

Il vertice straordinario per il bilancio settennale 2028-2034 dell'Unione Europea non è stato solo un fallimento diplomatico. È la fotografia nitida, impietosa, di un progetto in macerie.



António Costa è sull'orlo del precipizio. Ha provato a tagliare 204 miliardi dal progetto quasi bipartito della Commissione, ma non è bastato. Gli autoproclamati "sette saggi" - Germania, Olanda, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Belgio, tutti fautori dell'austerità neoliberista - hanno boicottato le riunioni a porte chiuse, rifiutando il ruolo di mediazione del presidente del Consiglio. Furia cieca nei corridoi. Emmanuel Macron non ha nemmeno aspettato la fine dei lavori per sfogarsi con la stampa, parlando di "errore strategico". L'Europa a trazione franco-tedesca, il Mulino Bianco delle istituzioni di Bruxelles, è un ricordo. Oggi c'è solo la legge del più forte e il calcolo spietato del proprio tornaconto nazionale.



Eppure, in questo caos da mercato delle pulci, emerge la contraddizione più oscena di questa Unione. Mentre i leader si azzuffano per decidere se tagliare i fondi per l'agricoltura o per la coesione regionale – le uniche vere linfe vitali per il sud e l'est del continente – c'è una voce sola, un accordo unanime e spaventoso. L'unica certezza emersa da questo vertice è l'incremento quasi decuplo della spesa militare rispetto al precedente settennato.



I cittadini europei, le loro imprese, il loro benessere sociale passano in secondo piano. L'architettura sociale del continente viene smantellata pezzo dopo pezzo per finanziare un apparato bellico.



Il vero nodo gordiano, però, ha un nome e un cognome: Ucraina. Friedrich Merz ha calato le carte, praticando quello che il premier slovacco Robert Fico ha definito senza mezzi termini "un tipico ricatto". Berlino non firmerà alcun bilancio se tutti i 27 non si accolleranno in modo "sostenibile e duraturo" il costo della guerra per procura mossa alla Russia utilizzando i neonazisti in Ucraina.



Parliamo di cifre che fanno girare la testa. Zelensky chiede altri 70 miliardi, oltre ai 90 già promessi. Il debito comune europeo per finanziare Kiev rischia di sfondare il tetto dei 200 miliardi. E mentre la Commissione vorrebbe spostare i fondi per la coesione verso l'industria militare e gli aiuti al regime di Kiev, i paesi dell'est si ribellano. Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria dicono no.



Bratislava è stata la più dura: "Non parteciperemo ad altri prestiti. Punto. Abbiamo già fatto abbastanza". Andrej Babis (Repubblica Ceca), dal canto suo, ha sollevato il velo sull'assurdità della situazione, chiedendo conto di una strategia che non esiste: "Pagheremo 135 miliardi l'anno per 10, 20, 30 anni? Che strategia è?". Kiev ha già ricevuto mezzo trilione di euro dall'inizio del conflitto. Il conto sta arrivando, e nessuno vuole più pagarlo.



L'appuntamento è rinviato al 17 dicembre. Sarà una "maratona di Natale", come la definiscono a Bruxelles. Ma non c'è nulla da festeggiare. L'Unione Europea che esce da queste ore non è solo divisa tra nord e sud, tra frugali e beneficiari. È un'entità che ha smarrito la sua ragione d'essere.



Pur di alimentare il motore di una guerra senza fine contro la Russia, Bruxelles è disposta a mandare in bancarotta le proprie economie, a indebitare le generazioni future e a sacrificare il benessere dei propri cittadini. Un'Europa guerrafondaia, prigioniera di una classe dirigente che ha scambiato la sovranità per la subordinazione ai falchi atlantisti, e il futuro del continente per un assegno in bianco per l'industria degli armamenti.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it