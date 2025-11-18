Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Bolivar, Chavez e il territorio: la nuova architettura politica del PSUV

370
Bolivar, Chavez e il territorio: la nuova architettura politica del PSUV

Il Venezuela ha realizzato un esperimento di organizzazione politica che difficilmente passerà inosservato in America Latina. In appena 48 ore si sono svolte 145.465 assemblee di quartiere, con oltre tre milioni di partecipanti chiamati a eleggere i nuovi ‘Comités Bolivarianos de Base Integral’, oggi cellula primaria del PSUV. Un processo definito dal presidente Nicolás Maduro come «una delle esperienze organizzative più potenti» della Rivoluzione Bolivariana. La riorganizzazione risponde alle linee del V Congresso del PSUV: costruire una struttura articolata in tre livelli, dai comitati di base ai Comandos di Comunità, fino alle storiche UBCH.

La novità più rilevante è il passaggio da un modello a leadership unipersonale a una direzione collegiale eletta in assemblea, con incarichi precisi: formazione politica, propaganda, azione comunitaria, pianificazione territoriale e difesa integrale. Per Jorge Rodríguez, vicepresidente del PSUV, il progetto incarna la visione gramsciana del partito come “intellettuale collettivo”, capace di formare quadri e organizzare le masse. Ogni comitato diventa così insieme scuola politica, centro di mobilitazione e motore sociale.

La nuova architettura non è solo organizzativa ma anche geopolitica. Maduro sottolinea che il chavismo arriva a questo passaggio con una forza «politica, sociale e territoriale senza precendenti», contrapposta a un’estrema destra «senza corpo né territorio». A sostegno, dati tangibili: quasi 4.000 comunas in fase di attivazione, una mobilitazione contadina di oltre un milione di persone e ora questi 145 mila comitati attivi in tutto il Paese. Il riferimento a Bolivar non è ornamentale: ogni comitato deve studiare i testi fondamentali del Libertador e il Libro Azul di Chávez.

La formazione ideologica diventa così parte integrante del lavoro territoriale. L’obiettivo dichiarato: costruire una rete capillare che dal quartiere arrivi alla scala municipale, in sinergia con consigli comunali e comunas, evitando la frattura storica tra partiti e movimenti sociali. In un continente dove la sinistra discute da decenni su come ricostruire il legame con le basi popolari, il Venezuela propone una risposta concreta: organizzare il popolo, nel popolo e con il popolo. Una scommessa politica che proietta il PSUV come modello osservato da tutta la regione.

Tratto dalla newsletter quotidiana de l'AntiDiplomatico dedicata ai nostri abbonati

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Dall'assedio alla trattativa? Trump valuta colloqui con il Venezuela

Dall'assedio alla trattativa? Trump valuta colloqui con il Venezuela

  • 17 Novembre 2025 19:25

Col suo classico fare ondivago e contraddittorio, Donald Trump - pur mantenendo un minaccioso assedio militare contro il Venezuela - apre alla possibilità di colloqui diretti con il presidente Nicolás...

AMERICA LATINA Rodríguez denuncia: "Classe fascista pronta a regalare il Venezuela a Washington"

Rodríguez denuncia: "Classe fascista pronta a regalare il Venezuela a Washington"

  • 16 Novembre 2025 15:37

Le immense ricchezze del sottosuolo venezuelano rappresentano paradossalmente il suo più grande pericolo. È questa la riflessione della vicepresidente Delcy Rodríguez, che denuncia...

AMERICA LATINA Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53

di Fabrizio Verde C’è una parola che improvvisamente è scomparsa dal lessico dei media occidentali: aggressione. Dal 2022 al 2024 la stampa e la diplomazia russofoba euro–atlantica...

AMERICA LATINA Maduro denuncia: "L’aggressione degli Stati Uniti è contro tutta l’umanità"

Maduro denuncia: "L’aggressione degli Stati Uniti è contro tutta l’umanità"

  • 15 Novembre 2025 14:44

La crisi innescata dagli Stati Uniti con le minacce belliche nei condfronti del Venezuela ha superato nelle ultime settimane un nuovo livello di allerta, alimentando timori regionali e internazionali....

AMERICA LATINA La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

  • 14 Novembre 2025 17:49

Mentre il Pentagono annuncia la “Operazione Lancia del Sud” per colpire i cosiddetti e presunti “narcoterroristi” nel Mar dei Caraibi, da Mosca arriva una condanna ferma. Il Cremlino...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Venezuela e Russia uniscono le forze contro la guerra cognitiva

Venezuela e Russia uniscono le forze contro la guerra cognitiva

18 Novembre 2025 07:00
Jean Genet, la Palestina e noi

Jean Genet, la Palestina e noi

17 Novembre 2025 22:00
Il Cile verso il ballottaggio in un quadro politico frammentato

Il Cile verso il ballottaggio in un quadro politico frammentato

17 Novembre 2025 18:53
L'Ecuador dice "No": crolla il piano di Noboa (e di Washington)

L'Ecuador dice "No": crolla il piano di Noboa (e di Washington)

17 Novembre 2025 17:46
Armiamoci e partite. L'“inno alla guerra” dai giornali di regime italiani

Armiamoci e partite. L'“inno alla guerra” dai giornali di regime italiani

17 Novembre 2025 13:00
Oltre 24 nazioni hanno fornito carburante a Israele durante il genocidio di Gaza

Oltre 24 nazioni hanno fornito carburante a Israele durante il genocidio di Gaza

17 Novembre 2025 11:00
Trump aggiunge i gruppi Antifa dell'UE e i cartelli della droga alla lista dei terroristi, rimuovendo Sharaa della Siria

Trump aggiunge i gruppi Antifa dell'UE e i cartelli della droga alla lista dei terroristi, rimuovendo Sharaa della Siria

17 Novembre 2025 11:00
Dalle armi nucleari ai droni alimentati dall'AI, la sofisticata lista dei desideri dell'Arabia Saudita per Washington

Dalle armi nucleari ai droni alimentati dall'AI, la sofisticata lista dei desideri dell'Arabia Saudita per Washington

17 Novembre 2025 10:30

L'Ambasciata russa pubblica le "risposte di Lavrov che il Corriere della sera si è rifiutato di pubblicare"

24922
NORD-AMERICA

Jeffrey Sachs - La grande mano Usa in Ucraina dal 2014

17062

Marco Travaglio - Siamo in Russia

13647
EUROPA

Marco Travaglio - Risposta sbagliata

12787
EUROPA

Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

11654
EUROPA

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

11405
ITALIA

"Il Re è Nudo": intervista ad Angelo d'Orsi sul volto della censura liberale

10527

Quanti uomini e mezzi ha ancora (realmente) Kiev?

9282
AMERICA LATINA

Dall'assedio alla trattativa? Trump valuta colloqui con il Venezuela

EUROPA

Orban: "Trovo ridicolo dire che i russi attaccheranno l'UE"

RUSSIA

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

MEDITERRANEO

Siria, revocati gli accordi con la Russia. Gli Emirati prendono il controllo del porto di Tartous

RUSSIA

Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti" di Fabio Massimo Paernti L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

  • 12 Novembre 2025 12:00
"I nuovi mostri" - Roger Waters "I nuovi mostri" - Roger Waters

"I nuovi mostri" - Roger Waters

  • 10 Novembre 2025 21:00
PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

  • 14 Novembre 2025 10:00
Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi di Loretta Napoleoni Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina di Giuseppe Masala Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

  • 04 Novembre 2025 09:00
Testimonianze esclusive da Gaza: “Aspettiamo la fase 2: il ritiro dell’IDF dalla zona gialla” di Michelangelo Severgnini Testimonianze esclusive da Gaza: “Aspettiamo la fase 2: il ritiro dell’IDF dalla zona gialla”

Testimonianze esclusive da Gaza: “Aspettiamo la fase 2: il ritiro dell’IDF dalla zona gialla”

  • 14 Novembre 2025 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE   Una finestra aperta La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

  • 10 Novembre 2025 11:00
La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

  • 08 Novembre 2025 16:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025 di Raffaella Milandri Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

  • 08 Novembre 2025 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

  • 18 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov di Marinella Mondaini Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov

Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov

  • 09 Novembre 2025 19:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'orrore e' il capitalismo di Giorgio Cremaschi L'orrore e' il capitalismo

L'orrore e' il capitalismo

  • 07 Novembre 2025 17:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti