebbe ad estrarre risorse nel mondo a beneficio degli Stati Uniti, rendendoli un impero coloniale finanziario ancora difficile da scalzare.

Alex Marsaglia Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero.